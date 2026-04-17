Piața energetică globală a înregistrat o corecție severă vineri, după ce prețul petrolului a scăzut vertiginos până la pragul de 85 de dolari pe baril. Această evoluție a venit ca o reacție imediată la anunțul oficial al Iranului privind redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală pentru tranzitul de hidrocarburi la nivel mondial.

Cotația petrolului Brent, indicatorul de referință pentru piața europeană, s-a prăbușit pe bursele internaționale de mărfuri imediat ce autoritățile de la Washington au confirmat informațiile venite de la Teheran. În doar câteva minute de tranzacționare, prețul unui baril de petrol a coborât de la nivelul de 96 de dolari la 88 de dolari, stabilizându-se ulterior la o valoare și mai scăzută.

Anunțul oficial a fost făcut de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, prin intermediul unei postări pe platforma X. Acesta a precizat că, în conformitate cu termenii armistițiului din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este acum complet deschisă.

Șeful diplomației iraniene a subliniat că această măsură de deblocare va rămâne valabilă pe toată durata rămasă a armistițiului, oferind astfel o gură de oxigen piețelor internaționale care se confruntau cu o presiune imensă asupra stocurilor.

„Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale ptin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului”, a scris, vineri, pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat prompt la acest gest de detensionare, confirmând că strâmtoarea este pregătită pentru reluarea traficului complet. Liderul american a ținut să mulțumească pentru această decizie, însă a introdus o notă de prudență diplomatică.

Acesta a explicat pe Truth Social că, deși strâmtoarea este deschisă activității comerciale, blocada navală impusă Iranului va rămâne în vigoare până când acordul dintre cele două state va fi finalizat în proporție de 100%. Președintele american s-a arătat însă optimist, estimând că procesul se va derula rapid, majoritatea punctelor de negociere fiind deja stabilite.

„Iranul a anunțat că strâmtoarea Iranului este complet deschisă și pregătită pentru trafic complet. Mulțumesc!”, a transmis Donald Trump.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și pregătită pentru activitate și trafic complet, dar blocada navală va rămâne pe deplin în vigoare în ceea ce privește Iranul, doar până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi 100% finalizată. Acest proces ar trebui să se deruleze foarte rapid, având în vedere că majoritatea punctelor sunt deja negociate”, a adăugat președintele SUA într-o postare ulterioară.

Trump a mai revenit apoi și cu alte două mesaje.

„Iranul, cu ajutorul Statelor Unite, a îndepărtat sau este pe cale să îndepărteze toate minele marine! Mulțumesc!” „Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz. Aceasta nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii!”

Această schimbare de paradigmă vine după o perioadă de instabilitate extremă, declanșată de conflictul izbucnit pe 28 februarie. Până în prezent, Iranul permisese doar trecerea selectivă a navelor ca formă de represalii.

Deși redeschiderea fusese agreată teoretic încă de miercurea trecută, implementarea fusese amânată din cauza intensificării operațiunilor militare israeliene în Liban.

Experții subliniază importanța strategică a zonei, reamintind că, înainte de conflict, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol tranzita această rută îngustă. Prăbușirea exporturilor prin Ormuz din ultimele săptămâni a reprezentat cea mai mare perturbare a livrărilor de țiței din istorie, afectând grav echilibrul economic mondial.

Indicator Cheie Detalii și Impact Context Economic Cotație Petrol (Brent) Scădere de la 96$ la 85$ / baril Reacție imediată la eliminarea riscului de transport Punct Strategic Strâmtoarea Ormuz (Golful Persic) Tranzitează ~20% din consumul global de petrol Anunț Oficial Ministerul de Externe al Iranului Redeschidere „completă” pentru nave comerciale Poziția SUA Confirmare prin Donald Trump Menținerea blocadei navale stricte doar pentru Iran Cauză Diplomatică Armistițiul în Liban Condiție esențială pentru stabilizarea regiunii Mărfuri Afectate Petrol și Gaze Naturale Lichefiate (LNG) Reducerea costurilor de transport și asigurare

Prețul petrolului Brent la 95 USD/baril, cât era joi, 16 aprilie 2026, nu este un semn că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a stabilizat. Este, mai degrabă, dovada că piețele încă pariază pe raționalitate, explică președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

Expertul este de părere că „dacă ar prețui cu adevărat riscul fizic existent — un tranzit redus cu până la 80–90% printr-un punct prin care trece aproape 20% din petrolul global — petrolul nu ar fi la 95 USD/baril. Ar fi deja la 130 USD/baril. Diferența dintre aceste două numere nu este tehnică. Este psihologică”.

Dumitru Chisăliță mai spune că nici măcar Iranul nu are vreun interes ca prețul petrolului să continuă să urce până la valori de 150 sau chiar 200 de dolari/baril.