Noul contract colectiv de muncă al angajaților Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) a intrat în vigoare luni, 23 noiembrie, pentru o perioadă de doi ani. Sindicaliștii anunță că toate drepturile salariaților au fost păstrate. În același timp, 106 angajați urmează să fie disponibilizați la sfârșitul săptămânii, când le expiră perioada de preaviz.

Minerii și energeticienii de la Complexul Energetic Valea Jiului au, începând de luni, un nou contract colectiv de muncă.

Documentul a fost negociat de reprezentanții sindicatelor și ai companiei și va fi valabil timp de doi ani.

Potrivit conducerii Sindicatului „Muntele”, noul acord păstrează drepturile prevăzute în contractul anterior.

Alin Sîn, președintele executiv al organizației sindicale, a declarat că angajații nu vor pierde beneficiile de care dispuneau până acum.

„Drepturile angajaţilor CEVJ au fost menţinute şi sunt aceleaşi ca în vechiul contract colectiv de muncă. Nu se pierde nimic. Drepturile sunt acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare”, a declarat acesta pentru Agerpres.

Negocierile au fost purtate împreună cu reprezentanții Federației Mine Energie, din care face parte și Sindicatul „Muntele”.

Noul contract a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.

În paralel cu intrarea în vigoare a noului contract, Complexul Energetic Valea Jiului continuă procesul de reducere a personalului.

La sfârșitul acestei săptămâni expiră preavizul pentru 106 salariați incluși pe listele de disponibilizări colective din 2026.

Aceștia urmează să își încheie activitatea în cadrul companiei.

Potrivit informațiilor prezentate, fiecare persoană disponibilizată va beneficia de plăți compensatorii în valoare de 94.900 de lei.

Măsura face parte din procesul de reorganizare a activităților miniere și energetice din Valea Jiului.

În prezent, compania are aproximativ 2.000 de angajați.

Personalul este împărțit între exploatările miniere și Termocentrala Paroșeni.

Complexul Energetic Valea Jiului administrează patru exploatări de cărbune: Lupeni, Vulcan, Lonea și Livezeni.

Toate sunt incluse în programe de închidere, punere în siguranță și ecologizare, însă termenele diferă.

Potrivit OUG nr. 108/2022, lucrările aferente minelor Lupeni și Lonea trebuie realizate etapizat până la 31 decembrie 2026.

Acestea includ măsuri pentru închiderea exploatărilor și reducerea riscurilor asociate fostelor activități miniere.

În cazul minelor Livezeni și Vulcan, calendarul este mai lung.

Termenul prevăzut pentru închiderea celor două exploatări este 31 decembrie 2032.

Astfel, activitățile de închidere și ecologizare se vor desfășura pe perioade diferite, în funcție de exploatare.

CEVJ reunește atât angajați din sectorul minier, cât și personal care lucrează în producția de energie electrică.

Minerii își desfășoară activitatea în cele patru exploatări de cărbune, iar energeticienii lucrează la Termocentrala Paroșeni.

Disponibilizările anunțate pentru sfârșitul săptămânii vizează 106 persoane din personalul actual.

În același timp, noul contract colectiv de muncă stabilește cadrul în care vor fi acordate drepturile salariaților rămași în companie pentru următorii doi ani.

Reprezentanții sindicali au precizat că prevederile referitoare la drepturile angajaților au fost menținute, fără reduceri față de contractul anterior.