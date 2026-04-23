Prețuri la pompă 23 aprilie 2026. Unde se găsesc cele mai mici prețuri la motorină sau benzină?

Prețuri la pompă 23 aprilie 2026. Cea mai ieftină benzină din țară a fost raportată la un preț de 8,06 lei/litru, la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, situată pe DN 13. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț înregistrat este de 8,33 lei/litru și poate fi găsit la o stație Petrom din București, mai exact pe Șoseaua Olteniței, în Sectorul 4, potrivit Peco Online.

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina pornește de la 8,07 lei/litru, iar motorina de la 8,33 lei/litru.

Diferențele apar însă la GPL, unde prețurile variază ușor. Cel mai mic tarif este în București, de 4,17 lei/litru, în timp ce în Cluj-Napoca ajunge la 4,26 lei/litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul este disponibil la 4,31 lei/litru, iar în Constanța la 4,29 lei/litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 11,3%. Această reducere se reflectă direct în costurile suportate de șoferi, astfel că un plin de 50 de litri este în prezent cu 52 de lei mai ieftin decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, tendința este similară, însă scăderea este chiar mai accentuată. Prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 12,3%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc acum cu 61 de lei mai puțin comparativ cu perioada de acum o lună, conform sursei citate anterior.

În această perioadă, România ocupă locul al 16-lea în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină, fiind devansată de state precum Malta, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Suedia, Austria, Croația, Luxemburg, Estonia și Lituania.

În ceea ce privește motorina, România se situează pe locul al 10-lea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici prețuri pentru acest tip de combustibil. Înaintea sa se află țări precum Malta, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Polonia, Cipru, Slovenia, Cehia și Spania, potrivit sursei citate anterior.

Dacă se analizează prețurile fără taxe, România urcă în clasament. Astfel, în cazul benzinei, țara noastră ocupă locul al 5-lea între cele mai ieftine state, după Malta, Slovacia, Estonia și Slovenia. Pentru motorina fără taxe, România se clasează chiar mai bine, pe locul al 4-lea, fiind depășită doar de Malta, Ungaria și Slovacia.

Luni, 20 aprilie, șeful statului Nicușor Dan a fost întrebat despre afirmațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care spusese că efectele conflictului militar din Golf s-ar resimți încă 6-7 luni chiar dacă acesta s-ar încheia imediat. În răspunsul său, președintele României a fost de acord cu ministrul și a explicat că, în general, atunci când un lanț de aprovizionare este întrerupt, durează câteva luni până când lucrurile revin la normal. El a menționat că acest lucru ține de refacerea comenzilor, a transportului și a întregului sistem logistic.

Șeful statului a subliniat că oamenii nu trebuie să își facă griji deoarece România are suficiente rezerve, mai ales în ceea ce privește îngrășămintele, astfel încât să nu apară probleme în perioada următoare.