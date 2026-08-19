TAROM aduce un nou omagiu sportului românesc. O aeronavă Boeing 737 MAX va purta numele lui Ivan Patzaichin

TAROM continuă inițiativa prin care asociază aeronavele sale cu numele unor mari personalități ale sportului românesc. A doua aeronavă Boeing 737 MAX care contribuie la înnoirea flotei companiei va purta numele Ivan Patzaichin, campion olimpic și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc.

Ceremonia de semnare a protocolului de utilizare a numelui a avut loc miercuri, 19 august 2026, în prezența Georgianei și Ivonei Patzaichin, soția și fiica marelui campion, precum și a lui Cristian Anghel, directorul general al TAROM.

Prin această alegere, compania continuă demersul de a asocia aeronavele sale cu numele unor personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel și ale căror performanțe au devenit repere pentru generații întregi.

În acest an, prima aeronavă Boeing 737 MAX care a contribuit la înnoirea flotei TAROM a primit numele Mircea Lucescu. Alegerea numelui Ivan Patzaichin pentru cea de-a doua aeronavă leagă, la rândul său, procesul de modernizare a flotei de valori precum performanța, disciplina, perseverența și capacitatea de a depăși obstacolele.

Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari din Delta Dunării. Dintr-un sat izolat al Deltei, sportivul a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial, construindu-și o carieră care a devenit cunoscută la nivel internațional.

Fiica sa, Ivona Patzaichin, a amintit că, în copilărie, tatăl său era pasionat de puținele avioane care traversau cerul și își dorea să devină pilot. Ulterior, la plecările pentru competițiile sportive, zbura cu TAROM și era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților.

Aeronava care îi poartă acum numele readuce, astfel, numele lui Ivan Patzaichin în spațiul aerian și completează într-un mod simbolic visul copilului născut în Delta Dunării.

„Când era mic, tatăl meu era pasionat de puținele avioane care brăzdau cerul. Își dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiții spotive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special”, a declarat Ivona Patzaichin.

Directorul general al TAROM, Cristian Anghel, a explicat alegerea numelor Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin pentru cele mai performante aeronave din flotă prin dorința companiei de a aduce un omagiu unor mari reprezentanți ai sportului românesc și de a evidenția valorile pe care aceștia le-au întruchipat.

În cazul lui Ivan Patzaichin, parcursul său este considerat un exemplu al modului în care munca, disciplina și voința pot transforma un început modest într-o performanță la cel mai înalt nivel.

Un moment emblematic din cariera sportivului s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la München, în 1972. În timpul unei curse de calificare, pagaia lui Patzaichin s-a rupt. Sportivul nu a renunțat însă, ci a continuat să vâslească și a reușit să câștige medalia de aur olimpică.

TAROM consideră că această poveste reflectă inclusiv valorile de care compania are nevoie în prezent, într-un moment în care se confruntă, la rândul său, cu obstacole și are un drum de parcurs. Perseverența și încrederea în ceea ce poate fi construit sunt prezentate drept elemente importante pentru depășirea acestor dificultăți.

Prin numele Ivan Patzaichin, TAROM aduce un omagiu unui sportiv care a transformat un parcurs început într-un loc mic al României într-o carieră recunoscută la nivel mondial.

„Am ales, în mod asumat, ca cele mai performante aeronave din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanți ai sportului românesc. Dar alegerea vorbește și despre valorile pe care aceștia le-au întruchipat. Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari, într-un loc izolat al Deltei. Putea rămâne necunoscut lumii și, totuși, a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial. La München, în 1972, când i s-a rupt pagaia în timpul unei curse de calificare, nu a renunțat și a vâslit mai departe. A continuat competiția și a câștigat aurul olimpic. Este povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină și prin voință. Acestea sunt și valorile de care TAROM are nevoie astăzi. Suntem într-un moment în care avem, la rândul nostru, obstacole de depășit și un drum de parcurs, iar din această situație putem ieși prin aceeași perseverență și încredere în ceea ce putem construi”, a declarat Cristian Anghel, directorul general al TAROM.

Inițiativa companiei de a atribui aeronavelor numele unor mari reprezentanți ai sportului românesc a început în 2024. Prima aeronavă din flota TAROM care a primit numele unui sportiv român a fost Nadia Comăneci. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024.

Aeronava Boeing 737-800 care poartă numele marii gimnaste a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. Tot în cadrul Anului Nadia, TAROM a operat zborurile speciale RO 10 și RO 50, în data de 18 iulie.

Prin alegerea numelui Ivan Patzaichin, compania continuă această inițiativă și își leagă înnoirea flotei de personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel sportiv.

La ceremonia din 19 august 2026 au participat Georgiana și Ivona Patzaichin, soția și fiica campionului, alături de echipa TAROM. Din partea companiei au fost prezenți Cristian Anghel, director general, Isabela Leca, director comercial, Liliana Gearap, pilot comandant Boeing 737, Anna Leahu, head of inflight, și Raluca Manolache, însoțitoare de bord.

Astfel, după aeronava „Nadia Comăneci” și noua aeronavă „Mircea Lucescu”, TAROM adaugă numele Ivan Patzaichin seriei de aeronave asociate cu mari performeri ai sportului românesc.