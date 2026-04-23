Inflația în România 2026. Economia României continuă să funcționeze într-un context sensibil, marcat de inflație ridicată și volatilitate pe piețele internaționale de energie. În acest cadru, evoluția prețului petrolului devine un factor esențial care poate influența direct costul vieții, nivelul prețurilor și ritmul de creștere economică.

Analiștii economici atrag atenția că o nouă creștere a cotațiilor internaționale la petrol ar putea accentua presiunile inflaționiste deja existente și ar putea încetini economia prin reducerea consumului intern și a investițiilor.

România este o economie importatoare netă de energie, ceea ce înseamnă că fluctuațiile pieței petroliere globale se transmit rapid în prețurile interne.

Conform estimărilor economice, o creștere de aproximativ 10% a prețului petrolului poate genera o majorare de circa 0,3 puncte procentuale a inflației anuale. Acest efect apare în două etape:

Efect direct: creșterea prețului carburanților la pompă;

creșterea prețului carburanților la pompă; Efect indirect: majorarea costurilor de transport, producție și distribuție.

Aceste ajustări se propagă treptat în economie, influențând prețurile bunurilor de consum și serviciilor.

Un element important îl reprezintă structura coșului de consum, unde energia și bunurile nealimentare au o pondere semnificativă, ceea ce face ca șocurile externe să fie rapid resimțite în inflația generală.

Evoluția pieței petrolului poate genera scenarii diferite de presiune economică:

Scenariul 100 USD/baril

În cazul unei creșteri a prețului petrolului Brent la 100 de dolari pe baril, impactul estimat asupra economiei României ar include:

creșterea costurilor de achiziție cu peste 40%;

majorarea inflației cu aproximativ 1,29 puncte procentuale.

Acest scenariu ar însemna o presiune vizibilă asupra bugetelor populației și asupra costurilor de operare ale companiilor.

Scenariul 120 USD/baril

Un scenariu mai sever, cu petrol la 120 de dolari pe baril, este considerat un risc macroeconomic major:

inflația ar putea fi deviată cu până la 1,5 puncte procentuale;

Banca Națională ar putea fi nevoită să adopte politici monetare mai restrictive;

consumul intern ar putea scădea semnificativ.

Un alt factor important este cursul de schimb al leului în raport cu dolarul american. Deoarece petrolul este tranzacționat internațional în USD, orice depreciere a monedei naționale amplifică efectul scumpirii petrolului.

Totuși, mecanismul de transmitere valutară s-a redus în ultimii ani. Dacă în trecut deprecierea leului se reflecta aproape integral în prețuri, în prezent impactul este estimat la maximum 25%.

Cu toate acestea, combinarea unui petrol scump cu o monedă națională slabă poate genera un efect dublu asupra inflației, greu de absorbit de economie.

„Efectul de „transmisie” a evoluat cu mult de la începutul perioadei de tranziție, când deprecierea monedei avea o rată de transmisie de 60% până la 70%. În contextul actual, aceasta s-a stabilizat la un maxim de 25%, indicând un cadru monetar mai matur și o reziliență crescută a producției interne”, se mai arată în analiză.

Inflația persistentă nu afectează doar nivelul prețurilor, ci și comportamentul economic al populației și companiilor.

Categorie Efecte principale Efecte asupra gospodăriilor – Scăderea puterii de cumpărare- Reducerea consumului de bunuri neesențiale- Creșterea economisirii de precauție Efecte asupra companiilor – Creșterea costurilor operaționale- Reducerea marjelor de profit- Amânarea investițiilor

Într-o economie în care consumul privat reprezintă principalul motor de creștere, aceste efecte pot conduce la o încetinire vizibilă a PIB-ului.

Datele recente indică o tendință de reducere a consumului, ceea ce confirmă presiunile economice existente. Scăderile sunt vizibile atât în zona produselor nealimentare, cât și în consumul de carburant și bunuri de bază.

Această evoluție sugerează o răcire a cererii interne, un indicator important pentru dinamica economică pe termen scurt.

„Inflația ridicată diminuează puterea de cumpărare a gospodăriilor, iar într-o economie în care consumul privat este un motor principal, acest lucru duce la o răcire a activității economice. În plus, creșterea costurilor operaționale acționează ca o taxă asupra producției industriale, reducând marjele de profit și descurajând investițiile de capital necesare pentru creșterea pe termen lung. Calea României către o stabilitate a prețurilor rămâne strâns legată de tendințele energetice globale. Deși BNR poate gestiona într-o oarecare măsură volatilitatea valutară, „inflația importată” din sectorul petrolier rămâne o variabilă externă care continuă să pună la încercare reziliența consumului privat intern, dar și creșterea reală globală a PIB-ului. O analiză realizată la începutul lui 2026 de S&P Global a evidențiat faptul că șocurile severe ale prețurilor petrolului ar putea contribui la o contracție de până la 1% a PIB-ului României”, conchide Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Într-un context de inflație ridicată combinată cu șocuri externe din energie, România se confruntă cu un risc dublu:

presiune pe prețuri;

încetinire a creșterii economice.

Analizele macroeconomice arată că șocurile severe ale prețului petrolului pot reduce PIB-ul cu până la 1%, în funcție de durată și intensitate.

„Avem o scădere a consumului în ianuarie 2026 de 9,1% față de ianuarie 2025. Este o scădere enormă. Nu cred că putem avea creștere economică de 1%”, a declarat analistul economic Adrian Codîrlașu (CFA) pentru „Adevărul”. „Repet, așa cum arată consumul este un risc foarte mare de recesiune. Vom vedea și efectele războiului din Orientul Mijlociu, cu scumpirea combustibilului din martie. Vor crește și prețurile din energie, iar toate acestea se răsfrâng în prețuri, care vor afecta și mai mult consumul și vor crește și mai mult inflația”, a explicat el.

Un studiu realizat de McKinsey & Company împreună cu EuroCommerce, inclus în raportul The State of Grocery Retail 2026: Europe, evidențiază un comportament complex al consumatorilor români, caracterizat simultan de tendințe de economisire și o apetență ridicată pentru produse premium și de calitate.

România se diferențiază în peisajul european printr-un mix comportamental rar: presiune pe bugete, dar și dorință puternică pentru produse superioare, sănătoase și proaspete.

Datele arată că aproximativ 50% dintre consumatorii români intenționează să caute mai multe modalități de economisire la cumpărăturile alimentare în 2026. Aceasta reprezintă o ușoară creștere față de anul anterior și poziționează România pe primul loc în Europa Centrală și de Est la acest indicator.

În contrast, media europeană este în scădere, ajungând la aproximativ 46%, ceea ce sugerează o diferență de comportament între piețele din regiune și restul Europei.

Această tendință indică o presiune economică resimțită la nivelul gospodăriilor, dar și o adaptare activă a consumatorilor la contextul prețurilor.

Indicator de consum România Media europeană Interpretare Intenția netă pentru produse premium +16 puncte procentuale +2 puncte procentuale Consumatorii români sunt mult mai dispuși să plătească pentru premium Produse fresh de calitate superioară +39 puncte procentuale 26 puncte procentuale România conduce clar preferința pentru produse proaspete de calitate Produse sănătoase +8 puncte procentuale Nu este specificat Interes în creștere pentru alimentație sănătoasă în România

Studiul evidențiază și o orientare puternică spre comportamente tradiționale și economice:

Gătit de la zero: +46 puncte procentuale (cea mai mare valoare din Europa);

+46 puncte procentuale (cea mai mare valoare din Europa); Căutarea promoțiilor: +44 puncte procentuale;

+44 puncte procentuale; Media europeană pentru gătit acasă: +36 puncte procentuale.

Aceste cifre arată o revenire la obiceiuri de consum orientate spre controlul bugetului și reducerea costurilor alimentare.

Indicator România Media europeană Observație Ponderea consumatorilor care fac cumpărături alimentare online 45% 49% România este ușor sub media europeană Utilizarea mai multor retaileri de către cumpărătorii online 66% 74% Loialitate mai scăzută față de retaileri în România și Europa Comportament de consum cross-channel (online vs offline) Separat, puțin integrat Separat, mai integrat la nivel UE Loialitatea nu se transferă automat între canale

La nivel european, sectorul grocery a înregistrat o creștere de aproximativ 3,4% în 2025, susținută de:

inflație alimentară de 2,9%;

creștere de volum de 0,6%.

Totuși, presiunea asupra costurilor și marjelor rămâne principala preocupare pentru industrie, fiind menționată de 77% dintre executivii din sector.

Un trend important este ascensiunea mărcilor proprii, care au ajuns la aproximativ 40% din vânzările totale.

În Europa de Vest, acestea domină inovația:

70% dintre lansările de produse noi în food;

44% din toate lansările în retailul alimentar.

Acest fenomen indică o reorientare a consumatorilor către alternative mai accesibile, fără renunțarea completă la calitate.