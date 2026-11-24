Programul Casa Verde Baterii 2026, destinat finanțării sistemelor de stocare a energiei electrice pentru prosumatori, a înregistrat un interes ridicat încă din primele ore de la deschiderea platformei.

Până vineri, 20 noiembrie 2026, au fost depuse 32.815 cereri de finanțare, în valoare cumulată de aproximativ 467,3 milioane de lei. Suma solicitată depășește cu peste 67 de milioane de lei bugetul de 400 de milioane de lei alocat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Potrivit datelor disponibile, fondurile solicitate au depășit bugetul programului în mai puțin de cinci ore de la deschiderea platformei. Interesul a fost vizibil încă din prima oră, când au fost înregistrate 23.032 de dosare.

Sesiunea de înscriere a prosumatorilor rămâne deschisă până la 25 noiembrie 2026. Depășirea bugetului disponibil nu înseamnă însă că toate cererile depuse vor beneficia de finanțare. Selecția beneficiarilor urmează să fie realizată pe baza unui sistem de punctaj, independent de ordinea în care au fost înregistrate dosarele.

Programul Casa Verde Baterii 2026 se adresează prosumatorilor persoane fizice și urmărește dezvoltarea capacităților individuale de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Finanțarea acordată prin AFM acoperă până la 75% din valoarea eligibilă a unui proiect, în limita a 15.000 de lei. Sistemele de stocare trebuie să respecte mai multe condiții tehnice pentru a putea beneficia de sprijin financiar. Acestea trebuie să aibă o capacitate de minimum 10 kWh, o garanție de cel puțin cinci ani și o durată de funcționare de minimum 5.000 de cicluri.

Potrivit lui Dan Tudose, fondatorul E-Acumulatori și specialist în soluții pentru producția de energie regenerabilă, mecanismul de punctaj avantajează prosumatorii care contribuie cu mai mulți bani din fonduri proprii și aleg baterii cu o capacitate mai mare.

Din totalul de 100 de puncte disponibile, 50 sunt acordate în funcție de contribuția proprie, iar celelalte 50 în funcție de capacitatea de stocare. Pentru obținerea punctajului maxim la această ultimă categorie este necesară o baterie cu o capacitate de minimum 20 kWh.

Un exemplu prezentat de specialist presupune achiziționarea unui sistem pentru care AFM acordă finanțarea maximă de 15.000 de lei, iar beneficiarul acoperă diferența de 25.000 de lei din fonduri proprii.

În situația în care mai mulți solicitanți obțin punctaje egale, departajarea se realizează în funcție de contribuția proprie, capacitatea bateriei și data împuternicirii. Puterea instalată a panourilor fotovoltaice nu influențează punctajul obținut în cadrul programului.

„Programul îi avantajează pe prosumatorii care investesc mai mult din fonduri proprii și aleg baterii cu o capacitate ridicată. Din totalul de 100 de puncte, 50 sunt alocate contribuției proprii și 50 capacității de stocare, punctajul maxim pentru aceasta din urmă fiind obținut la o capacitate de minimum 20 kWh. De exemplu, pentru un sistem de 40.000 de lei, solicitantul poate obține punctajul maxim pentru contribuție dacă solicită 15.000 de lei de la AFM și acoperă diferența de 25.000 de lei din fonduri proprii”, a explicat Dan Tudose, fondatorul E-Acumulatori și specialist în soluții pentru producția de energie regenerabilă.

Dimensiunea pieței de prosumatori din România arată amploarea nevoii de soluții pentru stocarea energiei electrice. În prezent, țara are 357.148 de prosumatori persoane fizice, cu o putere instalată de 2.273,50 MW.

În funcție de valoarea finanțării solicitate pentru fiecare proiect, bugetul de 400 de milioane de lei poate acoperi un număr diferit de sisteme de stocare.

Dacă fiecare solicitant ar cere suma maximă de 15.000 de lei, fondurile disponibile ar permite finanțarea a aproximativ 26.667 de proiecte. Acest număr este deja cu peste 6.000 mai mic decât totalul dosarelor depuse în primele cinci ore de la lansarea programului.

Situația se schimbă dacă sunt luate în calcul valorile efectiv solicitate de beneficiari. În prima zi de înscrieri, finanțarea medie cerută a fost de aproximativ 14.240 de lei pentru fiecare dosar. La această valoare medie, bugetul AFM ar putea acoperi aproximativ 28.100 de proiecte, dacă media finanțărilor aprobate ar rămâne la un nivel similar.

Există și scenarii în care numărul beneficiarilor ar putea fi mai mare. La o finanțare medie de 12.500 de lei, cele 400 de milioane de lei ar permite instalarea a aproximativ 32.000 de sisteme de stocare. Dacă finanțarea medie ar ajunge la 7.500 de lei, bugetul ar putea susține peste 53.000 de proiecte.

Aceste calcule reprezintă estimări orientative, nu prognoze privind rezultatele finale ale programului. Numărul efectiv al beneficiarilor va depinde de punctajele obținute de solicitanți, de valorile finanțărilor cerute de cei selectați și de eventualele renunțări la finanțare.

Datele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că România avea 394.868 de prosumatori persoane fizice și juridice la sfârșitul lunii septembrie 2026. Puterea instalată cumulată a acestora ajunsese la 4.389,69 MW.

Creșterea pieței a fost semnificativă în ultimii ani. În decembrie 2023, în România erau înregistrați 110.335 de prosumatori, ceea ce înseamnă că numărul acestora a crescut de peste 3,5 ori până în septembrie 2026.

Extinderea pieței a continuat într-un ritm susținut și în ultimul an. Între septembrie 2025 și septembrie 2026, numărul prosumatorilor a crescut cu 127.868, echivalentul unui avans de aproximativ 48%. Numai în perioada august-septembrie 2026 au fost înregistrați încă 9.077 de prosumatori.

În ceea ce privește capacitățile de stocare, la sfârșitul lunii august 2026, un număr de 151.040 de prosumatori dispuneau deja de baterii. Aceștia reprezentau aproximativ 39% din totalul prosumatorilor. Dintre ei, 146.347 erau persoane fizice, echivalentul a aproximativ 42% din totalul prosumatorilor rezidențiali.

Deși solicitările pentru Casa Verde Baterii 2026 au depășit rapid bugetul alocat, raportarea numărului de proiecte la întreaga piață de prosumatori indică o acoperire limitată a nevoii de finanțare.

Dan Tudose, fondatorul E-Acumulatori, estimează că proiectele care ar putea fi finanțate prin actualul program reprezintă o rată de acoperire de numai 1,5% din totalul prosumatorilor din România.

În opinia specialistului, această situație indică faptul că programul nu a fost promovat și explicat suficient pentru a atrage un număr mai mare de beneficiari. Pentru dezvoltarea pieței sunt necesare atât o informare mai bună a prosumatorilor, cât și finanțări suplimentare, inclusiv pentru persoanele care nu reușesc să obțină o subvenție prin AFM.

În perioada următoare, furnizorii și instalatorii vor avea de gestionat și provocări legate de capacitățile de montaj și rapiditatea livrărilor. Aceste aspecte vor deveni esențiale în condițiile interesului ridicat pentru sistemele de stocare a energiei.