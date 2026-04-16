Prețuri carburanți joi, 16 Aprilie. Joi, 16 aprilie 2026, piața carburanților din România a consemnat o nouă rundă de reduceri semnificative de preț, continuând tendința de ajustare începută în zilele precedente.

Cele mai consistente modificări au fost realizate de Petrom și OMV, care revin în piață după o perioadă de stabilitate a prețurilor.

Liderul pieței, Petrom, împreună cu rețeaua OMV, au aplicat scăderi identice:

Benzină standard: -35 bani/litru

Motorină standard: -30 bani/litru

Cele două companii nu mai modificaseră tarifele din 10 aprilie 2026, ceea ce face ca ajustarea de joi să aibă un impact semnificativ asupra pieței.

Companie Carburanți Preț actual (16 apr 2026) Nivel anterior similar Data ultimului nivel similar Petrom Benzină standard 8,37 lei/l Aproximativ același nivel 12 martie 2026 OMV Benzină standard 8,48 lei/l Aproximativ același nivel 12 martie 2026 Petrom Motorină standard 9,28 lei/l Aproximativ același nivel 18 martie 2026 OMV Motorină standard 9,37 lei/l Aproximativ același nivel 18 martie 2026

Alți jucători importanți au continuat politica de ajustări graduale:

Rompetrol

Benzină: -28 bani/litru

Motorină: -3 bani/litruDupă o scădere mai agresivă în ziua precedentă, ritmul ajustărilor a fost mai temperat.

Lukoil

Benzină: -10 bani/litru

Motorină: -5 bani/litruReduceri moderate, aplicate în cursul zilei de miercuri.

În contrast cu tendința generală, MOL și Socar au ales să mențină prețurile neschimbate în această rundă.

Socar rămâne competitiv pe segmentul benzinei, cu un nivel sub mai mulți competitori direcți.

MOL continuă să afișeze unul dintre cele mai ridicate prețuri la benzină din piață.

Companie Benzină (16 apr) Diferență benzină Motorină (16 apr) Diferență motorină Petrom 8,37 lei/l -35 bani 9,28 lei/l -30 bani OMV 8,48 lei/l -35 bani 9,37 lei/l -30 bani Rompetrol 8,82 lei/l -28 bani 9,64 lei/l -3 bani Lukoil 8,89 lei/l -10 bani 9,63 lei/l -5 bani Socar 8,79 lei/l 0 bani 9,69 lei/l 0 bani MOL 9,10 lei/l 0 bani 9,67 lei/l 0 bani

Costul unui plin de motorină pentru Audi A8 2015 (3.0 TDI) ajunge în aprilie 2026 la aproximativ 760–768 lei, în funcție de stația de alimentare Petrom sau OMV.

Creșterile și scăderile recente ale prețurilor la carburanți din România au impact direct asupra șoferilor de vehicule premium diesel, precum Audi A8 (2015, motor 3.0 TDI – 2.967 cm³).

Pe baza prețurilor actualizate la data de 16 aprilie 2026, costul unui plin variază în funcție de rețeaua de distribuție.

Modelul Audi A8 dispune de un rezervor cu o capacitate de aproximativ 82 de litri de motorină. Această capacitate este standard pentru această generație a modelului și este utilizată ca bază de referință pentru calculul costului unui plin complet, în funcție de prețul curent al carburantului la pompă.