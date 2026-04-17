Chiar dacă Iranul a anunțat astăzi, 17 aprilie 2026, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, incertitudinea energetică continuă să planeze asupra piețelor europene. Consilierul prezidențial Radu Burnete a analizat riscurile majore pe care instabilitatea din regiune le exercită asupra economiei naționale.

El subliniază că o blocadă prelungită în zonă ar putea genera scumpiri în lanț și chiar măsuri extreme de gestionare a resurselor.

Radu Burnete a explicat, în cadrul unei intervenții la Digi24, că deși în prezent nu există o îngrijorare imediată cu privire la stocurile de carburant, scenariul raționalizării rămâne o posibilitate reală nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă, în eventualitatea unei crize de lungă durată.

Acesta a estimat că, dacă actualul conflict se prelungește între două și cinci luni, piața globală s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 20% din necesarul de combustibil, o cantitate care nu poate fi înlocuită rapid prin alte surse.

„Deocamdată nu există o îngrijorare imediată în acest sens, dar acest scenariu (n.r. raționalizarea carburantului) există nu doar pentru România, ci pentru toată Europa, dacă criza se prelungește foarte mult. Dacă această criză durează mai mult de 2-5 luni, lumea, în ansamblu, se poate confrunta cu un deficit de aproximativ 20% din combustibil, care nu poate fi suplinit ușor”, a afirmat Radu Burnete.

Consilierul prezidențial a punctat faptul că piețele internaționale au tendința de a suprareacționa în perioade de incertitudine. Deși panica inițială a dus la o creștere bruscă a prețurilor, situația s-a mai calmat ulterior.

Totuși, Radu Burnete a avertizat că, dacă nu se va ajunge la o rezolvare diplomatică sau militară a conflictului, problema de fond va persista, forțând statele să reducă consumul prin măsuri administrative.

„În general, piețele tind să supra-reacționeze până când lucrurile se stabilizează. Și acum a existat o reacție de panică justificată, care a dus la creșterea prețurilor. Între timp, situația s-a mai calmat, deși prețurile rămân mai mari decât în urmă cu două luni. Toată lumea anticipează o rezolvare a conflictului. Dacă aceasta nu vine, rămâne problema de fond: cineva va trebui să reducă consumul. Riscul de raționalizare nu dispare”, a adăugat Radu Burnete.

În ceea ce privește prețurile la pompă, Burnete a subliniat că România se află pe un trend descendent datorită măsurilor recente, însă cotațiile internaționale rămân factorul decisiv, în ciuda producției interne de țiței. Referitor la propunerile de reducere a accizelor, consilierul a fost rezervat, explicând că aceste taxe reprezintă venituri vitale pentru bugetul de stat.

El a precizat că discuția despre scăderea taxelor este complicată de deficitul bugetar istoric al României, subliniind că statul are un spațiu fiscal extrem de limitat pentru astfel de intervenții.

„Este adevărat că statul taxează puternic combustibilii. Nu este o practică specifică României și nici una recentă. Toate statele folosesc accize pentru produse precum combustibilul, alcoolul sau tutunul, iar acestea reprezintă venituri importante la buget. Problema este că discuția despre reducerea accizelor sau a TVA vine în paralel cu un deficit bugetar istoric, pe care încercăm să îl reducem. Statul nu are foarte mult spațiu fiscal”, a afirmat consilierul prezidențial.

Radu Burnete a concluzionat că, deși poziția geografică și resursele proprii oferă României un avantaj competitiv, nicio țară de pe continent nu poate rămâne imună în fața unei crize energetice prelungite care afectează rutele comerciale globale.