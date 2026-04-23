Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, susține impozitarea progresivă în România și afirmă că argumentele pentru cota unică nu mai sunt relevante în contextul economic actual.

Discuția privind viitorul sistemului de impozitare din România revine în atenția publică, după ce președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a reiterat sprijinul său pentru introducerea impozitării progresive.

Declarațiile au fost făcute la sediul Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul unei intervenții în care acesta a subliniat că actualul context economic nu mai justifică menținerea argumentelor tradiționale în favoarea cotei unice.

Potrivit lui Daniel Dăianu, dezbaterea dintre cota unică și impozitarea progresivă depășește sfera tehnică și intră în zona principiilor de echitate fiscală.

Acesta a susținut că argumentele care promovează cota unică drept un sistem mai echitabil sunt, în opinia sa, „învechite”, în condițiile în care economia României s-a transformat semnificativ în ultimii ani.

Oficialul a subliniat că discuția nu trebuie redusă la ideea de protejare a clasei de mijloc, argument frecvent invocat în spațiul public, pe care îl consideră insuficient fundamentat în actualul context.

„Continuarea este, pentru mulți, tulburătoare, de ordin ideologic, de ordin al modului în care trebuie să fie croit un sistem fiscal echitabil. Pentru că echitatea, englezii îi spun fairness, este și unul dintre motoarele despre care se spune sau este reclamat ca fiind la originea acestui demers. Aspectele sunt mult mai complicate”, a declarat Dăianu.

Dăianu a atras atenția că sistemul fiscal trebuie analizat prin prisma echității („fairness”), dar și a sustenabilității bugetare. În opinia sa, impozitarea progresivă ar permite o distribuție mai echilibrată a poverii fiscale, fără a afecta în mod automat clasa de mijloc, așa cum se afirmă frecvent în dezbaterile publice.

El a subliniat că reforma fiscală este un subiect complex, influențat de factori economici, sociali și structurali, care nu pot fi reduși la o alegere binară simplificată.

Declarațiile vin într-un moment în care România se confruntă cu presiuni bugetare și discuții privind necesitatea unor ajustări fiscale. Tema impozitării progresive versus cota unică rămâne una dintre cele mai sensibile subiecte de politică economică, cu implicații directe asupra veniturilor populației și asupra colectării bugetare.

„Eu chiar voiam să nu intru în această dezbatere cotă unică versus impozitare progresivă cu colegul Valentin Lazea, însă n-a tăcut din gură. (…) Poziția mea este cunoscută de mult timp: eu sunt pentru impozitarea progresivă. Argumentele că echitabilă este cota unică, după mine, mi se par ridicole. Puteai să vorbești, nu știu, acum 10-15 ani. S-a schimbat țara. Tot venim cu argumentul că lovim clasa mijlocie”, a mai declarat Dăianu.

Impozitul progresiv este un sistem de taxare în care procentul de impozit crește odată cu nivelul veniturilor. Practic, nu toți contribuabilii sunt taxați la fel: cei cu venituri mai mici achită un procent redus din câștigurile lor, în timp ce persoanele cu venituri mari contribuie cu o cotă mai ridicată.

Un element important al acestui model este faptul că impozitarea mai mare nu se aplică întregului venit, ci doar părții care depășește anumite praguri stabilite. Astfel, venitul este împărțit pe intervale, iar fiecare interval este taxat diferit.

De exemplu, într-un sistem cu trei trepte de impozitare – 10%, 20% și 30% – primii bani câștigați sunt taxați cu 10%, următorul segment de venit cu 20%, iar doar suma care trece de ultimul prag este impozitată cu 30%.

În România, în prezent funcționează cota unică de impozitare, însă ideea impozitării progresive nu este una nouă. Ea a mai fost aplicată în trecut, în perioada de după 1989, iar în prezent revine în discuțiile publice ca posibilă variantă de reformă fiscală, cu scopul de a crește veniturile la buget și de a reduce diferențele dintre categoriile sociale.