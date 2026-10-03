Noul Boeing al TAROM a decolat spre Chișinău. Cine a fost la bordul zborului inaugural

TAROM a introdus oficial în flotă cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8, care poartă numele ‘Ivan Patzaichin’. Aeronava a efectuat sâmbătă primul zbor de linie al companiei, pe ruta București – Chișinău, potrivit informațiilor transmise de TAROM.

Noua aeronavă a fost adusă în România direct din Seattle de echipajele companiei. După sosirea în țară, Boeing 737 MAX 8 a intrat în programul operațional al TAROM, iar zborul București – Chișinău a reprezentat prima cursă de linie efectuată de această aeronavă.

Prin introducerea noului avion, TAROM operează în prezent două aeronave Boeing 737 MAX. Compania aeriană precizează că procesul de înnoire a flotei va continua și în primăvara anului 2027.

Atunci, alte două aeronave Boeing 737 MAX 8 sunt programate să se alăture flotei TAROM. Extinderea numărului de aeronave de acest tip face parte din programul anunțat de companie pentru înnoirea flotei.

Alegerea rutei București – Chișinău pentru primul zbor al aeronavei ‘Ivan Patzaichin’ este legată de manifestările dedicate Centenarului inaugurării primelor linii aeriene naționale. Evenimentele marchează împlinirea a 100 de ani de la inaugurarea rutelor București – Galați – Chișinău și București – Galați – Iași – Chișinău.

Ruta către Chișinău a fost astfel aleasă pentru zborul inaugural al celei de-a doua aeronave Boeing 737 MAX 8 din flota TAROM. Cursa a reunit pasageri și invitați care au participat la momentul introducerii aeronavei în operarea companiei.

La bord s-au aflat și membri ai familiei lui Ivan Patzaichin, alături de oficialități și reprezentanți ai presei. Prezența acestora a avut loc cu ocazia zborului inaugural al aeronavei care poartă numele fostului campion.

Aeronava Boeing 737 MAX 8 ‘Ivan Patzaichin’ este a doua de acest tip introdusă de TAROM în flotă. Primul zbor comercial al aeronavei a avut loc pe ruta București – Chișinău, în contextul manifestărilor dedicate Centenarului inaugurării primelor linii aeriene naționale.

Programul de înnoire a flotei TAROM urmează să continue în primăvara anului 2027. Potrivit companiei, alte două aeronave Boeing 737 MAX 8 sunt programate să fie introduse în flotă în această perioadă.

Astfel, numărul aeronavelor Boeing 737 MAX operate de TAROM urmează să crească odată cu sosirea celor două avioane planificate pentru anul viitor. Compania a anunțat că acestea se vor alătura celor deja introduse în operare.

Aeronava care poartă numele ‘Ivan Patzaichin’ a ajuns în România direct din Seattle, fiind adusă de echipajele TAROM. După sosire, avionul a fost pregătit pentru intrarea în serviciul comercial al companiei.

Primul zbor de linie a avut loc sâmbătă, iar cursa București – Chișinău a marcat debutul operațional al aeronavei în flota TAROM. La zborul inaugural au participat pasageri, membri ai familiei lui Ivan Patzaichin, oficialități și reprezentanți ai presei.