Ilie Bolojan anunță ieftiniri la pompă. Guvernul pregătește și o soluție dacă prețurile nu scad

Ilie Bolojan a declarat, joi, la Palatul Victoria, că prețurile la carburanți ar urma să înceapă să scadă în următoarele zile, pe măsură ce vor fi epuizate stocurile cumpărate la prețurile ridicate din luna iunie. Premierul interimar susține că, în a doua parte a lunii iulie, carburanții ar putea reveni aproape de nivelurile de dinaintea lunii martie. În paralel, Guvernul pregătește o nouă schemă de plafonare, care ar putea fi aplicată dacă piața nu se stabilizează.

Ilie Bolojan afirmă că evoluția prețurilor la pompă este influențată atât de revenirea accizei la motorină, cât și de faptul că operatorii comercializează încă stocuri achiziționate în perioada în care cotațiile internaționale ale petrolului erau mai ridicate, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Declarațiile au fost făcute după ce premierul a fost întrebat dacă Executivul intenționează să promoveze o nouă schemă de plafonare a prețului motorinei într-o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului, care ar putea avea loc în a doua jumătate a lunii iulie.

Contextul este unul marcat de expirarea, la 30 iunie, a schemei de plafonare a adaosului comercial la carburanți. În același timp, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce a determinat majorarea prețurilor în numeroase benzinării din țară. În unele stații, motorina s-a scumpit cu până la 36 de bani pe litru, în timp ce benzina a înregistrat variații mai reduse.

Premierul a explicat că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au revenit la nivelurile de dinaintea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, efectele nu s-au reflectat încă în prețul motorinei de la pompă.

„În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important și cel mai bun, este că avem o liniște relativă în Golf, deci s-a încheiat, practic, acțiunea militară agresivă de o parte sau de alta, iar pe piețele internaționale prețul barilul de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. Acest lucru nu s-a întâmplat însă și la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă și încă avem un preț global al motorinei mai mare decât cel de dinainte. Al doilea fenomen este că odată cu încheierea schemei de plafonare acciza a revenit la nivelul anterior, deci în plus 36 de bani. În baza discuțiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziționate la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat – treptat, vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie”, a spus Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Șeful Executivului a precizat că estimările Guvernului se bazează pe consultările purtate miercuri cu principalii operatori de pe piața carburanților.

Potrivit acestuia, odată cu epuizarea stocurilor cumpărate la prețurile ridicate din a doua jumătate a lunii iunie, pe piață vor intra produse achiziționate la costuri mai mici.

„Stocurile pe care le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile, la prețurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că discuțiile purtate cu reprezentanții companiilor indică faptul că, în a doua jumătate a lunii iulie, prețurile carburanților ar urma să revină aproape de nivelurile existente înaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu.

„În a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Acesta este angajamentul și discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector”, a spus Ilie Bolojan.

Totodată, premierul a avertizat că motorina ar putea rămâne ușor mai scumpă decât înainte, întrucât România continuă să importe cea mai mare parte din acest combustibil.

„Dacă prețul motorinei va rămâne cu ceva mai mare, în mod evident și prețul la pompă al motorinei va fi puțin mai mare decât cel de dinainte, pentru că majoritatea acestui tip de combustibil care se folosește în România vine din import și doar o parte din el se procesează pe teritoriul României”, a explicat acesta.

Executivul susține că este pregătit să intervină dacă evoluția pieței nu va confirma estimările privind reducerea prețurilor. În acest sens, Guvernul și Ministerul Finanțelor au elaborat deja o nouă schemă de plafonare, care ar putea fi promovată într-o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului.

„În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, Guvernul și Ministerul Finanțelor au lucrat la o nouă schemă de plafonare pe care, dacă nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament odată cu sesiunea care ar putea fi convocată”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul și-a exprimat însă convingerea că o astfel de intervenție nu va mai fi necesară, dacă piața va reflecta în perioada următoare scăderea costurilor de achiziție ale carburanților.

„Din punctul meu de vedere, având discuțiile la care și eu am participat ieri, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile din piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului, spre finalul lunii iulie”, a conchis Ilie Bolojan.

Miercuri, premierul interimar și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat cu principalii operatori de pe piața carburanților despre evoluția prețurilor și impactul acestora asupra populației și economiei. Potrivit Guvernului, întâlnirea a avut ca obiect evaluarea situației din piață și identificarea unor eventuale măsuri de protecție, în funcție de evoluția prețurilor din următoarele săptămâni.

În paralel, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), membră a confederației patronale IMM România, solicită Guvernului și Parlamentului reintroducerea și prelungirea, până la 30 septembrie 2026, a reducerii accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Organizația susține că măsura este necesară pentru menținerea unui nivel minim de protecție într-o perioadă caracterizată de volatilitate pe piețele energetice.

Președintele FORT, Beniamin Lucescu, a declarat că România se află în primele cinci state din Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul taxării combustibililor și a amintit că, după izbucnirea conflictului din Iran, mai multe țări europene au adoptat măsuri fiscale pentru limitarea impactului asupra prețurilor la pompă, inclusiv prin reducerea TVA, diminuarea accizelor sau plafonarea prețurilor și a adaosurilor comerciale.

„Din păcate, deşi România se află printre statele europene cu cele mai ridicate accize la motorină, începând cu 1 iulie 2026, nu a mai fost prelungită măsura de reducere a accizei cu 30 de bani/litru, în ciuda solicitărilor repetate formulate de FORT”, a declarat Beniamin Lucescu.

Acesta a arătat că reducerea cotației internaționale a petrolului nu s-a reflectat proporțional în prețurile practicate la pompă. Potrivit FORT, motorina s-a scumpit cu aproximativ 20 de bani pe litru în ultimele două săptămâni, iar de la 1 iulie s-au adăugat încă 36 de bani pe litru, ca efect al expirării facilității fiscale, ceea ce înseamnă o majorare totală de aproximativ 56 de bani pe litru.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că, fără măsuri de sprijin, costurile ridicate ale carburanților vor afecta competitivitatea companiilor românești, vor crește riscul de insolvențe și falimente, vor determina amânarea investițiilor și vor limita posibilitatea majorării salariilor în ritmul inflației. În opinia FORT, aceste evoluții pot accentua deficitul de șoferi profesioniști și pot reduce capacitatea operatorilor de transport de a-și menține activitatea în condiții competitive pe piața europeană.