Doliu în lumea filmului: Larry Poindexter, actorul cunoscut pentru aparițiile sale în „S.W\.A.T.”, „General Hospital” și „Days of Our Lives”, a murit. Toți românii îl știau de la TV.

Doliu în lumea filmului: Larry Poindexter, actorul cunoscut pentru aparițiile sale în „S.W\.A.T.”, „General Hospital” și „Days of Our Lives”, a murit. A decedat la vârsta de 66 de ani.

Acesta s-a stins din viață pe data de 18 noiembrie, la patru zile și jumătate după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa o stradă din Los Angeles. În momentul decesului, actorul era internat în spital, unde aștepta să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru tratarea fracturilor suferite în urma accidentului. Moartea sa a survenit subit, în timp ce se afla încă sub îngrijire medicală.

Larry Poindexter s-a născut la 16 decembrie 1959, în Dallas, Texas, Statele Unite. A crescut într-o familie apropiată de lumea spectacolului. Tatăl său, H.R. Poindexter, a fost scenograf și designer de lumini, recompensat cu un premiu Tony, în timp ce mama sa, Sue Ann Erdman, a fost soprană și cântăreață de operă. După primii ani petrecuți în Texas, s-a mutat împreună cu familia în New York, iar ulterior în Los Angeles.

Interesul pentru actorie s-a manifestat încă din perioada studiilor universitare. Înainte de a se stabili la Los Angeles, a participat la producții teatrale studențești în Texas și Ohio. Primele experiențe profesionale pe scenă au fost legate de spectacolele organizate în cadrul companiilor de teatru de vară, printre care Dallas Summer Musicals, locul în care părinții săi se cunoscuseră.

Larry Poindexter a avut o carieră de peste patru decenii în film, televiziune și teatru, cu aproape 200 de apariții în producții artistice. Activitatea sa nu s-a limitat la actorie, acesta lucrând și în domeniul producției, regiei și castingului.

Înainte de a deveni cunoscut ca actor, a lucrat în televiziune ca asistent de producție și coordonator. Debutul pe micul ecran a avut loc în 1982, în serialul „A New Day in Eden”. Un an mai târziu, a obținut un rol important în filmul de televiziune „Thursday’s Child”, în care a jucat alături de Gena Rowlands și Rob Lowe. A fost remarcat în timpul filmărilor de directoarea de casting Mary Buck, care i-a oferit oportunitatea de a face un pas important în carieră.

De-a lungul anilor, Poindexter a devenit o prezență constantă în producțiile de televiziune americane, atât în serialele de tip soap opera, cât și în cele de primă audiență. A interpretat personajul Ben Welch în „Days of Our Lives”, în 1984, și a revenit în aceeași producție între 2014 și 2018, în rolul părintelui Louis. A mai jucat în „Santa Barbara”, unde l-a interpretat pe Justin Moore în 1986, și în „General Hospital”, în rolul doctorului Asher Thomas, în 2005.

Printre celelalte producții în care a avut roluri recurente se numără „JAG”, unde l-a interpretat pe avocatul Dalton Lowne, „Blade: The Series”, în rolul agentului FBI Ray Collins, „The Hard Times of RJ Berger”, în care a jucat personajul Rick Berger, și „Station 19”, unde a interpretat personajul șefului McCallister. Actorul a avut și apariții episodice în seriale cunoscute precum „Friends”, „How I Met Your Mother”, „Quantum Leap”, „CSI”, „NCIS”, „Supernatural”, „Will & Grace”, „Scandal”, „Curb Your Enthusiasm” și „The Lincoln Lawyer”.

În cinematografie, unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al căpitanului Departamentului de Poliție din Los Angeles, Tom Fuller, în filmul de acțiune „S.W\.A.T.”, lansat în 2003. În această producție a jucat alături de Samuel L. Jackson și Colin Farrell. Filmografia sa mai include titluri precum „American Ninja 2: The Confrontation” (1987), „Toy Soldiers” (1984), „Introducing Dorothy Dandridge” (1999), în care a jucat Halle Berry, și „17 Again” (2009), cu Zac Efron.

Pe lângă activitatea din film și televiziune, Larry Poindexter a continuat să joace în teatru, participând la spectacole precum „The Night of the Iguana”, „Tender Is the Night” și „Reefer Madness”. A activat și în spatele camerelor, ca regizor secund, director de casting și producător. În perioada 2018–2019, a fost producător executiv al musicalului de pe Broadway „The Cher Show”, producție care a câștigat două premii Tony în 2019.

Actorul a avut și o activitate muzicală. În anii 1990, a fost solistul vocal al trupei de country alternativ The High Lonesome, alături de care a lansat albumul „Feel Free To Do So”, în 1995.

Activitatea sa artistică a fost recunoscută și prin distincții acordate în domeniul teatrului. Pentru interpretarea din spectacolul „Reefer Madness”, a primit un premiu Los Angeles Ovation, care recompensează excelența în teatrul din Los Angeles.

De asemenea, musicalul „The Cher Show”, pentru care a fost producător executiv, a obținut două trofee Tony în 2019.