Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang în funcțiile de director general, președinte și membru al consiliului. Decizia vine la aproape două săptămâni după ce conducerea companiei acceptase demisia acestuia, în urma unor informații despre mai multe relații extraconjugale. Anunțul a provocat o creștere puternică a acțiunilor Nvidia înaintea deschiderii bursei.

Nvidia a anunțat luni, 23 noiembrie, că Jensen Huang revine la conducerea companiei, după ce consiliul de administrație a aprobat reinstalarea sa. Acesta va ocupa din nou funcțiile de director general și președinte, devenind totodată membru al consiliului de administrație.

Hotărârea inițială de acceptare a demisiei fusese luată cu aproape două săptămâni în urmă. Aceasta a venit după apariția unor informații despre mai multe relații extraconjugale ale lui Jensen Huang.

Printre acestea s-ar fi numărat o relație cu o femeie despre care oficialii americani se temeau că ar putea colabora cu serviciile de informații chineze. O altă relație ar fi implicat o angajată care îi raporta direct.

Anunțul privind revenirea lui Huang a avut un efect imediat asupra pieței bursiere. Acțiunile Nvidia au crescut cu 33% în tranzacțiile bursiere de luni, potrivit Reuters.

Consiliul de administrație a precizat că a primit opinii din partea unor reprezentanți ai administrației americane înainte de luarea deciziei. În urma consultărilor, conducerea companiei a ajuns la concluzia că Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Reprezentanții Nvidia au explicat că hotărârea a fost luată după mai multe discuții și întâlniri cu directorul general.

„În urma unei serii de discuții și întâlniri cu domnul Huang, Consiliul a fost convins de sinceritatea domnului Huang și de capacitatea acestuia de a conduce NVIDIA”, a transmis consiliul de administrație pe site-ul destinat relațiilor cu investitorii.

Harvey C. Jones, președintele consiliului de administrație, a explicat motivele pentru care conducerea Nvidia a decis să îl readucă pe Huang în funcție. Acesta a subliniat că revenirea este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților companiei.

„Consiliul consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce NVIDIA și că reinstalarea sa servește cel mai bine intereselor acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților noștri. Avem deplină încredere în Jensen și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu el, pe măsură ce își reia conducerea companiei. Îi suntem recunoscători lui Colette Kress pentru serviciile sale remarcabile în calitate de director general interimar, pe lângă responsabilitățile pe care le păstrează în funcția de director financiar al NVIDIA”, a declarat Harvey C. Jones.

Acesta va rămâne în funcția de președinte al consiliului de administrație.

La rândul său, Jensen Huang a transmis că este onorat să revină la conducerea companiei. El a mulțumit membrilor consiliului, conducerii interimare, angajaților, acționarilor și partenerilor pentru sprijinul acordat în perioada absenței sale.

„Sunt onorat să revin la NVIDIA și să conduc una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, la începutul unei noi revoluții industriale. Îmi asum această responsabilitate cu cea mai mare modestie și cu un angajament reînnoit. Vreau să mulțumesc Consiliului de administrație al NVIDIA pentru încrederea și deliberările sale pe parcursul acestui proces. Îi sunt deosebit de recunoscător lui Harvey Jones pentru conducerea sa în calitate de președinte, precum și lui Colette Kress și echipei noastre executive pentru că au condus NVIDIA în această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, angajaților noștri, acționarilor, liderilor din întreaga industrie și partenerilor din întreaga lume pentru sprijinul lor extraordinar. Mai presus de toate, sunt recunoscător pentru dragostea și sprijinul familiei mele. Abia aștept să mă întorc la treabă”, a declarat Jensen Huang.

Președintele american Donald Trump a salutat decizia consiliului de administrație al Nvidia. Acesta a transmis luni un mesaj pe platforma Truth Social, în care a susținut că Huang trebuie să conducă în continuare compania.

„Consiliul de administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și justificată de a-l readuce pe Jensen Huang în funcția de director general. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane”, a scris Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că procurorul general al Statelor Unite nu deține dovezi privind implicarea lui Huang în activități ilegale.

Trump susținuse anterior ideea revenirii acestuia la conducerea Nvidia, înainte ca reinstalarea să fie anunțată oficial.

Reinstalarea lui Jensen Huang reprezintă o schimbare importantă de poziție pentru consiliul de administrație, notează CNN. Săptămâna trecută, Harvey Jones anunțase că membrii consiliului acceptaseră în unanimitate demisia voluntară a directorului general.

La acel moment, Jones precizase că Nvidia nu intenționa să îl reinstaleze pe Huang. El susținuse totodată că organizația avea încredere deplină în Colette Kress, directorul financiar al companiei, care preluase temporar conducerea.

Compania urma să caute un director general permanent, iar Kress era considerată persoana potrivită pentru a asigura conducerea în perioada de tranziție.

Într-o declarație anterioară, Huang afirmase însă că ar fi onorat să revină în funcție, dacă membrii consiliului i-ar permite acest lucru. Demisia sa fusese anunțată brusc, pe fondul preocupărilor legate de securitatea națională și al informațiilor despre relațiile extraconjugale.