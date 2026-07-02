Guvernul accelerează adoptarea legilor necesare pentru încasarea banilor din PNRR. Ilie Bolojan: Valoarea maximă este de 970 milioane de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat joi, după ședința de Guvern, că va solicita conducerii Camerei Deputaților și Senatului convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie, pentru dezbaterea și adoptarea proiectelor legislative necesare încasării sumelor aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful interimar al Executivului a precizat că principala activitate a Guvernului în perioada următoare este finalizarea proiectelor de lege care trebuie transmise Parlamentului și adoptate astfel încât România să poată încasa fondurile prevăzute în PNRR. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat și în ședința de Guvern de joi.

Ilie Bolojan a explicat că Executivul a realizat un inventar al proiectelor legislative necesare, fiind identificate șase proiecte principale și alte trei proiecte secundare, pe care Guvernul își propune să le finalizeze până săptămâna viitoare.

„Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată şi astăzi în şedinţa de Guvern, este legată de finalizarea proiectelor de lege care vor trebui puse pe agenda Parlamentului şi adoptate în aşa fel încât România să îşi încaseze sumele aferente PNRR. Am inventariat aceste proiecte. Sunt şase proiecte de bază şi încă trei proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în aşa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei”, a declarat Bolojan, joi, la finalul şedinţei de Guvern.

Premierul interimar a precizat că, până la finalizarea acestor proiecte, vor fi încheiate și discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pentru fiecare domeniu în parte, astfel încât actele normative care vor fi transmise Parlamentului să beneficieze de avizul Comisiei Europene.

În acest context, Guvernul intenționează să informeze din timp grupurile parlamentare, liderii de grup și liderii partidelor politice, pentru ca aceștia să poată analiza proiectele legislative înainte de dezbaterea lor în Parlament. Unele dintre aceste proiecte se află deja în procedură parlamentară.

Potrivit premierului, proiectele vor fi depuse la ambele Camere ale Parlamentului, astfel încât să intre pe ordinea de zi corespunzătoare și să poată parcurge procedura legislativă până la votul final în camera decizională.

Ilie Bolojan a anunțat că va solicita oficial conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, pentru ca aceste proiecte să poată fi dezbătute și adoptate.

Premierul interimar a subliniat importanța acestor acte normative, arătând că fiecare proiect este asociat cu finanțări de cel puțin 770 de milioane de euro, în timp ce valoarea maximă aferentă unui proiect poate ajunge la 970 de milioane de euro.

„Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în aşa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele Camere în aşa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională. Şi voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în aşa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante, pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puţin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 milioane de euro”, a mai spus premierul interimar.

Declarațiile pot fi urmărită aici.