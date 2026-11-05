Google Chrome elimină 213 probleme de securitate. Ce trebuie să verifice utilizatorii pe telefoane și calculatoare

Google a lansat pe 3 noiembrie 2026 o nouă actualizare de securitate pentru browserul Chrome, care remediază 213 vulnerabilități, inclusiv unele considerate critice. Versiunea Google Chrome 157 este distribuită treptat utilizatorilor de Windows, macOS și Linux, dar și celor care folosesc browserul pe dispozitive mobile. Actualizarea urmărește reducerea riscurilor asociate accesării paginilor web, autentificării în conturi și utilizării serviciilor online. Utilizatorii pot verifica manual disponibilitatea noii versiuni și o pot instala direct din browser.

Actualizarea Google Chrome 157 include 213 corecții de securitate care vizează componente importante ale browserului, utilizate pentru afișarea paginilor web, procesarea elementelor grafice și gestionarea operațiunilor interne.

Potrivit informațiilor publicate în anunțul oficial Google Chrome Releases, problemele remediate au niveluri diferite de severitate, iar unele dintre acestea sunt încadrate în categoria vulnerabilităților critice.

Printre erorile identificate se numără CVE-2026-121156, o vulnerabilitate de tip buffer overflow în componenta Dawn, CVE-2026-121229, asociată coruperii memoriei în ANGLE, și CVE-2026-121246, o problemă de tip use-after-free în WebGL. Actualizarea include remedieri și pentru componentele Prerender, Geometry și Core.

Vulnerabilitățile de tip buffer overflow apar atunci când o aplicație gestionează incorect datele într-o zonă de memorie. În cazul erorilor use-after-free, programul încearcă să utilizeze o regiune de memorie care a fost deja eliberată.

În anumite condiții, asemenea probleme pot provoca blocarea aplicației sau alte comportamente neprevăzute. Existența unei vulnerabilități nu înseamnă însă că orice pagină accesată poate infecta automat dispozitivul.

Google poate restricționa temporar accesul la detaliile tehnice ale unor vulnerabilități, până când actualizarea ajunge la un număr suficient de utilizatori. Măsura urmărește limitarea posibilității ca informațiile despre erori să fie folosite pentru dezvoltarea unor atacuri.

Utilizatorii Google Chrome pot verifica manual dacă versiunea 157 este disponibilă, chiar dacă au activată instalarea automată a actualizărilor de securitate.

Distribuirea noilor versiuni se face etapizat, astfel încât actualizarea poate apărea la momente diferite pe dispozitive.

Pentru verificare și instalare, trebuie urmați câțiva pași:

Deschide Google Chrome pe calculator. Accesează meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus. Selectează „Ajutor” (Help), apoi „Despre Google Chrome” (About Google Chrome). Browserul va verifica automat existența unei actualizări și va începe instalarea, dacă aceasta este disponibilă. Apasă pe „Relansare” (Relaunch) pentru finalizarea procesului, după salvarea activităților importante.

Pentru versiunea stabilă destinată calculatoarelor, Google indică numărul 157.0.8103.38 pentru Linux și 157.0.8103.38/.39 pentru Windows și macOS.

Utilizatorii care au deja instalată o versiune oficială mai recentă nu trebuie să revină la Chrome 157. Pe 4 noiembrie, compania a anunțat și o distribuție timpurie a Chrome 158, destinată unui procent redus de utilizatori, distinctă de lansarea generală a versiunii 157.

Instalarea actualizărilor trebuie realizată prin mecanismul integrat în browser sau prin canalele oficiale de distribuție, fără descărcarea unor programe de pe site-uri necunoscute.

Actualizarea Google Chrome 157 este distribuită și utilizatorilor de Android, prin intermediul magazinului Google Play, în cadrul unui proces de lansare etapizată.

Potrivit companiei, versiunile pentru Android includ, în mod obișnuit, aceleași remedieri de securitate disponibile pentru edițiile desktop corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care sunt anunțate diferențe.

Pentru actualizarea browserului pe Android, utilizatorii trebuie să deschidă Google Play, să caute aplicația Chrome și să selecteze opțiunea „Actualizează”, dacă aceasta este disponibilă. Verificarea poate fi făcută și din secțiunea destinată administrării aplicațiilor.

Pe iPhone și iPad, actualizările Chrome pot fi verificate în App Store. Lansarea versiunii 157 pentru iOS a fost anunțată separat, astfel încât numerele versiunilor și modificările incluse nu sunt neapărat identice cu cele pentru Windows sau Android.

Cele 213 probleme de securitate remediate în Google Chrome 157 reprezintă vulnerabilități identificate în funcționarea browserului, nu un număr de atacuri informatice confirmate.

Anunțul de lansare nu demonstrează că toate erorile au fost exploatate de atacatori sau că dispozitivele utilizatorilor au fost compromise.

Google publică pentru vulnerabilitățile documentate identificatori CVE, niveluri de severitate și, în anumite situații, informații despre cercetătorii care au contribuit la descoperirea problemelor.

O parte dintre vulnerabilități au fost raportate cu ajutorul unor instrumente bazate pe inteligență artificială. Printre exemplele menționate se află cercetări realizate de specialiști de la Anthropic, asistați de Claude, precum și raportări atribuite OpenAI Codex Security.

Folosirea inteligenței artificiale pentru identificarea erorilor nu reprezintă însă o dovadă că aceste instrumente au fost utilizate pentru atacarea dispozitivelor. Descoperirea unei vulnerabilități, confirmarea existenței acesteia și exploatarea într-un atac sunt situații distincte.

Instalarea celei mai recente versiuni Google Chrome contribuie la eliminarea vulnerabilităților cunoscute, însă nu oferă protecție împotriva tuturor amenințărilor informatice.

Atacatorii pot utiliza mesaje frauduloase, pagini care imită platforme bancare sau servicii de curierat și extensii de browser care solicită acces nejustificat la informațiile utilizatorilor.

Pentru reducerea riscurilor, sunt recomandate verificarea adreselor site-urilor înainte de introducerea parolelor, activarea autentificării în doi pași și eliminarea extensiilor care nu mai sunt necesare.

O atenție deosebită trebuie acordată mesajelor care pretind că dispozitivul este infectat cu „213 viruși în Chrome”. Numărul de remedieri publicat de Google nu reprezintă rezultatul unei scanări a calculatorului și nu indică existența unor programe malițioase pe dispozitiv.

Ferestrele care solicită instalarea urgentă a unor aplicații necunoscute pot constitui tentative de fraudă. De asemenea, actualizarea browserului nu presupune furnizarea datelor bancare sau a codurilor de autentificare primite prin SMS.

Actualizarea Chrome 157 reprezintă o lansare distinctă de versiunile anterioare ale browserului, inclusiv Chrome 155, pentru care au fost comunicate separat remedieri de securitate.

Despre vulnerabilitățile corectate în versiunea 155 a relatat anterior B1TV.ro, în timp ce noua actualizare vizează un alt set de probleme identificate de dezvoltatorii browserului și de cercetătorii în securitate informatică.

Diferențele dintre versiunile succesive sunt importante deoarece fiecare actualizare poate include corecții care nu erau disponibile în edițiile precedente.

Google Chrome este utilizat pentru numeroase activități care implică prelucrarea informațiilor personale, inclusiv accesarea conturilor de e-mail, efectuarea cumpărăturilor online și utilizarea serviciilor bancare.

Vulnerabilitățile din componentele browserului pot afecta inclusiv persoanele care îl folosesc pentru activități obișnuite, precum citirea știrilor, descărcarea documentelor sau accesarea platformelor comerciale.

Instalarea actualizărilor oficiale permite remedierea erorilor deja identificate și reduce expunerea la riscurile asociate acestora.

În cazul calculatoarelor administrate de companii sau instituții, distribuirea actualizărilor poate fi gestionată centralizat de departamentele IT. Pentru dispozitivele personale, verificarea versiunii instalate se poate realiza direct din meniul „Despre Google Chrome”.