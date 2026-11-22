„Vorba lui Manole”. Ministrul Muncii și-a lansat podcast. Anunț despre creșterea pensiilor: Nu vreau să fie motiv de speculație
SURSA FOTO: captură YouTube – Podcastul „Vorba lui Manole”
Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat duminică, 22 noiembrie, primul episod al podcastului său, intitulat „Vorba lui Manole”. În cadrul acestuia, social-democratul a vorbit despre indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 și a explicat de ce procentul majorării nu este încă stabilit. De asemenea, a criticat-o pe deputata PNL Raluca Turcan pentru declarațiile despre impozitarea progresivă.
Florin Manole a lansat un podcast în care promite să separe faptele de zgomot
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a publicat duminică, pe YouTube, primul episod al podcastului „Vorba lui Manole”. Social-democratul a anunțat că formatul își propune să clarifice subiectele de actualitate și să distingă informațiile de speculațiile din spațiul public.
În primul episod, ministrul a abordat mai multe teme de interes, printre care și indexarea pensiilor în 2027 și discuțiile despre introducerea impozitării progresive.
„Bun găsit! La sfârșitul fiecărei săptămâni, vă dau întâlnire pe Youtube, într-un podcast în care separăm faptele de zgomot”, a scris demnitarul pe pagina sa de Facebook, duminică, 22 noiembrie.
Pensiile se vor indexa la 1 ianuarie 2027, dar procentul majorării depinde de calculele Ministerului Finanțelor
Florin Manole a confirmat că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, conform prevederilor legale. Ministrul a precizat că procentul de majorare nu a fost stabilit încă, deoarece Ministerul Muncii așteaptă datele bugetare de la Ministerul Finanțelor.
El a explicat că PSD susține respectarea legii și că autoritățile trebuie să comunice transparent deciziile privind indexarea, calendarul aplicării și asigurarea fondurilor necesare.
Așadar, ministrul nu a avansat un procent pentru creșterea pensiilor. El spune că așteaptă calculele bugetare înainte de a comunica valoarea majorării.
„Domnul Alexandru Mitache ne întreabă despre indexarea pensiilor. Domnule Mitache, mi-ați scris că nu ați găsit pe pagina mea nicio postare despre acest subiect. Vă răspund dumneavoastră și tuturor celor care au această întrebare că pensiile se vor indexa la 1 ianuarie 2027.
Iar opțiunea mea și a Partidului Social Democrat este să respectăm legea. Deocamdată așteptăm de la Ministerul Finanțelor cifrele bugetare. Nu vreau să transformăm un astfel de subiect atât de important și de sensibil într-o competiție de promisiuni sau într-un motiv de speculație.
Dumneavoastră și toți pensionarii aveți nevoie de certitudine, nu de zvonuri. De aceea vom comunica transparent fiecare etapă ce se va decide, de când se aplică și cum sunt asigurate plățile. Indexarea pensiilor este un angajament care trebuie susținut concret și cu buget, nu doar cu declarații”, a transmis public ministrul Muncii, Florin Manole.
Manole o acuză pe Raluca Turcan de dezinformare în privința impozitării progresive
La rubrica „Minciuna săptămânii”, ministrul Muncii a abordat declarațiile deputatei PNL Raluca Turcan despre presupusele planuri ale PSD de introducere a impozitării progresive.
Florin Manole a susținut că social-democrații nu pregătesc o asemenea măsură. El a precizat că impozitarea progresivă nu figurează în programul de guvernare și că nu există un proiect legislativ în acest sens.
Ministrul a ironizat-o pe deputata liberală și a susținut că aceasta critică un proiect inexistent, în loc să discute despre reducerea taxării muncii pentru angajații cu venituri mici.
Ministrul a făcut distincția între reducerea taxării muncii, măsură pe care PSD o ia în considerare, și impozitarea progresivă, pe care o consideră o posibilă soluție de analizat pe termen mediu.
În privința unei eventuale reduceri a taxelor, Florin Manole a susținut că prioritate trebuie să aibă angajații cu salarii mici, asupra cărora povara fiscală este mai mare.
Totodată, acesta a invocat analizele și recomandările Fondului Monetar Internațional (FMI), Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în discuția despre impozitarea progresivă.
Ministrul a mai amintit că actualul program de guvernare nu prevede introducerea acestui sistem și a criticat cota unică, făcând referire ironică la cotele de 3%, 10% și 16%.
„Doamna Raluca Turcan se luptă din toate puterile cu un proiect de lege care nu există. Ea spune că PSD pregătește impozitarea progresivă, deși această măsură nu se află în programul de guvernare și nu există nici un proiect legislativ în acest sens. Asta nu mai este critică politică, este dezinformare pur și simplu.
Discuția reală este despre exact contrariul introducerii unei taxe noi. Este despre reducerea taxării pe muncă pentru oamenii cu salariile mici. De la reducerea taxării pe muncă, pe care PSD-ul o ia într-adevăr în considerare, până la introducerea impozitării progresive este un drum lung. Sunt două discuţii diferite.
Ceea ce susţin acum este foarte clar. Orice reducere a taxării trebuie să înceapă cu salarii mici acolo unde povara fiscală apasă cel mai greu. În privința impozitării progresive nu mi-am ascuns niciodată convingerea de social-democrat. Consider că este o soluție care poate fi analizată pe termen mediu. Și aici avem, ca repere, analizele și recomandările FMI, ale Comisiei Europene și ale OCDE.
Repet și pentru PNL, impozitarea progresivă nu se află în actualul program de guvernare pe care și voi l-ați votat. Nu există niciun proiect legislativ și nu a fost luată o asemenea decizie. Acum avem o cotă unică, foarte unică, de 3, 10 și 16%, foarte unitară ca și curentele de opinie din Partidul Național Liberal.
În loc să inventeze taxe care nu există, doamna Turcan ar trebui să răspundă la o întrebare simplă: susține sau nu reducerea impozitării pentru oamenii care muncesc pe salarii mici. Altfel, riscăm să ne culcăm cu puterea de cumpărare mare și să ne trezim cu putere de cumpărare mică”, a explicat Florin Manole în primul episod al podcastului său.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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