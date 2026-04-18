Preț carburanți sâmbătă, 18 Aprilie. Piața carburanților din România continuă trendul descendent, înregistrând a treia zi consecutivă de ieftiniri la benzină și motorină, conform datelor analizate din sectorul de profil la data de 18 aprilie 2026.

Evoluția vine într-un context de ajustări fiscale și scăderi ale cotațiilor internaționale la petrol, ceea ce influențează direct prețurile afișate la pompă.

În București, prețurile la benzină variază semnificativ în funcție de operator:

Petrom: 8,17 lei/l (cel mai mic preț din capitală)

Rompetrol, OMV, Lukoil: 8,28 lei/l

Socar: 8,39 lei/l

MOL: 8,48 lei/l

Față de ziua precedentă, se observă o scădere generalizată, cea mai mare reducere fiind înregistrată la Petrom, unde prețul a coborât cu aproximativ 0,20 lei/l.

La nivel național, cel mai mic preț la benzină este raportat în Miercurea Ciuc, unde litrul costă 8,17 lei.

Motorina standard a înregistrat reduceri chiar mai consistente decât benzina:

Petrom: 8,93 lei/l (scădere de 0,35 lei/l față de ziua anterioară)

Rompetrol, OMV, Lukoil: 9,02 lei/l

Socar: 9,34 lei/l (preț stabil)

Și în acest caz, cel mai mic preț din România este tot în Miercurea Ciuc, unde motorina costă 8,93 lei/l.

Factor Descriere Impact asupra prețurilor carburanților Reducerea accizei la carburanți Din 7 aprilie 2026 a fost aplicată o reducere a accizei cu aproximativ 30 bani/litru Scădere directă și imediată a prețurilor la pompă în majoritatea stațiilor Corecții pe piața internațională a petrolului Scăderea cotațiilor barilului de petrol pe piețele globale Presiune descendentă suplimentară asupra prețului final al benzinei și motorinei Dinamica lanțului de aprovizionare Include costurile de achiziție, rafinare, transport, distribuție și taxare Influențează structura finală a prețului și amplitudinea variațiilor zilnice

Deși se observă o tendință de scădere, prețurile actuale rămân mai ridicate comparativ cu nivelurile de dinaintea perioadelor recente de instabilitate geopolitică din regiune.

Totuși, ultimele două săptămâni indică o stabilizare treptată, susținută de corecțiile de pe piața internațională.

Costul unui plin pentru Ford Ranger Raptor Double Cab 3.0 V6 Twin Turbo Benzină poate fi estimat destul de clar pe baza prețurilor actuale ale benzinei din România, valabile la 18 aprilie 2026.

În acest moment, litrul de benzină se vinde în piață între 8,17 lei și 8,48 lei, în funcție de stația de alimentare. Cele mai mici prețuri se regăsesc la Petrom, în timp ce segmentul superior este ocupat de branduri precum MOL sau alte stații premium. În practică, un nivel mediu realist al pieței se situează în jurul valorii de 8,30 lei pe litru.

Ford Ranger Raptor are un rezervor de 80 de litri, ceea ce înseamnă că un plin complet pornește de la aproximativ 653 de lei în scenariul cel mai ieftin, urcă spre 664 de lei la un preț mediu de piață și poate ajunge la aproape 678 de lei în zonele cu prețuri mai ridicate.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare cost este de aproximativ 25 de lei, ceea ce arată că, în ciuda variațiilor dintre benzinării, piața rămâne relativ stabilă pe segmentul carburanților.

Acest calcul se referă strict la alimentarea completă a rezervorului și nu reflectă costul real de utilizare al mașinii. În practică, cheltuielile depind de consumul mediu, tipul de drum, utilizarea tracțiunii 4×4 și stilul de condus.