Românii care încasează pensii din alte țări pot avea obligații fiscale în România, chiar dacă banii provin de la instituții străine. În 2026, plata impozitului pe venit și a contribuției CASS depinde de rezidența fiscală, valoarea pensiei și convențiile internaționale. Beneficiarii trebuie să verifice unde se impozitează veniturile și dacă au obligația depunerii Declarației unice la ANAF.

Faptul că o persoană locuiește în România și primește o pensie din alt stat nu înseamnă automat că trebuie să plătească impozit pe venit către ANAF. În anumite cazuri, dreptul de impozitare aparține exclusiv țării care virează pensia.

Pentru stabilirea obligațiilor fiscale trebuie analizată, în primul rând, rezidența fiscală a beneficiarului. Persoanele considerate rezidente fiscal în România pot datora impozit pentru veniturile obținute din străinătate, în funcție de legislația națională și de convențiile fiscale aplicabile.

Cota standard a impozitului pe venit este de 10%. Totuși, pensiile beneficiază de un plafon lunar neimpozabil de 3.000 de lei. Prin urmare, impozitul se aplică asupra venitului impozabil, după scăderea sumelor neimpozabile și a deducerilor prevăzute de lege.

Un rol important îl au convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate între România și celelalte state. Aceste acorduri stabilesc dacă dreptul de impozitare aparține României, statului străin sau ambelor țări, potrivit unei analize Digi24.

În funcție de prevederile convenției, pensia poate fi impozitată exclusiv în România sau exclusiv în țara din care provine. Există și situații în care ambele state pot avea drept de impozitare, fiind necesară aplicarea mecanismelor pentru evitarea dublei impuneri.

Dacă beneficiarul a achitat deja impozit în străinătate, autoritățile române pot acorda un credit fiscal. Acesta se aplică în condițiile legislației naționale și ale convenției încheiate cu statul respectiv.

O obligație fiscală distinctă este contribuția de asigurări sociale de sănătate. Începând cu 1 august 2025, pensiile care depășesc 3.000 de lei lunar sunt supuse unei contribuții CASS de 10%.

Contribuția nu se calculează asupra întregii pensii, ci numai asupra sumei care depășește plafonul neimpozabil. Măsura este prevăzută să se aplice până la 31 decembrie 2027.

De exemplu, un pensionar care primește lunar echivalentul a 4.000 de lei trebuie să achite o contribuție de sănătate de 100 de lei. Calculul se face asupra diferenței de 1.000 de lei dintre pensia încasată și plafonul de 3.000 de lei.

În cazul pensiilor provenite din străinătate, contribuția CASS se stabilește anual. Beneficiarul are obligația să o declare prin intermediul Declarației unice.

La calcularea obligațiilor trebuie avute în vedere și regulile europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. De asemenea, pot exista prevederi speciale în acordurile bilaterale încheiate de România cu alte state.

Astfel, obligația de plată a contribuției de sănătate trebuie verificată separat de cea privind impozitul pe venit. Faptul că o pensie este impozitată în străinătate nu stabilește automat și regimul aplicabil CASS în România.

Persoanele care obțin pensii din străinătate și au obligații fiscale în România trebuie să depună la ANAF formularul 212, cunoscut drept Declarația unică.

Pentru veniturile încasate în anul 2026, termenul-limită pentru declarare și plată este 25 mai 2027.

Dacă o persoană primește pensii din mai multe țări sau are mai multe surse de venit, acestea trebuie evidențiate distinct în declarație. Beneficiarul trebuie să prezinte separat veniturile corespunzătoare fiecărei țări și fiecărei surse.

Sumele încasate în valută trebuie transformate în lei pentru calcularea obligațiilor fiscale. Conversia se face folosind cursul mediu anual comunicat de Banca Națională a României pentru anul în care au fost obținute veniturile.

Pensionarii trebuie să păstreze documentele care atestă valoarea pensiilor primite. De asemenea, este important să dețină dovezile privind impozitele achitate în străinătate, dacă acestea există.

Autoritățile fiscale au la dispoziție și mecanisme prin care pot identifica persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative.

Pentru anul 2026, ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 1.457/2026, o procedură privind stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale nedeclarate.

Procedura vizează inclusiv persoanele fizice care obțin pensii din străinătate și datorează CASS, dar nu depun declarațiile fiscale obligatorii.

În aceste situații, ANAF poate stabili din oficiu contribuțiile sociale datorate de contribuabilii care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative.

Prin urmare, românii care primesc pensii din alte țări trebuie să analizeze separat obligațiile privind impozitul pe venit și contribuția de sănătate. Impozitarea nu este automată, deoarece depinde de tipul pensiei și de convenția fiscală aplicabilă.

În schimb, obligația de plată a CASS trebuie verificată în raport cu legislația românească și cu regulile europene sau bilaterale privind securitatea socială.