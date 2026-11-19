Indexarea pensiilor în 2027. Sorin Grindeanu dă asigurări: Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că majorarea pensiilor în 2027 trebuie aplicată conform legislației în vigoare. Liderul social-democrat a declarat că, din perspectiva partidului său, șansele indexării sunt de 100%. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează însă că bugetul pentru anul viitor nu permite schimbări spectaculoase ale veniturilor și cheltuielilor.
Sorin Grindeanu susține că majorarea pensiilor în 2027 are șanse de 100% din perspectiva PSD
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor susține indexarea pensiilor începând de anul viitor.
Într-un interviu acordat Digi24, acesta a invocat obligația respectării legislației în vigoare și necesitatea protejării pensionarilor cu venituri reduse.
Grindeanu a fost întrebat dacă PSD garantează creșterea pensiilor în 2027.
„Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget”, a răspuns liderul social-democrat.
Întrebat despre șansele unei indexări de aproximativ 7,3%-7,4%, acesta a transmis că partidul său susține ferm măsura.
„În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”, a declarat Sorin Grindeanu.
Afirmația exprimă poziția politică a PSD, nu o decizie deja adoptată privind creșterea pensiilor.
Procentul final și condițiile aplicării măsurii urmează să fie stabilite în cadrul negocierilor bugetare.
PSD invocă situația pensionarilor cu venituri mici și mijlocii
Sorin Grindeanu a explicat că majoritatea pensionarilor din România au venituri mici și mijlocii.
Potrivit acestuia, situația acestor persoane trebuie să reprezinte o preocupare importantă în elaborarea bugetului pentru 2027.
Liderul PSD consideră că indexarea pensiilor trebuie susținută în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare.
Acesta a fost întrebat și dacă Ministerul Finanțelor sau constrângerile bugetare ar putea împiedica aplicarea măsurii.
„Nu, cred că nimeni nu vrea să încurce”, a răspuns Grindeanu.
Deși președintele PSD și-a exprimat încrederea în aplicarea indexării, nu există încă o decizie definitivă privind procentul majorării.
Discuțiile vor avea loc în contextul pregătirii bugetului de stat pentru anul viitor.
Ministrul Finanțelor avertizează că bugetul pentru 2027 nu permite schimbări spectaculoase
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o abordare mai rezervată în privința eventualei majorări a pensiilor.
Întrebat joi când ar putea fi aplicată indexarea și care ar urma să fie procentul acesteia, oficialul nu a oferit un răspuns concret.
Nazare a explicat că Executivul se află în etapa finală a pregătirii proiectului de buget pentru 2027.
Ministrul a avertizat că situația finanțelor publice nu permite „viraje spectaculoase” în privința veniturilor și cheltuielilor.
Prin urmare, posibilitatea aplicării indexării va trebui analizată în raport cu resursele disponibile.
Ministerul Finanțelor nu a confirmat deocamdată nici procentul de 7,3%-7,4%, nici un calendar pentru eventuala majorare.
Guvernul va analiza vineri, 20 noiembrie, stadiul pregătirii bugetului pentru 2027
O primă evaluare privind construcția bugetară pentru anul viitor urmează să fie prezentată în ședința de Guvern de vineri, 20 noiembrie.
Potrivit ministrului Finanțelor, ministerele și ceilalți ordonatori principali de credite au introdus deja datele necesare în platforma electronică.
Informațiile vor permite Guvernului să analizeze solicitările de finanțare și posibilitățile de acoperire a cheltuielilor.
În acest context va fi discutată și eventuala majorare a pensiilor în 2027.
Indexarea de aproximativ 7,3%-7,4% rămâne, în prezent, o variantă aflată în discuție.
Aplicarea efectivă a creșterii depinde de deciziile privind bugetul și de forma finală a măsurilor adoptate de autorități.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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