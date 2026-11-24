Compania americană CrowdStrike a anunțat preluarea rivalei Zscaler, într-o tranzacție de 43,9 miliarde de dolari. Achiziția urmărește extinderea serviciilor de securitate cibernetică și protejarea infrastructurilor bazate pe inteligență artificială.

Compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike a anunțat achiziția rivalei Zscaler, specializată în securitatea rețelelor informatice. Tranzacția este evaluată la 43,9 miliarde de dolari și va fi realizată integral prin schimb de acțiuni.

Acordul vine într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale. Potrivit condițiilor tranzacției, acționarii Zscaler vor primi 1,135 acțiuni CrowdStrike pentru fiecare acțiune deținută.

Finalizarea achiziției este estimată pentru a doua jumătate a anului fiscal 2028 al CrowdStrike.

Anunțul a provocat reacții diferite pe Wall Street. Acțiunile CrowdStrike au scăzut luni cu aproximativ 10%, în timp ce titlurile Zscaler au crescut cu peste 15%.

Prin această achiziție, CrowdStrike, cu sediul în Austin, Texas, își extinde activitatea pe piața securității rețelelor informatice. Tranzacția are loc într-o perioadă în care marile companii tehnologice își consolidează sistemele de apărare împotriva atacurilor informatice.

Directorul general al CrowdStrike, George Kurtz, a explicat că parteneriatul va permite dezvoltarea unei platforme integrate de securitate cibernetică. Aceasta va viza implementarea și controlul inteligenței artificiale, precum și securizarea aplicațiilor bazate pe agenți AI. Kurtz a estimat că grupul rezultat ar putea deveni cel mai mare furnizor mondial de soluții de siguranță și securitate pentru inteligența artificială.

„Împreună cu Zscaler, construim sistemul de operare al securităţii cibernetice: o platformă unică pentru implementarea şi controlul inteligenţei artificiale şi pentru funcţionarea în siguranţă a aplicaţiilor bazate pe agenţi AI”, a declarat Kurtz.

Creșterea amenințărilor informatice și incidentele recente au amplificat preocupările companiilor privind securitatea sistemelor informatice. Printre organizațiile afectate se numără Microsoft, Administrația Federală a Aviației din SUA și JPMorgan Chase.

În acest context, companiile accelerează investițiile în modernizarea infrastructurii și protejarea acesteia împotriva atacurilor facilitate de inteligența artificială.

CrowdStrike a beneficiat de creșterea cererii pentru soluții de securitate bazate pe inteligență artificială. Acțiunile companiei s-au apreciat cu aproximativ 80% de la începutul anului, până la deschiderea ședinței de luni.

Valoarea bursieră cumulată a CrowdStrike și Zscaler depășea vineri 265 de miliarde de dolari. Prin comparație, Palo Alto Networks, liderul pieței, avea o capitalizare de aproximativ 282 de miliarde de dolari.

Tranzacția reprezintă cea mai mare achiziție din istoria CrowdStrike. Aceasta face parte dintr-un val de consolidări în industria securității cibernetice.

Google a anunțat anul trecut achiziția Wiz, pentru 32 de miliarde de dolari. În 2024, Cisco a cumpărat Splunk pentru aproximativ 28 de miliarde de dolari.

Palo Alto Networks a finalizat anul acesta preluarea CyberArk. Tranzacția a fost evaluată la 25 de miliarde de dolari.

Analiștii JPMorgan consideră că integrarea Zscaler va permite CrowdStrike să ofere mai multe servicii. Totodată, compania ar putea beneficia de cererea în creștere pentru securizarea și controlul infrastructurilor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit analiștilor, achiziția ar putea reduce diferența competitivă dintre CrowdStrike și Palo Alto Networks.