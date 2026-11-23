Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că PSD urmărește majorarea pensiilor în conformitate cu procentul stabilit prin lege. Oficialul a vorbit și despre posibilitatea prelungirii schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică. În privința altor măsuri sociale, acesta a explicat că deciziile vor fi luate împreună cu premierul și ministrul Finanțelor.

Florin Manole a precizat că prioritatea partidului său este aplicarea prevederilor legale privind creșterea pensiilor. Ministrul Muncii a exclus existența unor discuții despre acordarea unor ajutoare financiare punctuale. În schimb, PSD analizează posibilitatea continuării schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de electricitate.

Ministrul s-a declarat încrezător că măsura va fi prelungită, după discuțiile purtate de conducerea PSD cu reprezentanții sindicatelor.

În acest context, oficialul a explicat că obiectivul principal rămâne respectarea procentului legal de majorare a pensiilor. El a făcut și distincția între eventualele ajutoare acordate o singură dată și continuarea sprijinului pentru plata energiei electrice.

„Obiectivul nostru principal este să facem majorarea pensiilor cu procentul pe care îl prevede legea. Discuţii despre ajutoare one-off nu au existat, însă există o discuţie despre prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, în ceea ce priveşte electricitatea. Sunt foarte optimist că asta se va întâmpla”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, după discuţiile conducerii PSD cu sindicatele.

Manole a arătat că stabilirea pragurilor de venit și a sumelor acordate va necesita consultări suplimentare. Acestea vor avea loc după discuțiile cu premierul și ministrul Finanțelor.

El a subliniat că nu dorește să anunțe în numele Guvernului o decizie înaintea consultărilor. Totuși, ministrul a confirmat că există disponibilitate pentru continuarea schemei.

În plus, oficialul a amintit că România și-a asumat un angajament în relația cu Banca Mondială.

„Nu vreau să angajez guvernul acum, dar disponibilitatea pentru prelungirea, pentru o anumită perioadă, a acelei scheme de sprijin pentru consumatorul vulnerabil, există şi un angajament luat cu Banca Mondială la sfârşitul anului trecut referitor la această temă”, a mai spus ministrul Muncii.

Ministrul Muncii a comentat și declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind necesitatea evitării unor schimbări economice bruște. Nazare afirmase că România nu își permite viraje spectaculoase și trebuie să păstreze prudența.

Declarația a venit în contextul discuțiilor despre reducerea impozitării, în special în cazul salariului minim.

Florin Manole a spus că împărtășește punctul de vedere al ministrului Finanțelor privind prudența. Totuși, el consideră că Ministerul Muncii trebuie să analizeze propunerile sindicatelor și patronatelor.

Acestea trebuie prezentate și celorlalți membri ai Guvernului, fără ca ministrul Muncii să ia decizii individuale. Oficialul a insistat că eventualele măsuri trebuie stabilite la nivelul întregului Executiv.

„Sunt de acord că trebuie să fim prudenţi, sunt de acord că nu trebuie să facem, ca să folosesc aceeaşi metaforă, viraje spectaculoase. Nu este nici obiectivul nostru să facem aşa ceva, însă suntem obligaţi, cred eu, de normele legale şi de încărcătura poziţiei publice în Ministerul Muncii să respectăm toate propunerile care ne vin dinspre sindicate şi patronate, să le discutăm, să le supunem atenţiei, inclusiv Ministrului de Finanţe şi Premierului, evident, (…) şi, în mod clar, nici o concluzie nu va fi unilaterală. Vor fi decizii pe care guvernul va trebui să le ia în ansamblu său, deci şi cu opinia Ministrului Muncii, şi cu opinia Ministrului de Finanţe, şi cu opinia Primului Ministru”, spune șeful de la Muncă.

Florin Manole a adăugat că prudența financiară trebuie însoțită de preocuparea pentru veniturile populației. El a atras atenția asupra situației angajaților afectați de înghețarea salariilor timp de doi ani.

Ministrul consideră că autoritățile trebuie să țină cont de pierderea puterii de cumpărare. În opinia sa, remunerarea și compensarea cetățenilor trebuie analizate în paralel cu constrângerile bugetare.

„Cred că trebuie să manifestăm prudenţă, e corect ce spune Ministrul Finanţelor, dar trebuie să manifestăm şi atenţie referitor la puterea de cumpărare şi la corecta remunerare a cetăţenilor sau la corecta compensare a celor care după 2 ani de îngheţare au puterea de cumpărare diminuată drastic”, a mai afirmat Manole.

Florin Manole a pus presiunile asupra bugetului și pe seama încetinirii activității economice. El a criticat ideea ca pensionarii să suporte consecințele acestei situații.

Ministrul a susținut că reducerea ritmului de creștere a economiei nu este responsabilitatea pensionarilor. În acest context, el a făcut referire și la un responsabil politic pe care l-a indicat drept vinovat pentru situația economică.

„Pe de altă parte, presiunile bugetare și probabil și legate de încasări la buget vin din faptul că economia a frânat brusc. Dar nu sunt pensionarii de vină pentru că economia a frânat brusc și vinovatul are nume și chip, cred că e prin Parlament, pe aici, pe la Senat și îl puteți întreba pe el”, a spus Florin Manole, făcând referire la Ilie Bolojan.

Oficialul a explicat că o eventuală diminuare a procentului de indexare trebuie evaluată și prin prisma efectelor asupra veniturilor pensionarilor. În opinia sa, analiza nu trebuie să se limiteze la cheltuielile suportate de bugetul de stat.

Manole a susținut că majorarea pensiilor nu reprezintă doar o cheltuială publică. O parte importantă din banii suplimentari ar reveni în economie prin consumul populației.

Ministrul a argumentat că veniturile mai mari le-ar permite pensionarilor să acopere cheltuielile curente. El a menționat facturile și cumpărăturile, ale căror prețuri au crescut în ultimele luni.

„Cred că atunci când vorbim despre pensii, putem să discutăm și despre majorarea pensiilor, putem discuta despre acești bani, despre cheltuiala cu majorarea pensiilor, ca despre niște bani care nu se evaporă din România”, a afirmat Florin Manole.

În continuare, oficialul a explicat că pensionarii vor folosi banii suplimentari pentru plata facturilor și achiziționarea produselor necesare. El a făcut referire și la diferențele de preț față de perioadele anterioare.

Totodată, ministrul a susținut că acești bani nu vor fi retrași din circuitul economic prin economisire. Cea mai mare parte ar urma să ajungă în consum.

„Sunt bani cu care pensionarii vor merge a doua zi, a treia zi, să plătească niște facturi care au crescut, să plătească niște cumpărături care sunt mai scumpe astăzi decât acum șase luni sau decât acum un an. Sunt pensionari care, deci, nu vor face depozite bancare care vor scoate banii ăștia din economie. Banii aceștia vor merge în consum”, precizează Florin Manole.

Manole a mai afirmat că banii cheltuiți de pensionari pot contribui la veniturile statului. El a indicat taxa pe valoarea adăugată (TVA) drept unul dintre mecanismele prin care sumele revin la buget.

Ministrul a făcut legătura între încetinirea consumului și încetinirea economiei. În argumentația sa, reluarea cheltuielilor populației ar putea susține încasările bugetare.

„Cea mai mare parte din ei, dacă ne uităm la frânarea consumului ca la un indicator de frânare a economiei, sunt bani care, din TVA, se întorc la bugetul de stat”, a indicat Manole.

Ministrul Muncii a fost întrebat și despre posibilitatea creșterii contribuției la Pilonul II de pensii începând din 2027. În prezent, contribuția la sistemul de pensii administrate privat este de 4,75%.

Florin Manole a precizat că nu a participat la discuții privind această eventuală modificare. De asemenea, s-a arătat sceptic în privința adoptării unei asemenea decizii în perioada imediat următoare.

Totuși, ministrul a precizat că subiectul ar putea fi analizat dacă ministrul Finanțelor și premierul consideră oportună modificarea.