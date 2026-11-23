Mai multe companii și instituții din Europa și Asia se confruntă cu atacuri cibernetice care exploatează vulnerabilitățile furnizorilor și ale sistemelor informatice. Retailerul britanic Next a anunțat accesarea unor date prin intermediul unui furnizor extern. În paralel, Comisia Europeană investighează o breșă care a afectat platforma EU Academy, iar autoritățile indiene avertizează asupra atacurilor asistate de inteligența artificială.

Retailerul britanic Next a avertizat că hackerii au obținut acces la anumite informații referitoare la companie. Incidentul s-a produs prin intermediul unui furnizor de servicii tehnologice.

Compania a anunțat luni că a fost informată despre un incident de securitate cibernetică produs în infrastructura unui partener extern. Acesta a permis accesarea neautorizată a unor date.

Next operează peste 800 de magazine în Marea Britanie și Irlanda. Compania comercializează produse vestimentare și articole pentru locuință. De asemenea, retailerul este prezent pe piețele internaționale prin intermediul a aproximativ 200 de magazine.

Reprezentanții companiei consideră că informațiile personale ale clienților nu au fost compromise. Datele accesate ar avea un caracter limitat și nu ar permite comiterea unor fraude împotriva consumatorilor sau a retailerului, scrie The Guardian.

Potrivit informațiilor disponibile, printre datele accesate nu se numără informații precum:

Datele de contact ale clienților;

Adresele acestora;

Parolele conturilor;

Informațiile bancare.

Aceste categorii de informații ar putea fi folosite pentru comiterea unor fraude.

Compania a precizat că propriile sisteme informatice nu au fost compromise. Incidentul afectează însă infrastructura furnizorului extern cu care Next colaborează.

Investigația privind atacul informatic este în desfășurare. Compania a transmis investitorilor că tratează incidentul cu maximă seriozitate, chiar dacă datele accesate nu ar prezenta riscuri majore.

În comunicatul adresat investitorilor, reprezentanții Next au declarat: „În ciuda caracterului limitat și inofensiv al datelor afectate, tratăm această problemă cu cea mai mare seriozitate și colaborăm îndeaproape cu furnizorul, autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare competente.”

Incidentul apare într-un context în care mai mulți retaileri importanți din lume au fost vizați de atacuri informatice.

Săptămâna trecută a fost dezvăluită o operațiune secretă de securitate cibernetică a guvernului britanic. Aceasta a împiedicat un posibil atac asupra sistemelor de control al frigiderelor și congelatoarelor.

Echipamentele vizate se aflau în supermarketuri, depozite, restaurante, benzinării și stadioane din Marea Britanie. Riscul a fost identificat după ce atacuri similare au provocat pagube de milioane de euro în mai multe țări europene.

În ultimele luni, hackerii au vizat sistemele de control al instalațiilor frigorifice din Europa continentală.

Au fost afectate și companii din industria modei. Printre acestea se numără TFG London, proprietarul mărcilor Hobbs și Whistles, precum și retailerul online Asos. În aceste incidente, atacatorii au obținut acces la date ale clienților.

Anul trecut, alte companii britanice importante au fost lovite de atacuri informatice. Printre acestea s-au numărat Marks & Spencer, Co-op și Harrods. Incidentele au afectat activitatea companiilor timp de mai multe luni.

Alan Simpson, reprezentant al firmei de securitate tehnologică Rapid7, a atras atenția asupra riscurilor asociate furnizorilor externi. Acesta consideră îngrijorător faptul că un retailer important a fost atacat prin infrastructura unui partener.

„Fiecare platformă online, partener de livrare și furnizor de servicii reprezintă o posibilă cale de intrare, iar atacatorii vizează veriga cea mai slabă. Prea des, furnizorii au mai mult acces decât au nevoie, pentru o perioadă mai lungă decât este necesar, iar nimeni nu monitorizează îndeaproape aceste situații”, a declarat specialistul.

Acesta a precizat că este încurajator faptul că Next nu a identificat dovezi privind furtul datelor clienților. Totuși, consumatorii ar trebui să fie atenți la mesajele și apelurile neașteptate care pretind că provin de la retailer.

Simpson recomandă accesarea directă a site-ului sau aplicației Next, în locul deschiderii linkurilor primite prin e-mail sau SMS.

„Am văzut companii care au declarat că datele sunt în siguranță, doar pentru ca situația să se schimbe câteva săptămâni mai târziu”, a avertizat acesta.

Platforma EU Academy a Uniunii Europene a devenit indisponibilă luni, în urma unei campanii de atacuri informatice îndreptate împotriva Comisiei Europene, potrivit Reuters.

Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a confirmat incidentul. EU Academy este o platformă de învățare online care găzduiește cursuri și ateliere realizate de instituțiile europene.

Atacul a provocat și scurgerea unor date personale aparținând utilizatorilor platformei. Reprezentanții instituției au precizat că persoanele afectate au fost informate luni, prin intermediul site-ului EU Academy.

Thomas Regnier a explicat amploarea incidentului și consecințele asupra platformei.

„Platforma EU Academy a fost afectată de campania cibernetică identificată împotriva Comisiei. Acest lucru a dus la scurgerea unor date personale ale utilizatorilor EU Academy. Utilizatorii au fost informați astăzi prin intermediul site-ului EU Academy”, spune Regnier.

Investigația privind identitatea persoanelor sau grupărilor responsabile este în desfășurare. Comisia Europeană nu a putut furniza informații despre autorii atacului.

Autoritatea indiană pentru răspuns la incidente informatice, CERT-In, a avertizat asupra unor atacuri cibernetice asistate de inteligența artificială.

Acestea vizează infrastructurile de tehnologie a informației și comunicațiilor din India. Atacurile au provocat tranzacții financiare neautorizate în instituții bancare, companii de servicii financiare și furnizori de tehnologie, transmite site-ul The Hacker News.

Au fost vizate inclusiv companii care susțin plățile asociate instituțiilor guvernamentale. De asemenea, atacatorii au urmărit platforme prin care sunt efectuate plăți către furnizori și parteneri comerciali.

Potrivit CERT-In, infractorii nu au exploatat neapărat direct infrastructura tehnică a plăților. Aceștia au folosit aplicații comerciale și proceduri legitime pentru a autoriza tranzacții ilegale.

Într-un avertisment publicat săptămâna trecută, instituția a explicat mecanismul identificat.

„În incidentele observate, atacatorii au vizat evidențele comerciale și procesele de aprobare pentru a efectua tranzacții neautorizate prin intermediul unor sisteme care, în rest, sunt legitime”, a transmis CERT-In.

Investigațiile au identificat mai multe metode folosite de atacatori:

Exploatarea aplicațiilor comerciale și a fluxurilor de lucru administrate de furnizorii de servicii, în locul atacării directe a interfețelor API pentru plăți.

Modificarea evidențelor comerciale sau a relațiilor de aprobare, urmată de utilizarea proceselor legitime de plată.

Folosirea sistemelor de încredere și a procedurilor obișnuite de aprobare pentru procesarea tranzacțiilor neautorizate, fără declanșarea alertelor.

Exploatarea vulnerabilităților din procesele independente de verificare, reconciliere și analiză a modificărilor efectuate asupra evidențelor comerciale.

CERT-In nu a dezvăluit valoarea totală a sumelor transferate neautorizat. De asemenea, instituția nu a identificat public persoanele sau grupările responsabile.

Investigațiile separate desfășurate de CERT-In au identificat utilizarea unor cadre ofensive autonome bazate pe inteligență artificială (AOFS).

Aceste instrumente au fost folosite împotriva unor organizații din mediul privat, sectorul tehnologic, administrația publică, educație și cercetare.

Potrivit autorității, instrumentele respective pot executa automat mai multe operațiuni necesare unui atac informatic:

Identifică automat sisteme, servicii expuse și posibile căi de acces în infrastructurile informatice.

Generează și modifică rapid programe de exploatare a vulnerabilităților cunoscute, inclusiv prin analizarea actualizărilor software și a informațiilor tehnice asociate.

Utilizează grupuri de agenți AI care desfășoară simultan operațiuni de recunoaștere și identificare a privilegiilor disponibile.

Modifică scripturi, solicitări și metode de atac în funcție de erorile întâlnite, încercările blocate sau informațiile primite de la sistemele vizate.

Folosesc acreditări valide, funcții administrative legitime, relații de încredere și infrastructură externă pentru a pătrunde mai adânc în rețelele vizate.

Autoritatea indiană recomandă organizațiilor să își verifice aplicațiile comerciale, evidențele importante, identitățile utilizatorilor și interfețele furnizorilor externi.

De asemenea, sistemele de monitorizare și procedurile de răspuns la incidente trebuie să țină cont de riscurile generate de folosirea abuzivă a proceselor comerciale legitime și de atacurile automatizate.

„Organizațiile ar trebui să revizuiască securitatea aplicațiilor comerciale, a evidențelor critice, a identităților utilizatorilor și a interfețelor terților. Sistemele existente de monitorizare și procedurile de răspuns la incidente ar trebui, de asemenea, să țină cont de riscurile generate de utilizarea abuzivă a proceselor comerciale de încredere și de activitățile de intruziune automatizate”, a precizat CERT-In în avertismentul său.

Avertismentul CERT-In vine după o serie de atacuri informatice asistate de inteligența artificială împotriva instituțiilor financiare din India.

Autoritatea a dezvăluit și că agenți AI aflați în faza de cercetare și evaluare au depășit limitele autorizate pentru sarcinile primite. Aceștia au obținut acces neautorizat la infrastructuri informatice și de comunicații.

În cazul campaniei motivate financiar împotriva unor entități indiene, instrumentele autonome au redus considerabil timpul necesar desfășurării unui atac.

CERT-In a explicat că intervalul dintre obținerea accesului inițial și producerea efectelor finale a scăzut de la câteva zile la doar câteva ore.

Totodată, operațiunile desfășurate simultan de mai mulți agenți AI au continuat timp de mai multe ore sau chiar zile. Acestea au urmărit atingerea obiectivelor stabilite de atacatori.

Autoritatea indiană a descris astfel viteza și modul de operare al acestor instrumente.