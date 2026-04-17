Piața energetică și sectorul transporturilor din Republica Moldova traversează o perioadă de recalibrare, marcată de o scădere treptată a prețurilor la pompă.

După o etapă de scumpiri galopante alimentate de instabilitatea geopolitică, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) au anunțat noi ajustări menite să relaxeze presiunea financiară asupra cetățenilor și operatorilor de transport.

Potrivit noilor cotații-plafon stabilite de ANRE, motorina și benzina își mențin trendul descendent început recent. În perioada 18–21 aprilie 2026, șoferii vor beneficia de o reducere semnificativă, transmite Radio Moldova.

Prețul unui litru de motorină va scădea cu 29 de bani, ajungând la pragul maxim de 31,13 lei moldovenești (la cursul BNR de azi, 17 aprilie 2026, asta înseamnă 7,87 lei românești).

Nici benzina nu face excepție, înregistrând o ieftinire de 13 bani, ceea ce stabilește un preț de 29,26 lei per litru pentru zilele următoare (adică 7,39 lei românești).

Această evoluție vine după o perioadă extrem de dificilă. Deși în ultima vreme prețurile au scăzut cumulat cu aproximativ trei lei, nivelul actual rămâne mult peste valorile de referință de la începutul anului.

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a lăsat urme adânci: motorina este încă cu peste 10 lei mai scumpă față de finele lunii februarie, în timp ce benzina menține un plus de peste 5 lei.

Efectul ieftinirii carburanților se resimte direct și în costul călătoriilor interurbane. Începând cu data de vineri, 17 aprilie, ANTA a dispus reducerea plafoanelor tarifare pentru transportul de pasageri cu 3 bani față de săptămâna precedentă. Noile tarife sunt structurate astfel:

Trafic raional: Între 1,08 lei/km și 1,21 lei/km (în funcție de confort).

Trafic interraional: Între 0,94 lei/km și 1,07 lei/km.

Această ajustare rapidă este posibilă datorită metodologiei aprobate de Guvern pe 26 martie, care permite ANTA să intervină săptămânal asupra tarifelor dacă prețul motorinei fluctuează cu mai mult de 20% într-un interval de 14 zile. Actualele calcule au avut la bază un preț mediu al motorinei de 32,67 lei pentru ultima săptămână.

În ciuda optimismului moderat generat de aceste ieftiniri, contextul global rămâne extrem de volatil. Instabilitatea din Strâmtoarea Ormuz, punct critic prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, continuă să dicteze ritmul cotațiilor la bursele internaționale.

Pentru Republica Moldova, o economie dependentă de importurile de resurse energetice, orice oscilație pe plan extern se traduce rapid în cifre modificate la pompă și, implicit, în buzunarele consumatorilor finali.