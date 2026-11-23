Premierul spaniol Pedro Sanchez a propus introducerea unei taxe suplimentare pentru averile care depășesc 100 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut luni, 23 noiembrie, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare anticipate. Măsura ar urma să finanțeze beneficii pentru creșterea copiilor, programe pentru locuințe și îmbunătățirea serviciilor publice.

Pedro Sanchez, aflat la conducerea guvernului spaniol din 2018, a prezentat propunerea în contextul campaniei electorale. Socialiștii încearcă să se diferențieze de Partidul Popular (PP), formațiunea conservatoare de opoziție.

Premierul susține că adversarii săi politici intenționează să reducă impozitele pentru contribuabilii foarte bogați. În schimb, socialiștii propun o taxă suplimentară pentru persoanele cu averi de peste 100 de milioane de euro, potrivit Le Monde.

Sanchez și-a justificat inițiativa prin diferențele existente între categoriile de avere din Spania. El a publicat un mesaj pe platforma X, în care a prezentat date despre concentrarea bogăției.

„Deși am redus inegalitatea veniturilor la niveluri istoric scăzute, cei mai bogați 0,1% dețin peste 10% din avere. Iar ponderea lor a continuat să crească din 2010”, a transmis premierul spaniol.

Acesta a explicat și destinația pe care guvernul ar putea să o dea banilor colectați prin noul impozit.

„Propunem o taxă pe averile care depășesc 100 de milioane de euro pentru a finanța, de exemplu, un beneficiu pentru creșterea copiilor, locuințe și servicii publice mai bune. Să transformăm milioanele în drepturi pentru toți”, a adăugat Pedro Sanchez.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Propunerea vine înaintea alegerilor parlamentare anticipate de duminică. Scrutinul ar putea modifica echilibrul politic din parlamentul spaniol.

Sondajele indică faptul că Partidul Popular ar putea obține cele mai multe mandate parlamentare. Formațiunea conservatoare din Spania nu ar urma însă să atingă majoritatea parlamentară.

În aceste condiții, partidul de extremă dreapta Vox ar putea ajunge într-o poziție decisivă pentru formarea viitoarei majorități.

În opoziție față de propunerea socialiștilor, Partidul Popular a promis reduceri de impozite pentru persoanele cu venituri mici și medii. Măsurile ar urma să îi vizeze și pe tinerii angajați.

Formațiunea conservatoare a anunțat, de asemenea, stimulente fiscale pentru companiile care investesc în tehnologie și digitalizare.

Propunerea lui Pedro Sanchez se înscrie într-o dezbatere mai amplă despre impozitarea marilor averi. Inițiative asemănătoare au fost susținute recent de politicieni de stânga din Marea Britanie, Franța, Țările de Jos și alte state.

Aceștia încearcă să răspundă nemulțumirilor provocate de inegalitățile economice și să atragă sprijinul propriilor alegători.

Măsurile de acest tip întâmpină însă opoziția mediului de afaceri. Reprezentanții companiilor avertizează că impozitarea suplimentară ar putea determina antreprenorii să își mute activitățile în alte țări.

Spania aplică deja un impozit de solidaritate pentru marile averi, introdus în 2022. Acesta vizează activele nete care depășesc pragul de 3 milioane de euro.

Impozitul a fost conceput pentru a completa taxele regionale pe avere. Prin această măsură, autoritățile au urmărit ca persoanele înstărite să contribuie indiferent de regiunea în care locuiesc.