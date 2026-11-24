APIA reține 3% din subvențiile fermierilor români. Ce se va întâmpla cu banii agricultorilor
SURSA FOTO: Concept Capital realizat cu AI - Subventii, cereri de plata, fermieri
APIA reține 3% din subvențiile fermierilor români pentru finanțarea unui mecanism de gestionare a riscurilor din agricultură. Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, a explicat vineri, 20 noiembrie, destinația acestor fonduri. Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Jubileu LAPAR – 25 de ani”. Sistemul ar trebui să ofere protecție financiară agricultorilor ale căror culturi sunt afectate de fenomene climatice nefavorabile.
De ce sunt reținuți 3% din subvențiile acordate fermierilor prin APIA
Decizia de a reține 3% din subvențiile acordate agricultorilor români are la bază un mecanism conceput încă din 2022. Acesta a fost inclus în Planul Național Strategic prin intervenția DR-32, destinată sprijinirii fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole. Obiectivul inițial prevedea crearea unui sistem care să funcționeze asemenea unei polițe de asigurare pentru fiecare hectar de teren agricol.
Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Chesnoiu, citat de Agrointeligența, decizia privind reținerea banilor a fost luată la nivelul Ministerului Agriculturii. Sumele provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin care sunt finanțate plățile directe către agricultori. Procentul de 3% este aplicat Sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS).
„Politicile agricole le face Ministerul Agriculturii, împreună cu Autoritatea de Management. În ceea ce privește alocarea banilor, modul în care se stabilesc prioritățile financiare, a fost o decizie la nivelul ministerului să se rețină acea sumă de 3% din FEGA, adică din subvențiile pe care fiecare fermier le primește în cuantumul unui an agricol, și utilizarea lor pentru instrumentul prevăzut în DR-32. La momentul anului 2022 discutam despre creionarea unui mecanism astfel încât să se imită câte o poliță de asigurare prin DR-32, prin acest mecanism unic de gestionare a riscului, pentru fiecare unitate de suprafață la nivel de hectar„ a spus Adrian Chesnoiu.
Fermierii ar putea beneficia de protecție financiară împotriva secetei
Mecanismul finanțat prin sumele reținute de APIA a fost conceput pentru a completa sprijinul acordat prin intervenția DR-31. Aceasta permite subvenționarea primelor aferente polițelor de asigurare agricole facultative. Cele două instrumente ar trebui să încurajeze companiile de asigurări să ofere produse adaptate riscurilor întâmpinate de agricultorii români.
Fostul ministru al Agriculturii a explicat că sistemul a fost conceput ”astfel încât pe DR-31 subvenționarea polițelor agricole facultative să fie o complementaritate a acestui sistem care să facă sustenabilă și incitantă pentru companiile de asigurări să participe la asigurarea riscului lor din agricultura”.
Una dintre principalele probleme rămâne acoperirea pierderilor provocate de secetă, fenomen rareori inclus în polițele disponibile pe piața asigurărilor agricole. Potrivit directorului AFIR, aproximativ două milioane de hectare au fost afectate de secetă în ultimii cinci ani. Suprafața totală de teren arabil înregistrată la APIA, menționată de Chesnoiu, este de 9,8 milioane de hectare.
„Aici mă refer în primul rând la secetă, care știm bine că este foarte rar asigurată de polițele existente astăzi în piață și prin acest mecanism să răspundem nevoii pe care asiguratorii o solicitau astfel încât să vină cu produse către fermierii români. Dacă ne uităm, numai în ultimii cinci ani, aproximativ două milioane de hectare de teren arabil din România, din cele 9,8 milioane înregistrate la APIA, sunt afectate într-o anumită măsură de secetă. Nu s-a schimbat nimic din perspectiva valorii acesteia de două milioane aproximativ de hectare, ci s-au schimbat zonele afectate efectiv de la estul țării, apoi sudul și mai puțin centrul, dar acum iată că mai mult spre zona de vest„ a mai arătat Chesnoiu.
Cum ar trebui utilizate sumele reținute din subvențiile APIA
Directorul general al AFIR susține continuarea demersurilor pentru implementarea intervenției DR-32 în forma prevăzută inițial. Agricultorii ar urma să beneficieze de un fond destinat gestionării riscurilor și acoperirii pierderilor de producție. Finanțarea acestuia ar trebui asigurată, în primul rând, din contribuțiile deja reținute fermierilor.
Adrian Chesnoiu consideră că definitivarea mecanismului este necesară pentru transformarea acestor contribuții în sprijin financiar efectiv. Fostul ministru a invocat și prevederile europene elaborate în perioada 2020-2021 privind gestionarea riscurilor din sectorul agricol.
„Cred că trebuie să mergem în continuare în definitivarea acestui mecanism pentru că aceste sume reținute să se transpună cu adevărat în acoperirea riscurilor pe care fermierii le au pentru că regulamentul europan tocmai în acest sens a fost creionat și elaborat la nivelul anului 2020-2021„ a mai spus directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
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