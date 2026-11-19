Elon Musk regretă că a cheltuit 446 de milioane de dolari pentru susținerea candidaților republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Miliardarul a catalogat investiția drept nesăbuită, după înfrângerile suferite de partidul lui Donald Trump.

Elon Musk a declarat, miercuri, că regretă suma record de 446 de milioane de dolari pe care a cheltuit-o pentru susținerea candidaților republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Miliardarul a descris investiția drept una „destul de nesăbuită”, după ce partidul președintelui Donald Trump a suferit înfrângeri importante în mai multe circumscripții electorale.

Omul de afaceri a fost cel mai mare donator individual al scrutinului, contribuind cu 446 de milioane de dolari (339 de milioane de lire sterline) pentru susținerea Partidului Republican. O parte importantă a cheltuielilor a fost direcționată către campaniile electorale din Texas, stat în care își desfășoară activitatea mai multe dintre companiile sale.

Musk, care a susținut candidatura lui Donald Trump pentru un al doilea mandat la Casa Albă, a precizat că nu se consideră parte a mișcării MAGA (Make America Great Again), asociată cu actualul președinte american. El a explicat că nu susține necondiționat toate politicile Partidului Republican și că nu se identifică cu o astfel de abordare politică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței anuale New York Times DealBook Summit, desfășurată la New York, la care Musk a participat prin videoconferință.

Miliardarul a recunoscut că rezultatele obținute de candidații republicani nu au fost pe măsura sumelor investite în campaniile electorale. Totuși, el a apreciat că, în lipsa sprijinului său financiar, performanța electorală a republicanilor ar fi putut fi și mai slabă.

Democrații au obținut victorii importante în alegerile de la jumătatea mandatului, câștigând mandate în circumscripții disputate și în zone care au fost controlate de republicani timp de mai multe decenii. Rezultatele au reprezentat o înfrângere pentru Donald Trump, criticat pentru efectele politicilor sale asupra costului vieții în Statele Unite ale Americii.

În primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, Musk a ocupat funcția de angajat guvernamental special, fără remunerație, și a fost consilier principal al președintelui. Totodată, a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), instituție responsabilă de identificarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice.

În octombrie 2026, Pentagonul l-a numit pe Musk co-coordonator al unui studiu privind viitorul conflictelor armate, intitulat Proiectul Meridian (Project Meridian). În aceeași perioadă, miliardarul a continuat să îl însoțească pe Trump și să îi ofere consultanță.

Rezultatele electorale ar putea avea consecințe și asupra afacerilor miliardarului. Democrații au promis o supraveghere mai strictă a companiilor din sectorul tehnologic, inclusiv în ceea ce privește construirea centrelor de date, un subiect care a generat controverse în mai multe state americane.

În Georgia, unde SpaceX deține centre de date, noul guvernator democrat a promis că va limita extinderea acestor proiecte de mari dimensiuni și facilitățile fiscale acordate frecvent companiilor din sectorul tehnologic pentru realizarea lor.

De asemenea, mai mulți parlamentari democrați au solicitat ca activitatea SpaceX să facă obiectul unei anchete. Compania a obținut contracte guvernamentale noi, estimate la 10 miliarde de dolari, după realegerea lui Donald Trump.

Una dintre victoriile importante ale democraților a fost obținută în Texas, unde James Talarico l-a învins pe republicanul Ken Paxton în cursa pentru un loc în Senatul SUA. Potrivit unei analize BBC, Elon Musk a cheltuit cel puțin 45 de milioane de dolari pentru susținerea candidaturii lui Paxton.

Texasul are o importanță strategică pentru afacerile miliardarului, deoarece găzduiește operațiuni esențiale ale producătorului auto Tesla și ale companiei aerospațiale SpaceX.

Întrebat despre schimbarea conducerii politice din stat, Musk s-a declarat optimist în privința noului guvernator democrat, Gina Hinojosa. El a apreciat că aceasta va adopta o abordare moderată și că nu este un politician de extremă stângă, exprimându-și încrederea că activitatea companiilor sale în Texas nu va întâmpina dificultăți majore.

Gina Hinojosa l-a învins pe republicanul Greg Abbott, punând capăt unei perioade de peste trei decenii în care Partidul Republican a controlat conducerea statului.