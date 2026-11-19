Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut joi reluarea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la NATO, în contextul revendicărilor teritoriale ale Rusiei. Liderul francez a solicitat și accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană și interceptoare către Kiev. Declarațiile au fost făcute la reuniunea Coaliției de Voință de la Berlin, la care a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Președintele francez Emmanuel Macron consideră că posibilitatea aderării Ucrainei la NATO trebuie readusă pe agenda aliaților occidentali.

Liderul de la Paris a făcut această declarație joi, în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, organizată la Berlin.

Macron și-a justificat poziția prin revendicările teritoriale ale Moscovei și prin evoluțiile recente ale conflictului.

„În fața pozițiilor maximaliste ale Rusiei, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO. Astăzi, această chestiune se pune, inclusiv pentru noi, europenii, în urma celor întâmplate”, a declarat președintele francez, citat de Le Figaro.

Declarația readuce în discuție unul dintre cele mai sensibile subiecte privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

Aderarea Ucrainei la NATO reprezintă o posibilă direcție de consolidare a securității țării, însă subiectul rămâne unul de dezbatere între aliați.

Emmanuel Macron a insistat și asupra necesității de a consolida urgent apărarea aeriană a Ucrainei.

Președintele francez le-a cerut statelor care dispun de echipamentele necesare să accelereze livrările către forțele ucrainene.

„Prioritatea principală (…) este desfășurarea unor noi sisteme de apărare antirachetă și a unor noi interceptoare”, a afirmat Macron.

Liderul francez a subliniat că protejarea populației civile trebuie să reprezinte o prioritate imediată pentru partenerii Kievului.

„Toți cei care au capacitatea de a oferi apărare și protecție cetățenilor ucraineni trebuie să facă acest lucru acum”, a declarat acesta.

Apelul vizează atât furnizarea unor noi sisteme de apărare, cât și a interceptoarelor necesare pentru combaterea amenințărilor aeriene.

Solicitarea lui Emmanuel Macron privind aderarea Ucrainei la NATO vine pe fondul revendicărilor teritoriale formulate de Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ucrainene din patru regiuni.

Este vorba despre Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, teritorii pe care Moscova a pretins că le-a anexat în 2022.

Rusia nu controlează însă integral aceste regiuni.

Cu toate acestea, Kremlinul insistă ca Ucraina să renunțe inclusiv la zonele pe care armata rusă nu le-a cucerit.

Aceste revendicări reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea unui eventual acord de pace.

Macron consideră că poziția Moscovei justifică reluarea dezbaterii privind viitorul Ucrainei în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

În cadrul intervenției sale, președintele Franței a făcut referire și la întâlnirea dintre liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei, desfășurată la Shenzhen.

Macron a respins ideea că discuțiile dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin ar determina o schimbare fundamentală a ordinii internaționale.

„Întâlnirea nu duce la o reorganizare a lumii”, a afirmat liderul francez.

Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor privind relațiile internaționale și viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina.

Reuniunea de joi a Coaliției de Voință a adus împreună lideri europeni și reprezentanți ai statelor care susțin Ucraina.

Printre participanți s-a aflat și președintele României, Nicușor Dan.

Discuțiile au vizat continuarea sprijinului militar acordat Kievului și perspectivele unor eventuale negocieri de pace.

Un alt subiect important a fost reprezentat de viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina.

În acest context, Emmanuel Macron a insistat asupra a două priorități: consolidarea imediată a apărării ucrainene și reluarea discuțiilor privind perspectiva aderării țării la NATO.