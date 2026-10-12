Cele mai bune 5 acțiuni din domeniul AI în care merită să investești pe final de 2026. Nvidia și Microsoft, pe listă

Investițiile în inteligența artificială continuă să susțină piața bursieră, iar Nvidia, Broadcom, TSMC, Alphabet și Microsoft se numără printre companiile urmărite de investitori înainte de sfârșitul anului 2026. Creșterea veniturilor, cererea pentru cipuri și extinderea serviciilor cloud reprezintă factori importanți, însă evaluările bursiere, volatilitatea și riscurile geopolitice trebuie luate în calcul înaintea oricărei investiții.

Tranzacțiile bazate pe inteligența artificială (AI) intră în al patrulea an, iar piața continuă să se sprijine pe acest sector. Indicele S&P 500 se situează în jurul valorii de 7.700 de puncte, puțin sub recordul înregistrat în august.

Totuși, în spatele acestei cifre generale, piața este dominată de un număr restrâns de companii.

În septembrie, majoritatea acțiunilor incluse în S&P 500 au scăzut, în timp ce sectorul tehnologic a susținut indicele. Nasdaq a încheiat luna cu o creștere de aproape 2%, iar Dow Jones a pierdut peste 4%, notează Forbes.com.

Investițiile globale în inteligența artificială sunt pe cale să ajungă la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în acest an. Goldman Sachs se așteaptă ca investițiile de capital în AI să continue să crească, ca pondere în PIB-ul Statelor Unite, până în 2028.

Cea mai mare parte a acestor bani este direcționată către cipuri, centre de date și echipamente de rețea. Furnizorii de servicii cloud la scară foarte mare, precum Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta, continuă să își majoreze bugetele, în loc să le reducă. Acesta este principalul factor care susține acțiunile analizate mai jos.

În al doilea rând, investițiile încep să se reflecte în rezultate financiare. Timp de doi ani, investitorii s-au întrebat când va începe inteligența artificială să genereze efectiv profituri.

Veniturile Micron s-au cvadruplat în ultimul trimestru, iar cel mai recent model Gemini al Alphabet a impulsionat sectorul semiconductorilor la începutul lunii octombrie. Veniturile din serviciile cloud accelerează, furnizorii de cipuri nu reușesc să acopere cererea, iar companiile plătesc pentru instrumente bazate pe inteligență artificială.

În al treilea rând, următoarele săptămâni vor fi marcate de mai multe evenimente importante. TSMC își va publica rezultatele la jumătatea lunii octombrie, Microsoft și Alphabet vor raporta la sfârșitul lunii octombrie, iar Nvidia va prezenta rezultatele pe 17 noiembrie.

De asemenea, potrivit informațiilor apărute în presă, Anthropic analizează posibilitatea unei oferte publice inițiale (IPO) chiar de la jumătatea lunii noiembrie. O asemenea operațiune ar testa disponibilitatea investitorilor de pe piețele publice de a plăti pentru companiile care dezvoltă modele de inteligență artificială.

Fiecare dintre aceste evenimente poate confirma optimismul din jurul sectorului AI sau poate afecta acțiunile înainte de sfârșitul anului.

Prețul acțiunii: 233,95 dolari

Venituri în ultimele 12 luni: aproximativ 303 miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS) în ultimele 12 luni: 7,91 dolari

Randamentul dividendului: 0,43%

Beta: 2,22

Nvidia proiectează unitățile de procesare grafică (GPU), echipamentele de rețea și programele informatice pe care se bazează antrenarea și funcționarea majorității modelelor de inteligență artificială din lume. Compania este principalul furnizor de infrastructură pentru AI.

De ce este acțiunea NVDA una dintre cele mai bune opțiuni:

Cel mai surprinzător aspect în cazul Nvidia este evaluarea actuală a companiei. La un raport preț/profit (P/E) de aproximativ 29, calculat pe baza câștigurilor din ultimele 12 luni, acțiunile se tranzacționează mult sub mediana ultimilor cinci ani, de aproximativ 56, chiar dacă veniturile continuă să se dubleze aproximativ de la un an la altul.

Profiturile au crescut mai repede decât prețul acțiunilor. De asemenea, compania tocmai a majorat substanțial autorizarea pentru răscumpărarea propriilor acțiuni, un semnal că managementul consideră că acțiunile sunt subevaluate.

Publicarea rezultatelor financiare din 17 noiembrie reprezintă principalul eveniment pentru Nvidia înainte de sfârșitul anului. Compania depășește frecvent propriile estimări privind rezultatele, iar previziunile analiștilor pentru anul viitor au fost revizuite puternic în creștere în ultimele luni.

Beta ridicată a acțiunii sugerează că volatilitatea ar putea crește în jurul publicării rezultatelor. Cu toate acestea, autorul analizei ar prefera să dețină acțiuni ale companiei aflate în centrul investițiilor în AI, la un raport P/E sub 30, decât să urmărească firme mai mici, evaluate la multipli mai mari.

Prețul acțiunii: 355,14 dolari

Venituri în ultimele 12 luni: aproximativ 89,1 miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS) în ultimele 12 luni: 7,85 dolari

Randamentul dividendului: 0,76%

Beta: 1,46

Broadcom proiectează acceleratoare personalizate pentru inteligența artificială, destinate marilor furnizori de servicii cloud, inclusiv procesoarele TPU ale Google. Compania produce, de asemenea, o parte importantă din cipurile de rețea utilizate în centrele de date pentru AI.

De ce este acțiunea AVGO una dintre cele mai bune opțiuni:

Broadcom oferă, în opinia autorului, cel mai bun raport între risc și randament dintre companiile incluse în această listă, deoarece fundamentele afacerii se îmbunătățesc, în timp ce acțiunile se tranzacționează aproape de limita inferioară a intervalului înregistrat în ultimele 52 de săptămâni.

În ultimul trimestru raportat, veniturile din semiconductori pentru AI au crescut cu 221% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 16,7 miliarde de dolari. Conducerea estimează venituri de aproximativ 21,7 miliarde de dolari pentru trimestrul în curs.

Perspectivele pe termen lung sunt și mai ambițioase. Managementul se așteaptă ca veniturile din AI să se dubleze aproximativ în anul fiscal 2027 și din nou în 2028. Pe măsură ce tot mai multe companii mari din tehnologie își proiectează propriile cipuri, în loc să cumpere produse Nvidia, Broadcom este una dintre firmele la care acestea pot apela pentru fabricarea lor.

Compania generează și un flux de numerar liber consistent și are un istoric îndelungat de majorare a dividendelor, ceea ce o face atractivă pentru investitorii interesați de venituri recurente. Cu aproximativ 28% sub maximul atins, aceasta este acțiunea pe care autorul analizei s-ar simți cel mai confortabil să o cumpere în prezent.

Prețul acțiunii: 472,78 dolari

Venituri în ultimele 12 luni: aproximativ 140 de miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS) în ultimele 12 luni: 13,38 dolari

Randamentul dividendului: 0,86%

Beta: 1,25

TSMC produce cele mai avansate cipuri din lume pentru Nvidia, Broadcom, Apple, AMD și aproape toți ceilalți mari proiectanți de semiconductori. Dacă un cip avansat pentru inteligență artificială ajunge pe piață, este foarte probabil să fi fost fabricat de TSMC.

De ce este acțiunea TSM una dintre cele mai bune opțiuni:

TSMC câștigă bani indiferent de proiectantul de cipuri care are cel mai mare succes. Nvidia, Broadcom și programele interne de dezvoltare a cipurilor ale marilor furnizori de servicii cloud depind toate de TSMC pentru fabricarea celor mai avansate procesoare ale lor. În ultimul an, această poziție a contribuit la o creștere a veniturilor de aproximativ 30% și la un avans de peste 50% al profitului net, în condițiile unor marje nete de aproximativ 50%.

Evaluarea companiei este, de asemenea, rezonabilă. Raportul P/E estimat pe baza profiturilor viitoare se situează în zona inferioară a intervalului de 20 de puncte, sub nivelurile înregistrate de proiectanții americani de cipuri pe care TSMC îi aprovizionează. În plus, un coeficient beta de aproximativ 1,25 face din această acțiune una dintre variantele mai stabile pentru investitorii care doresc expunere la sectorul hardware destinat AI.

Rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, programate pentru 15 octombrie, reprezintă următorul eveniment important pentru companie. Principalul risc este cel geopolitic, deoarece cea mai mare parte a capacității sale de producție se află în Taiwan. Acest risc este unul dintre motivele pentru care acțiunile beneficiază de o evaluare mai redusă.

Prețul acțiunii: 343,50 dolari

Venituri în ultimele 12 luni: aproximativ 446 de miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS) în ultimele 12 luni: 19,92 dolari

Randamentul dividendului: 0,26%

Beta: 1,23

Alphabet deține Google Search, YouTube și Google Cloud. Compania dezvoltă modelele de inteligență artificială Gemini și propriile cipuri TPU.

De ce este acțiunea GOOGL una dintre cele mai bune opțiuni:

Alphabet este cea mai complexă companie din domeniul AI dintre cele analizate în această listă. Își proiectează propriile cipuri, antrenează modele avansate de inteligență artificială, vinde servicii de cloud computing și distribuie instrumente AI către miliarde de utilizatori prin Google Search, Android și YouTube. Puține companii acoperă atât de multe componente ale ecosistemului AI în cadrul aceleiași organizații.

Acțiunile se tranzacționează cu aproximativ 16% sub maximul atins în luna mai, deși afacerea continuă să înregistreze rezultate bune. Raportul P/E calculat pe baza profiturilor din ultimele 12 luni, de aproximativ 17, este influențat de câștiguri excepționale, astfel că multiplul estimat pe baza profiturilor viitoare, situat la mijlocul intervalului de 20 de puncte, oferă o imagine mai relevantă.

Chiar și la acest nivel, evaluarea este comparabilă cu cea a companiilor concurente, pentru o firmă care dispune de lichidități considerabile și de numeroase oportunități de creștere. Noua versiune Gemini, lansată pe 30 septembrie, a influențat deja evoluția acțiunilor. Rezultatele financiare din 28 octombrie ar trebui să arate dacă funcțiile bazate pe AI contribuie la creșterea veniturilor din Google Search și Google Cloud.

Prețul acțiunii: 517,53 dolari

Venituri în ultimele 12 luni: aproximativ 332 de miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS) în ultimele 12 luni: 17,96 dolari

Randamentul dividendului: 0,76%

Beta: 1,11

Microsoft operează Azure, una dintre cele mai mari trei platforme de cloud computing din lume, și vinde instrumente de inteligență artificială, precum Copilot, companiilor, prin intermediul Office, GitHub și al soluțiilor sale software pentru mediul de afaceri.

De ce este acțiunea MSFT una dintre cele mai bune opțiuni:

Microsoft este considerată cea mai defensivă alegere din această listă. Compania are cel mai mic coeficient beta dintre cele cinci acțiuni analizate și a majorat dividendele timp de peste 20 de ani consecutivi. Veniturile Azure au crescut cu 41% în anul fiscal 2026, iar conducerea estimează o creștere de aproximativ 45% în trimestrul actual, afirmând în continuare că cererea depășește capacitatea disponibilă.

Acțiunile au scăzut puternic până în iunie, pe fondul îngrijorărilor privind cheltuielile pentru inteligența artificială și perspectivele afacerii de software. Ulterior, acestea și-au revenit cu aproximativ 48% față de minimul atins.

Cu toate acestea, prețul rămâne sub maximul înregistrat anul trecut, iar raportul P/E estimat pe baza profiturilor viitoare se situează la mijlocul intervalului de 20 de puncte, aproximativ în linie cu media istorică a companiei. Pentru investitorii care doresc expunere la inteligența artificială fără fluctuații foarte mari ale prețului acțiunilor, Microsoft este compania cu care autorul analizei ar începe. Rezultatele financiare, așteptate la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie, vor oferi date actualizate despre evoluția veniturilor Azure.