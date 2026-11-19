Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că majorarea pensiilor în 2027 trebuie aplicată conform legislației în vigoare. Liderul social-democrat a declarat că, din perspectiva partidului său, șansele indexării sunt de 100%. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează însă că bugetul pentru anul viitor nu permite schimbări spectaculoase ale veniturilor și cheltuielilor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor susține indexarea pensiilor începând de anul viitor.

Într-un interviu acordat Digi24, acesta a invocat obligația respectării legislației în vigoare și necesitatea protejării pensionarilor cu venituri reduse.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD garantează creșterea pensiilor în 2027.

„Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget”, a răspuns liderul social-democrat.

Întrebat despre șansele unei indexări de aproximativ 7,3%-7,4%, acesta a transmis că partidul său susține ferm măsura.

„În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”, a declarat Sorin Grindeanu.

Afirmația exprimă poziția politică a PSD, nu o decizie deja adoptată privind creșterea pensiilor.

Procentul final și condițiile aplicării măsurii urmează să fie stabilite în cadrul negocierilor bugetare.

Sorin Grindeanu a explicat că majoritatea pensionarilor din România au venituri mici și mijlocii.

Potrivit acestuia, situația acestor persoane trebuie să reprezinte o preocupare importantă în elaborarea bugetului pentru 2027.

Liderul PSD consideră că indexarea pensiilor trebuie susținută în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare.

Acesta a fost întrebat și dacă Ministerul Finanțelor sau constrângerile bugetare ar putea împiedica aplicarea măsurii.

„Nu, cred că nimeni nu vrea să încurce”, a răspuns Grindeanu.

Deși președintele PSD și-a exprimat încrederea în aplicarea indexării, nu există încă o decizie definitivă privind procentul majorării.

Discuțiile vor avea loc în contextul pregătirii bugetului de stat pentru anul viitor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o abordare mai rezervată în privința eventualei majorări a pensiilor.

Întrebat joi când ar putea fi aplicată indexarea și care ar urma să fie procentul acesteia, oficialul nu a oferit un răspuns concret.

Nazare a explicat că Executivul se află în etapa finală a pregătirii proiectului de buget pentru 2027.

Ministrul a avertizat că situația finanțelor publice nu permite „viraje spectaculoase” în privința veniturilor și cheltuielilor.

Prin urmare, posibilitatea aplicării indexării va trebui analizată în raport cu resursele disponibile.

Ministerul Finanțelor nu a confirmat deocamdată nici procentul de 7,3%-7,4%, nici un calendar pentru eventuala majorare.

O primă evaluare privind construcția bugetară pentru anul viitor urmează să fie prezentată în ședința de Guvern de vineri, 20 noiembrie.

Potrivit ministrului Finanțelor, ministerele și ceilalți ordonatori principali de credite au introdus deja datele necesare în platforma electronică.

Informațiile vor permite Guvernului să analizeze solicitările de finanțare și posibilitățile de acoperire a cheltuielilor.

În acest context va fi discutată și eventuala majorare a pensiilor în 2027.

Indexarea de aproximativ 7,3%-7,4% rămâne, în prezent, o variantă aflată în discuție.

Aplicarea efectivă a creșterii depinde de deciziile privind bugetul și de forma finală a măsurilor adoptate de autorități.