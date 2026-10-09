Microsoft, acuzată de fraude cu vize de Casa Albă. Guvernul SUA oprește recrutarea specialiștilor străini din IT

Administrația SUA a blocat gigantul Microsoft și alte șapte companii de tehnologie de la procesarea vizelor permanente pentru angajații străini. Vicepreședintele JD Vance acuză firmele din IT de fraudă și înlocuirea muncitorilor americani cu forță de muncă ieftină. În paralel, nouă universități de elită, printre care Harvard și Yale, au intrat sub investigația oficială a autorităților americane.

Microsoft și alte câteva companii de tehnologie au primit interdicție din partea Casei Albe de a angaja permanent lucrători străini calificați prin intermediul unui program de vize utilizat pe scară largă.

Vicepreședintele JD Vance a acuzat joi Microsoft, alături de alte firme, de comiterea de fraude prin utilizarea programului de vize H-1B și a unui proces conex prin care lucrătorii din străinătate devin rezidenți permanenți în SUA.

Vance a susținut că Microsoft, una dintre cele mai valoroase companii din SUA, a înlocuit efectiv lucrătorii americani cu „servitori străini legați de glie”.

Microsoft a declarat că majoritatea vizelor H-1B solicitate în ultimul an financiar au fost pentru angajații existenți, care sunt plătiți la fel ca personalul local.

„Nicio companie din SUA nu a abuzat de acest sistem mai mult decât Microsoft”, a declarat Vance.

El a formulat acuzații similare și la adresa companiilor Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL și Capgemini.

Guvernul SUA nu va procesa nicio cerere nouă sau în așteptare din cadrul Programului Permanent de Certificare a Muncii (PERM) depusă de Microsoft sau de celelalte șapte companii, a anunțat secretarul muncii, Keith Sonderling, în cadrul aceleiași conferințe.

Sonderling a declarat că firme precum Microsoft, precum și universitățile americane, s-au transformat în „fabrici de vize” care „inundă” SUA cu lucrători străini, transmite BBC.

Numărul total de vize H-1B, o etapă premergătoare pentru oricine dorește să parcurgă procesul PERM, este plafonat la 85.000 pe an.

O purtătoare de cuvânt a companiei Microsoft a subliniat pentru BBC că „marea majoritate a angajaților Microsoft din Statele Unite sunt americani”. Compania are peste 200.000 de angajați la nivel global.

Vance a susținut joi că Microsoft a disponibilizat aproximativ 6.000 de lucrători și a depus 6.800 de cereri de vize H-1B în aceeași perioadă de timp. El a afirmat că aceasta este o dovadă că firma folosește lucrători străini pentru a înlocui angajații americani și pentru a le „submina” salariile.

Purtătoarea de cuvânt a Microsoft a precizat că 80% din cererile de vize H-1B depuse de companie în ultimul an fiscal au vizat angajați care lucrau deja la Microsoft, nu noi angajări.

Ea a adăugat că lucrătorii internaționali pe care Microsoft îi angajează prin programul H-1B primesc același nivel de compensație pe care l-ar primi un lucrător din SUA.

Potrivit Ellis, o companie care asistă numeroase firme de tehnologie în procesul de recrutare a lucrătorilor calificați din străinătate, salariul mediu pentru un angajat cu viză H-1B la Microsoft este de 155.000 de dolari.

„Așteptăm cu nerăbdare să oferim Administrației informații suplimentare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Microsoft.

Satya Nadella, directorul executiv de lungă durată al Microsoft, se afla joi la Casa Albă pentru a primi o medalie inedită pentru inovație tehnologică din partea președintelui Donald Trump. Cu toate acestea, Microsoft a fost centrul criticilor lui Vance de joi.

„Mesajul nostru pentru Microsoft este destul de simplu: Sunteți o companie americană grozavă, trebuie să angajați lucrători americani grozavi. Nu puteți disponibiliza lucrători americani pentru ca apoi să îi înlocuiți cu servitori străini legați de glie”, a spus Vance.

El a explicat că s-a referit astfel la lucrătorii din străinătate deoarece, dacă sunt concediați sau disponibilizați de compania care le-a sponsorizat viza, aceștia „trebuie să părăsească” SUA.

În mod obișnuit, un astfel de lucrător beneficiază de o perioadă de grație de 60 de zile într-o asemenea situație. Luna trecută, guvernul SUA a propus eliminarea completă a acestei perioade de grație.

Toate marile companii de tehnologie din SUA angajează lucrători internaționali prin programul H-1B și fac acest lucru de mulți ani, inclusiv Amazon, Google, Meta, Apple, Nvidia și altele.

Niciuna dintre aceste companii nu a fost inclusă în comentariile lui Vance de joi.

Programul vizează de decenii lucrătorii înalt calificați sau specializați de care o companie are nevoie, dar pe care nu îi poate găsi sau angaja pe plan intern.

Programul PERM este o cale prin care acești lucrători pot deveni rezidenți permanenți în SUA, conducând adesea la un Green Card care le-ar permite să rămână și să lucreze nedefinit în SUA.

În timpul ultimului an fiscal, Departamentul Muncii din SUA a certificat peste 130.000 de cereri PERM în zece categorii de afaceri.

Microsoft este cel mai mare solicitant de cereri PERM, sau al procesului de certificare permanentă a muncii, conform datelor Departamentului Muncii din SUA. În cadrul PERM, cerință obligatorie pentru majoritatea cardurilor verzi bazate pe angajare, angajatorii trebuie să demonstreze că o angajare din străinătate nu va afecta salariile sau locurile de muncă ale lucrătorilor americani.

Compania a precizat într-o declarație că aproximativ 80% din cererile H-1B pe care le-a depus în ultimul an fiscal au fost pentru extinderea sau schimbarea statutului angajaților actuali, nu pentru angajarea de noi lucrători. În iulie, compania a declarat că va reduce 4.800 de locuri de muncă, adică aproximativ 2,1% din forța sa de muncă globală.

Vance a declarat, de asemenea, că nouă universități, inclusiv Harvard, Yale și Stanford, vor fi investigate pentru ceea ce administrația a numit utilizarea abuzivă a vizelor pentru vizitatori în schimburi culturale cu scopul de a submina salariile americane.

Cele nouă școli includ, de asemenea, Brown și Massachusetts Institute of Technology. Inspectorul General al Muncii, Anthony D’Esposito, a declarat că au fost deja emise citații, transmite Reuters.

D’Esposito a precizat că anchetatorii vor examina dacă influența străină, relațiile financiare necorespunzătoare sau abuzul de vize compromit cercetările finanțate la nivel federal.

„Acest lucru ar putea avea un impact economic enorm asupra întregii economii a SUA”, a declarat Sarah Spreitzer, vicepreședinte la Consiliul American pentru Educație, care reprezintă președinții de colegii și universități.

Studenții internaționali cheltuiau istoric 40 de miliarde de dolari pe an în timp ce se aflau în SUA, a spus ea.

Ancheta adâncește disputa de lungă durată a administrației cu Harvard în privința studenților străini. Anul trecut, Departamentul pentru Securitate Internă a citat universitatea în privința unor presupuse abateri ale studenților internaționali și a respectării legii imigrației. Harvard a numit acea citație o „represalii nefondată”, dar a declarat că se va conforma în măsura în care legea o cere.

Politicile privind vizele, aflate într-o schimbare rapidă, au cauzat o scădere bruscă a cererilor internaționale la Universitatea Columbia și au contribuit la suspendarea admiterii de către universitate la unul dintre programele sale de jurnalism, a raportat Reuters săptămâna trecută.