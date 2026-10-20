Pană majoră la Google Cloud în Europa. Revolut și mai multe bănci au raportat probleme

Mai multe servicii Google Cloud au fost afectate marți de o defecțiune tehnică în regiunea Londrei, provocând probleme inclusiv pentru clienții băncii digitale Revolut. Utilizatorii au întâmpinat dificultăți la plățile cu cardul, retragerile de numerar și schimburile valutare. Google a anunțat că serviciile încep să își revină și estimează că operațiunile afectate vor fi restabilite complet în scurt timp.

Incidentul a început marți, la scurt timp după ora 7:00, ora locală, și a afectat mai multe servicii Google Cloud din regiunea „europe-west2”, situată în Londra. Compania a confirmat problemele pe pagina oficială dedicată stării serviciilor sale.

„Mai multe servicii Google Cloud înregistrează un număr crescut de erori și întreruperi intermitente ale conexiunilor de rețea în regiunea europe-west2”, a transmis Google.

Echipele tehnice au început investigarea incidentului, iar compania și-a cerut scuze utilizatorilor afectați.

La scurt timp după ora 13:00, Google a anunțat că majoritatea serviciilor din regiune începuseră să își revină. În cea mai recentă actualizare, compania a precizat că echipele sale acordă prioritate restabilirii operațiunilor deja existente.

„Observăm că serviciile încep să își revină și acordăm prioritate restabilirii operațiunilor aflate deja în desfășurare”, a transmis Google, potrivit BBC.

Compania estimează că restabilirea completă a acestor operațiuni ar trebui să aibă loc în scurt timp, dar a precizat că termenul este provizoriu.

Google a indicat drept una dintre cauzele incidentului o problemă legată de alimentarea cu energie electrică în zona Londrei. Investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor defecțiunii continuă.

Banca digitală Revolut s-a numărat printre companiile afectate de întreruperea serviciilor Google Cloud.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina sa oficială, mai multe operațiuni au devenit parțial indisponibile, inclusiv plățile cu cardul, alimentarea conturilor prin carduri bancare, retragerile de numerar de la bancomate și schimburile valutare.

O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că problemele Revolut au fost legate de incidentul Google Cloud.

Revolut a confirmat întreruperile și a dat asigurări că banii și informațiile personale ale clienților sunt în siguranță.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere care afectează mai multe servicii. Confirmăm că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis compania pe platforma X.

În aceeași zi, platforma Downdetector, care centralizează raportările utilizatorilor privind funcționarea serviciilor online, a înregistrat probleme și în cazul mai multor bănci britanice.

Printre instituțiile menționate se numără HSBC, Barclays și Lloyds Bank.

Nu este însă clar dacă dificultățile raportate de clienții acestor bănci au fost provocate de întreruperea serviciilor Google Cloud.

Separat, ING Germania a anunțat probleme tehnice care au afectat autentificarea în serviciul de internet banking și în aplicația mobilă.

Nu este prima dată când infrastructura Google Cloud din regiunea Londrei se confruntă cu probleme tehnice majore. În iulie 2022, aceeași regiune „europe-west2” a fost afectată de o defecțiune a sistemelor de răcire, în timpul unui val de căldură.

La acel moment, Google a fost nevoită să oprească numeroase echipamente informatice pentru a preveni incendiile sau deteriorarea acestora din cauza temperaturilor ridicate.

Compania a anunțat ulterior că va analiza sistemele de răcire ale centrelor sale de date pentru a îmbunătăți fiabilitatea serviciilor.

În cazul incidentului de marți, nu există indicii că sistemele de răcire ar fi provocat problemele. Google a indicat, în schimb, o defecțiune legată de alimentarea cu energie electrică.

Google Cloud se numără printre principalii furnizori mondiali de infrastructură cloud, alături de Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure. Aceste companii oferă infrastructura necesară funcționării unui număr mare de aplicații, platforme și servicii digitale, inclusiv servicii bancare.

Google operează în Londra singura sa regiune cloud din Regatul Unit, ceea ce înseamnă că problemele tehnice de acolo pot afecta numeroase companii care depind de această infrastructură, inclusiv din afara țării.

Feng Li, decan asociat pentru cercetare și inovare la Bayes Business School, din cadrul City St George’s, University of London, consideră că incidentul evidențiază dependența economiei de un număr restrâns de furnizori.

„Incidentul ne amintește cât de mult depind economiile noastre de doar câțiva furnizori de servicii cloud. O problemă într-o singură regiune poate întrerupe serviciile bancare, plățile și alte servicii, afectând mult mai mult decât infrastructura furnizorului”, a explicat acesta.

Un incident similar a avut loc în octombrie anul trecut, când o întrerupere a serviciilor AWS într-o importantă regiune de centre de date din Statele Unite a afectat peste 1.000 de site-uri, inclusiv servicii bancare din Regatul Unit.