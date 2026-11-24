Reforma administrativ-teritorială readuce în discuție organizarea Ținutului Secuiesc. Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) propune reunirea județelor Harghita și Covasna cu localități din județul Mureș într-o singură unitate administrativă. Formațiunea a înaintat deja Consiliului Județean Harghita un proiect de rezoluție prin care solicită începerea consultărilor pentru această reorganizare.

Inițiativa apare în contextul dezbaterilor naționale privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. AMT susține că procesul trebuie să țină cont de regiunile istorice, de tradițiile comunităților și de relațiile economice și sociale dintre localități.

Propunerea vizează județele Harghita și Covasna, precum și localitățile din Marosszék care aparțin în prezent județului Mureș. Acestea ar urma să fie organizate într-o structură administrativă comună.

Potrivit formațiunii, proiectul de rezoluție a fost transmis Consiliului Județean Harghita prin intermediul unui consilier județean al Asociației Maghiarilor din Transilvania. Documentul prevede inițierea procedurilor de consultare pentru unificarea voluntară a teritoriilor vizate.

Alianța Maghiară din Transilvania solicită consultarea primăriilor din Covasna și Mureș, dar și a reprezentanților localităților care ar urma să intre în noua structură administrativă.

Formațiunea consideră că reorganizarea trebuie realizată cu respectarea specificului comunităților locale. De asemenea, susține că legăturile economice și sociale dintre localități trebuie luate în calcul în procesul de reformă.

AMT afirmă că reorganizarea teritorială trebuie să se bazeze pe acordul populației din zonele vizate. În comunicatul transmis, reprezentanții partidului au precizat:

„Poziția noastră este clară: reorganizarea teritorială poate avea loc numai pe bază voluntară, cu consimțământul exprimat de populația afectată printr-un referendum local”.

Potrivit formațiunii, inițiativa depusă la Consiliul Județean Harghita reprezintă doar primul pas. În această etapă, demersul urmărește deschiderea consultărilor și pregătirea procedurilor necesare.

O eventuală modificare a organizării teritoriale ar presupune însă organizarea unui referendum și adoptarea unei legi de către Parlament.

AMT susține că dorește ca solicitarea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să fie prezentată sub forma unei propuneri concrete în dezbaterea națională privind reforma.

„Obiectivul nostru este ca cererea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să se concretizeze sub forma unei propuneri municipale concrete în cadrul dezbaterii naționale privind reforma”, a transmis partidul.

În susținerea inițiativei, Alianța Maghiară din Transilvania a amintit și situația județelor Ialomița și Călărași. Autoritățile din cele două județe au anunțat deja că încep pregătirile pentru o posibilă fuziune voluntară.

Formațiunea solicită și adoptarea unor reglementări naționale care să ofere condiții egale tuturor regiunilor implicate în procesul de reorganizare.

Totodată, AMT face apel la administrațiile locale vizate și la organizațiile politice maghiare să susțină propunerea.

„Facem apel la municipalitățile vizate și la organizațiile politice maghiare să susțină împreună reforma bazată pe regiuni istorice, voluntariat și decizii locale! Ne dorim o administrație care să aducă deciziile mai aproape de oameni, să păstreze identitatea comunităților noastre și să ofere o bază solidă pentru dezvoltarea patriei noastre”, a mai transmis AMT.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la sfârșitul lunii octombrie că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială. Acesta a atras însă atenția că reorganizarea trebuie pregătită atent și nu poate fi realizată fără consultarea comunităților locale.

Kelemen Hunor a criticat posibilitatea ca reforma susținută de PSD să fie adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului, fără acordul locuitorilor din zonele afectate.

Liderul UDMR consideră că orice comasare a localităților trebuie supusă unui referendum. El a precizat că este nevoie de o analiză detaliată înainte de stabilirea unor măsuri concrete.

„Trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități. Trebuie referendum. Și, până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult (…) Se poate aproape orice dacă e făcut cu capul. În Danemarca s-a făcut comasarea localităţilor voluntare şi e o ţară unde lucrurile se fac bine gândite şi bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă aşa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru UDMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni. E simplă treaba”, a declarat Kelemen Hunor.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că prima etapă a reformei administrative vizează 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori.

Potrivit ministrului, 82% dintre aceste localități nu mai au capacitatea de a se susține financiar. Reorganizarea lor ar putea genera economii de peste 250 de milioane de lei, doar prin reducerea cheltuielilor cu aparatul administrativ.

Stoica a precizat că impactul bugetar exact va putea fi stabilit după ce va fi cunoscut numărul comunităților care acceptă comasarea voluntară.

Deputatul PSD Mihai Fifor a intervenit în dezbaterea privind reorganizarea administrativă printr-o postare publicată marți pe Facebook. Social-democratul a subliniat că viitoarea structură administrativă trebuie stabilită pornind de la nevoile comunităților locale.

Acesta a precizat că locuitorii trebuie consultați înainte de luarea deciziilor privind reorganizarea. În opinia exprimată de deputat, harta administrativă trebuie să fie rezultatul analizei și al consultărilor, nu punctul de plecare al reformei.

„Amploarea reformei ne obligă la respectarea unui principiu fundamental: nu putem decide viitorul comunităților fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele. Cetățenii trebuie să participe la configurarea viitoarelor structuri administrative locale, iar aleșii lor să construiască, împreună cu aceștia, soluții adaptate realităților din teren. Acestea vor fi ulterior integrate într-o nouă arhitectură administrativă națională. Harta nu este punctul de plecare al reformei. Este rezultatul ei. Iar PSD a făcut deja pași concreți. Am prezentat șase criterii fundamentale: populație și demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale. De aceea, discuția despre pragul de 2.500 sau 3.000 de locuitori nu poate substitui o analiză complexă. O comună izolată nu poate fi evaluată identic cu una aflată lângă un mare centru urban”, a scris Mihai Fifor pe social media.

Deputatul PSD a explicat și modul în care este gândit procesul de reorganizare. Acesta ar urma să se desfășoare în două etape.

Prima etapă presupune unirea voluntară a localităților mici. Ministerul Dezvoltării a pus deja în consultare publică proiectul de ordonanță referitor la această măsură.

A doua etapă vizează reorganizarea unitară la nivel național. Mihai Fifor a precizat că procesul va presupune dezbateri, analize și identificarea unor soluții adaptate situației fiecărei comunități.

„Vor exista opinii diferite, scenarii alternative și controverse. Este firesc. O asemenea reformă are nevoie de expertiză, dezbatere și consens, nu de decizii impuse.

Miza, la sfârșitul zilei, nu este să avem mai puține primării pe hârtie, ci să reducem decalajele de dezvoltare dintre comunități, să asigurăm accesul cetățenilor la servicii publice de calitate și să creăm capacitatea administrativă și economică necesară unor investiții consistente.

România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi. Are nevoie de un stat care funcționează mai bine. Aceasta este responsabilitatea pe care PSD și-o asumă”, a transmis deputatul social-democrat.