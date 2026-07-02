Prețul motorinei, inacceptabil de mare. Tanczos Barna cere reduceri rapide la pompă: Statul trebuie să intervină

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de specialitate, că prețul motorinei în România este în prezent inacceptabil de mare, în condițiile în care cotațiile internaționale ale petrolului și produselor finite au revenit la nivelurile de dinaintea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Oficialul a atras atenția că, deși la debutul conflictului din Orientul Mijlociu prețurile la carburanți au crescut rapid, reducerea acestora nu a urmat același ritm după calmarea piețelor internaționale. În opinia sa, scăderea cotațiilor ar trebui să fie reflectată într-un mod mult mai rapid în prețurile practicate la pompă.

Tanczos Barna a subliniat, de asemenea, că măsura de limitare a adaosului comercial pentru carburanți nu a fost prelungită, în ciuda numeroaselor discuții și argumente pro și contra care au existat la momentul introducerii acesteia. El a explicat că, deși este adeptul economiei de piață și al concurenței libere, consideră că statul are obligația de a interveni în situații excepționale pentru a corecta dezechilibrele și pentru a preveni evoluții periculoase ale prețurilor.

Potrivit ministrului interimar, în perioada izbucnirii conflictului dintre Iran și Israel, prețul barilului de petrol se situa în intervalul 71-73 de dolari, nivel la care a revenit și în prezent, după ce în timpul crizei a depășit pragul de 110-120 de dolari pe baril. În aceste condiții, Tanczos Barna consideră că nivelul actual al prețului motorinei nu mai poate fi justificat.

„În privința motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuții și argumente pro și contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piața liberă. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze și să regleze anumite deficiențe dacă piața liberă duce într-o zonă periculoasă prețurile. Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, prețul barilului este tot acolo. Deci și acolo s-a trecut de vârful de 110 – 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare”, a declarat ministrul interimar.

Oficialul a precizat că a purtat mai multe discuții cu principalii operatori de pe piața carburanților, însă nu este în totalitate de acord cu explicațiile acestora privind influența cotațiilor internaționale Platts și ale produselor finite asupra prețurilor practicate la pompă. El consideră că există loc pentru ajustări și că piața ar trebui să reacționeze mai rapid la scăderea prețurilor internaționale, așa cum a reacționat și în perioada de creștere.

Tanczos Barna a amintit că, în luna martie, unii operatori au încercat să mențină prețurile la un nivel mai redus și au aplicat majorări treptate, evitând creșteri bruște. Cu toate acestea, el apreciază că scumpirile au avut loc într-un ritm rapid și că, în prezent, ar trebui să existe o reducere la fel de accelerată a prețurilor, chiar și în condițiile în care consumatorii trebuie să suporte o acciză suplimentară de 30 de bani comparativ cu situația existentă la 29-30 iunie, când măsura de limitare a adaosului comercial era încă în vigoare.

„Am avut mai multe discuții cu cei mai mari operatori pe piață. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă. Este loc de mai bine și cred că dacă creșterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piață care au încercat să țină prețul jos și să meargă pe o creștere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar și în condițiile acestea creșterea a fost rapidă, ar trebui să venim și cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut prețul țițeiului. Este nevoie de o ajustare a pieței, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar față de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piață”, a mai spus Tanczos Barna.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va propune Ministerului Finanțelor ca impactul suplimentar asupra fermierilor, generat de neprelungirea schemei de compensare a majorării accizei la motorină începând cu 1 iulie, să fie suportat de stat. Anunțul a fost făcut joi de vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, în cadrul Forumului Național pentru Viitorul Agriculturii, eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români.

Potrivit oficialului, acciza la motorină utilizată în agricultură beneficiază în prezent de un sistem de compensare prin intermediul unei scheme de sprijin finanțate de stat. Tanczos Barna a precizat că proiectul de hotărâre de Guvern necesar pentru plata compensării accizei la motorină aferente perioadei de până la 30 iunie a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și se află în prezent în proces de aprobare la Ministerul Finanțelor.

Ministrul interimar a explicat că autoritățile așteaptă avizul favorabil din partea Ministerului Finanțelor pentru ca proiectul să poată fi introdus pe agenda Guvernului și pentru ca plata compensațiilor aferente schemei actuale de sprijin să poată fi efectuată.

În același timp, Tanczos Barna a subliniat că, în situația în care reducerea de 30 de bani a accizei la motorină nu va fi prelungită, autoritățile trebuie să identifice o soluție suplimentară de sprijin pentru fermieri. În acest context, Ministerul Agriculturii va propune Ministerului Finanțelor ca povara financiară suplimentară apărută începând cu 1 iulie, ca urmare a neprelungirii schemei de compensare, să fie preluată integral de stat.

„Acciza la motorină în cazul agriculturii este o acciză subvenționată sau suportată de stat prin forma de sprijin, care este astăzi în vigoare. Hotărârea de Guvern pentru a plăti acciza la motorină până la 30 iunie este elaborată de Ministerul Agriculturii și este în curs de aprobare la Ministerul Finanțelor. Așteptăm de acolo răspunsul pozitiv și să punem pe ordinea de zi a Guvernului să putem plăti acciza la motorină pe schema de finanțare sau schema de sprijin actuală. Dacă nu se prelungește reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, atunci, complementar la forma de sprijin actuală, trebuie să venim cu acest sprijin. Vom propune Ministerului Finanțelor ca această povară, practic suplimentară care are a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei, să fie preluată de stat”, a afirmat acesta.

Vicepremierul a dat asigurări că nu există restanțe la plata compensațiilor pentru motorina utilizată în agricultură aferente anului trecut. El a precizat că au fost efectuate inclusiv plățile pentru primul trimestru al acestui an, ceea ce înseamnă că sistemul funcționează în prezent conform calendarului stabilit prin schema anterioară de sprijin.

„Nu avem restanțe de anul trecut, am plătit inclusiv primul trimestru, deci suntem în grafic, dacă mergem pe modul de plată și schema precedentă. Eu i-am propus domnului Nazare (m.red. ministrul de Finanțe) de mai multe ori să trecem la o schemă mult mai practică, în sensul de a plăti cel puțin la trei luni după plata facturii, să plătim fermierii. Nu suntem acum foarte departe, dar modul de abordare trebuie schimbat dacă avem un guvern cu puteri depline”, a mai spus șeful interimar de la Agricultură.

Totodată, Tanczos Barna a afirmat că i-a propus în repetate rânduri ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, modificarea mecanismului actual de plată, astfel încât fermierii să primească rambursările într-un termen de cel mult trei luni de la achitarea facturilor pentru combustibil. Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, actualul sistem nu este departe de acest obiectiv, însă abordarea trebuie schimbată odată cu instalarea unui guvern cu puteri depline.

„În privința motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuții și argumente pro și contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piața liberă. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze și să regleze anumite deficiențe dacă piața liberă duce într-o zonă periculoasă prețurile. Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, prețul barilului este tot acolo. Deci și acolo s-a trecut de vârful de 110 – 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare”, a conchis acesta.

În contextul evoluției prețurilor la carburanți, premierul interimar Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu operatorii privați din domeniu pentru a analiza situația de pe piață și posibilitatea adoptării unor noi măsuri legislative.

La consultări a participat și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, cei doi oficiali analizând evoluțiile de pe piața produselor energetice și impactul acestora asupra prețurilor carburanților. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, discuțiile au avut ca obiectiv evaluarea situației actuale a pieței, identificarea eventualelor riscuri privind aprovizionarea și evoluția prețurilor, precum și analiza oportunității adoptării unor măsuri suplimentare pentru protejarea populației și a economiei.

Guvernul a precizat că, în funcție de evoluția prețurilor la carburanți în următoarele săptămâni, este luată în calcul posibilitatea unei noi intervenții legislative.