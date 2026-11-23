Guvernul României a aprobat, săptămâna trecută, finanțarea vaccinării a peste 11,6 milioane de ovine și caprine. Măsura urmărește combaterea bolilor care au determinat restricții asupra comerțului cu animale vii. Costurile vaccinurilor vor fi suportate integral din bugetul ANSVSA. Autoritățile urmăresc reluarea exporturilor la începutul anului 2027, în funcție de evoluția campaniei și de deciziile europene.

Guvernul a aprobat finanțarea integrală a vaccinurilor destinate combaterii a două boli care afectează efectivele de ovine și caprine. Este vorba despre pesta micilor rumegătoare (PMR) și variola ovină și caprină (VOC). Fondurile necesare vor proveni din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit informațiilor comunicate de Guvern, contravaloarea vaccinurilor nu va fi inclusă în tarifele pentru acțiunile sanitar-veterinare. Aceste tarife sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013. Prin urmare, achiziția vaccinurilor va fi finanțată separat, din fondurile alocate autorității sanitar-veterinare.

Campania națională prevede vaccinarea a 11.671.675 de ovine și caprine împotriva variolei. Măsura vizează toate efectivele de animale din aceste specii existente pe teritoriul României.

În paralel, autoritățile vor vaccina 856.103 ovine și caprine împotriva pestei micilor rumegătoare. Această intervenție va fi aplicată în județele Tulcea și Constanța.

Cele două programe au obiective sanitare distincte, iar efectivele vizate se pot suprapune. Astfel, cele 856.103 animale nu reprezintă un efectiv suplimentar față de totalul național anunțat.

Reluarea exporturilor de ovine și caprine vii depinde de îndeplinirea condițiilor sanitare negociate de România cu Comisia Europeană. Vaccinarea reprezintă una dintre cerințele stabilite pentru modificarea restricțiilor comerciale.

Achim Irimescu, ministru plenipotențiar la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, a explicat condițiile impuse autorităților române. În cadrul emisiunii „Fermier în România”, difuzată de Radio Antena Satelor, oficialul a prezentat pragul de vaccinare necesar.

Potrivit acestuia, România trebuie să imunizeze 80% din efectivele naționale de ovine și caprine. Atingerea acestui nivel ar permite solicitarea derogărilor necesare pentru reluarea comerțului.

„Comisia a spus clar: în momentul în care vaccinați total țara, adică 80% din șeptelul pe care îl avem, în acel moment noi venim cu derogarea și vă permitem nu doar exportul în țările terțe, dar și punerea pe piața europeană”, a declarat Achim Irimescu.

Oficialul a indicat începutul anului 2027 drept posibil termen pentru deblocarea exporturilor. Acest calendar depinde însă de accelerarea vaccinării și de îndeplinirea condițiilor stabilite la nivel european.

Comisia Europeană a pus la dispoziția României 1,1 milioane de doze gratuite pentru combaterea bolilor care afectează micile rumegătoare. Din această cantitate, 300.000 de doze sunt destinate vaccinării împotriva pestei micilor rumegătoare. Alte 800.000 de doze sunt destinate combaterii variolei ovine și caprine.

Cantitățile primite gratuit nu acoperă necesarul întregii campanii naționale. România va trebui să achiziționeze alte câteva milioane de doze pentru vaccinarea efectivelor vizate. Costurile acestor achiziții vor fi suportate de stat, prin bugetul ANSVSA.

În septembrie, fostul ministru interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a prezentat planul propus pentru procurarea vaccinurilor suplimentare. Acesta a semnalat dificultățile legate de stabilirea efectivului real de animale din România.

La momentul respectiv, fostul ministru declara că „nu se știe exact câte oi sunt în țară”. Această incertitudine complică estimarea cantităților necesare pentru imunizarea efectivelor naționale.

ANSVSA a anunțat începerea vaccinării la sfârșitul lunii octombrie 2026. Campania a fost lansată după sosirea în România a dozelor furnizate gratuit de Comisia Europeană.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat o posibilă alternativă pentru reluarea exporturilor de ovine către piețele din afara Uniunii Europene. Această variantă ar putea fi analizată dacă autoritățile europene nu modifică restricțiile aplicate crescătorilor români.

Florin Barbu a precizat că va propune Guvernului reluarea exporturilor către statele terțe care acceptă animale vaccinate. O asemenea măsură ar urmări redeschiderea unor piețe importante pentru crescătorii de ovine din România.

Ministrul a arătat că România dispune deja de protocoale tehnice pentru exportul de ovine către mai multe țări. Printre acestea se numără Arabia Saudită, Israel, Iran, Maroc și Algeria.

Potrivit oficialului, aceste state sunt interesate să achiziționeze ovine vii din România. Reluarea efectivă a livrărilor va depinde de condițiile sanitare aplicabile și de acceptarea animalelor vaccinate de către țările importatoare.