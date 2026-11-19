La nivel mondial, necesarul de energie pentru răcirea clădirilor îl depășește pentru prima dată pe cel pentru încălzire, arată Agenția Internațională pentru Energie (AIE). Temperaturile mai ridicate și creșterea veniturilor favorizează folosirea aparatelor de aer condiționat. Raportul „World Energy Outlook 2026”, publicat joi, 19 noiembrie, arată că până la mijlocul secolului suprafața clădirilor răcite ar putea fi mai mare decât cea a clădirilor încălzite.

Răcirea clădirilor ar contribui cu peste 40% la creșterea cererii globale de energie utilă până în 2035, în toate scenariile analizate de AIE. Raportul folosește acest indicator pentru energia care ajunge efectiv să asigure un serviciu, cum ar fi răcirea sau încălzirea, ținând cont de randamentul echipamentelor.

Verile mai calde măresc necesarul de răcire și în regiuni cu climă temperată, inclusiv în Europa. Potrivit AIE, august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată la nivel global. Bloomberg relatează că 2026 ar putea fi unul dintre cei mai călduroși ani din istorie. Un episod puternic de El Niño ar putea accentua fenomenele meteorologice extreme.

Un studiu separat estimează că temperaturile ridicate au provocat peste 50.000 de decese suplimentare în 854 de orașe europene, între iunie și august 2026.

În economiile emergente și în curs de dezvoltare, cu excepția Chinei, aproximativ 85% dintre gospodării sunt expuse la temperaturi ridicate. Mai puțin de 20% dintre gospodăriile expuse au un aparat de aer condiționat. Odată cu creșterea veniturilor, AIE se așteaptă ca mai multe familii să își cumpere astfel de echipamente.

În scenariul bazat pe politicile energetice anunțate, consumul mondial de electricitate pentru răcire ar crește cu 1.700 TWh până în 2035. Dacă valurile de căldură devin mai frecvente, mai intense și mai lungi, creșterea ar putea fi cu încă 700 TWh mai mare. Efectul s-ar simți mai ales în orele de vârf, când multe aparate funcționează simultan.

AIE plasează India și Asia de Sud-Est printre regiunile cu cea mai rapidă creștere a necesarului de energie. În Asia de Sud-Est, această evoluție ar putea determina guvernele să se bazeze pe cărbune mai mult timp decât estimase anterior agenția, relatează Bloomberg.

În cele trei scenarii exploratorii ale AIE, încălzirea globală ar ajunge în 2100 la valori cuprinse între 2,4°C și 2,9°C peste nivelurile preindustriale. Toate cele trei valori depășesc pragul de 1,5°C prevăzut în Acordul de la Paris.