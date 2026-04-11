Prețurile la carburanți continuă să scadă în România. Potrivit datelor publicate de platforma de monitorizare Peco Online, în această dimineață motorina standard se vindea în medie cu 9,58 lei pe litru. Cel mai mic preț a fost înregistrat la stațiile din Eforie Nord, unde motorina costa 9,55 lei pe litru.

Companiile Petrom și Lukoil au redus sâmbătă prețurile la carburanți. Pe 11 aprilie, ambele companii au aplicat scăderi atât la benzină, cât și la motorină, iar în unele cazuri motorina a coborât sub pragul de 10 lei pe litru la aproape toate marile rețele de distribuție.

Cea mai importantă reducere a fost realizată de Petrom, care a tăiat prețul motorinei cu 35 de bani pe litru și al benzinei cu 40 de bani. Lukoil a aplicat la rândul său o ieftinire de 30 de bani pe litru la motorină și de 21 de bani la benzină.

În prezent, motorina standard este vândută sub 10 lei pe litru la aproape toate stațiile, cu excepția Rompetrol. Cel mai mic preț este la Petrom, unde litrul costă 9,58 lei. Urmează OMV cu 9,67 lei, Lukoil cu 9,68 lei, iar MOL și Socar afișează 9,99 lei pe litru. Singura rețea care rămâne peste acest prag este Rompetrol, cu 10,02 lei pe litru.

Și la benzina standard au fost înregistrate scăderi importante. Prețul a coborât sub 9 lei pe litru la Petrom, Lukoil și OMV. Cea mai mică valoare este la Petrom, de 8,72 lei pe litru. La OMV prețul este de 8,83 lei, la Lukoil de 8,99 lei, iar Rompetrol și MOL afișează 9,11 lei pe litru. Socar vinde benzina la 9,19 lei pe litru.

Pe segmentul carburanților premium, motorina are cele mai mici prețuri la OMV și Socar, ambele la 10,49 lei pe litru, urmate de Lukoil cu 10,50 lei. La Rompetrol, prețul este de 10,85 lei, iar la MOL ajunge la 10,86 lei pe litru.

În ceea ce privește benzina premium, cel mai mic preț este la Rompetrol, de 9,39 lei pe litru. OMV vinde acest sortiment cu 9,46 lei, Lukoil cu 9,69 lei, iar MOL cu 9,74 lei pe litru.

Potrivit platformei de monitorizare Peco Online, motorina standard are în medie 9,58 lei pe litru, iar benzina standard 8,72 lei pe litru, cu cele mai mici valori înregistrate în Eforie Nord.

Autoritățile confirmă că piața este stabilă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România dispune de stocuri suficiente de carburanți pentru aproximativ trei luni, iar aprovizionarea se desfășoară normal, cu rute alternative pregătite pentru eventuale situații de urgență.

Oficialul a precizat însă că motorina reprezintă în continuare segmentul vulnerabil al pieței, în condițiile în care consumul intern depășește producția. Potrivit ministrului, România deține aproximativ două milioane de tone echivalent petrol și produse petroliere în rezerva strategică a statului. Acesta a subliniat că, până în prezent, nu a fost utilizată nicio cantitate din aceste rezerve.

În același timp, autoritățile se află într-un proces de extindere a capacităților de stocare, în special pe teritoriul național, pentru a consolida securitatea energetică în eventualitatea unei crize de aprovizionare în lunile următoare. Oficialul a arătat că evoluțiile viitoare nu pot fi anticipate cu exactitate, motiv pentru care consolidarea stocurilor rămâne o prioritate.