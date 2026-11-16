Compania americană Anthropic, dezvoltatoarea chatbotului Claude, atrage un interes puternic din partea investitorilor instituționali înaintea listării la bursă. Cererea pentru acțiuni a ajuns de șase ori peste ofertă, în pofida incertitudinilor privind concurența din AI și evaluarea companiei.

Oferta publică inițială (IPO) a companiei Anthropic, dezvoltatoarea chatbotului Claude, atrage un interes puternic din partea investitorilor instituționali. Cererea pentru acțiunile companiei a depășit-o pe cea înregistrată în primele zile ale procesului de listare a SpaceX, însă investitorii își exprimă în continuare îngrijorările privind capacitatea Anthropic de a-și menține avantajul competitiv pe piața inteligenței artificiale.

Anthropic și băncile care coordonează listarea organizează întâlniri cu potențialii investitori în New York, Boston și San Francisco. Campania de prezentare urmează să se încheie miercuri, când este așteptată stabilirea prețului ofertei, evaluată la aproximativ 64 de miliarde de dolari.

Potrivit surselor, cererea pentru acțiunile Anthropic a depășit de două ori numărul titlurilor disponibile încă de marți, în prima zi a prezentărilor. Până joi, ordinele de subscriere ajunseseră la un nivel de șase ori mai mare decât numărul acțiunilor oferite. Prin comparație, SpaceX înregistrase o suprasubscriere de două ori la sfârșitul celei de-a doua zile a propriului proces de listare.

Deși o asemenea cerere nu este neobișnuită în cazul ofertelor publice foarte așteptate, bancherii și investitorii consideră rezultatul remarcabil, având în vedere dimensiunea tranzacției Anthropic. Aceștia estimează că numărul ordinelor de cumpărare va crește semnificativ până la încheierea campaniei de prezentare.

Interesul ridicat al investitorilor nu elimină însă incertitudinile privind evoluția companiei. Aceștia analizează dacă Anthropic va reuși să-și păstreze poziția în dezvoltarea modelelor avansate de inteligență artificială, în condițiile în care concurenți precum Google, divizie a grupului Alphabet, recuperează rapid decalajul tehnologic.

O altă preocupare a investitorilor vizează capacitatea chatbotului Claude de a-și extinde avantajul competitiv din domeniul programării către o piață mai largă, reprezentată de activitățile profesionale bazate pe cunoștințe. Investitorii încearcă să evalueze dacă industria inteligenței artificiale va ajunge să fie dominată de una sau două companii sau dacă va exista loc pentru mai mulți furnizori importanți, care să poată practica prețuri ridicate.

Unii dintre participanții la întâlnirile de prezentare organizate de Anthropic și-au exprimat nemulțumirea față de informațiile primite. Un investitor a declarat că reprezentanții companiei nu au oferit răspunsuri detaliate la anumite întrebări. La una dintre întâlniri nu a fost disponibilă participarea prin teleconferință pentru adresarea întrebărilor, o abatere de la practicile obișnuite în procesele de listare.

Potrivit aceluiași investitor, reprezentanții Goldman Sachs și Morgan Stanley s-au limitat, în mare parte, la prezentarea unor declarații pregătite în prealabil. Morgan Stanley a refuzat să comenteze informațiile, în timp ce Goldman Sachs nu a răspuns imediat solicitării Reuters. La rândul său, Anthropic a refuzat să comenteze atât datele privind cererea pentru acțiuni, cât și observațiile investitorilor.

Evaluarea companiei reprezintă un alt subiect important de dezbatere, în condițiile în care estimările privind evoluția veniturilor diferă considerabil. Proiecțiile utilizate de unele bănci indică venituri de aproximativ 270–280 de miliarde de dolari în 2028. Această valoare reprezintă principalul reper folosit pentru calcularea evaluării companiei.

Unele estimări ale analiștilor instituțiilor financiare plasează veniturile Anthropic la 52–53 de miliarde de dolari în 2026 și la 135–137 de miliarde de dolari în 2027. În schimb, o parte dintre investitorii interesați să cumpere acțiuni ale companiei anticipează rezultate cu 10–15% mai mari decât aceste proiecții pentru ambii ani.

Există însă și estimări considerabil mai prudente privind evoluția veniturilor Anthropic. Un investitor care a analizat oferta publică inițială, dar a decis să nu participe, estimează că veniturile companiei din 2028 vor fi cu aproximativ 30% mai mici decât cele prognozate de analiștii instituțiilor financiare.

Diferențele dintre estimări reflectă dificultatea evaluării unei companii care înregistrează o creștere rapidă, dar ale cărei perspective competitive rămân incerte. În modelele financiare folosite pentru stabilirea valorii Anthropic sunt incluse ca repere și SpaceX, respectiv compania de securitate cibernetică CrowdStrike, deși niciuna dintre acestea nu este un concurent direct al dezvoltatorului chatbotului Claude.

Spre deosebire de SpaceX, a cărei evaluare s-a bazat pe estimările veniturilor pentru 2029, considerate excesiv de optimiste de unii investitori, analiza valorii Anthropic se concentrează pe proiecțiile pentru 2028. Acest interval este mai apropiat de momentul listării companiei.

Sursele au avertizat că detaliile ofertei publice inițiale, inclusiv nivelul cererii pentru acțiuni și evaluările investitorilor, se pot modifica înainte de stabilirea prețului final al titlurilor.