APIA începe plata avansurilor pentru fermieri. Calendarul virării sumelor. Ce întâmplă cu diferențele de bani

APIA începe vineri, 16 octombrie, plata avansurilor pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2026. Plățile se vor desfășura până la 30 noiembrie, iar cuantumurile acordate depind de fondul european din care sunt finanțate intervențiile. Diferențele până la plata integrală vor fi achitate ulterior.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează vineri, 16 octombrie 2026, Campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2026.

Anunțul a fost publicat joi, 15 octombrie, pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit legislației europene în vigoare, statele membre pot acorda avansuri de până la 75% din cuantumul intervențiilor finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și de până la 85% pentru intervențiile finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Cuantumurile stabilite pentru campania din 2026 sunt prevăzute în Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 288 din 9 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 851 din aceeași dată.

Documentul reglementează realocarea sumelor și condițiile de acordare a avansurilor pentru plățile directe finanțate din FEGA, în cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.

Pentru campania din acest an, APIA va efectua plățile în lei, folosind cursuri de schimb distincte în funcție de fondul european care finanțează intervențiile.

Pentru intervențiile finanțate din FEGA, cursul aplicat este de 5,2788 lei pentru un euro. Acesta a fost stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2026 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C/2026/4617.

În cazul intervențiilor finanțate din FEADR, cursul de schimb este de 5,0968 lei pentru un euro. Acesta a fost stabilit la 31 decembrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C/2026/44.

Campania de plată a avansurilor se desfășoară în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2026. Începând cu 1 decembrie, APIA va efectua plățile pentru diferența rămasă până la cuantumul integral aprobat pentru fiecare intervenție.

În ceea ce privește intervențiile de dezvoltare rurală finanțate din FEADR și din BN1, reprezentând cofinanțarea de la bugetul național, APIA autorizează plățile în avans pentru măsurile DR-03, DR-09, DR-10 și DR-11 din Planul strategic PAC 2023-2027.

Aceste intervenții vizează creșterea animalelor de fermă din rase locale aflate în pericol de abandon, precum și zonele afectate de constrângeri naturale, inclusiv cele cu constrângeri naturale semnificative sau specifice.

APIA precizează că, pentru aceste măsuri, virarea efectivă a banilor în conturile beneficiarilor este realizată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în conformitate cu atribuțiile de plată delegate.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este instituția publică din România care gestionează acordarea subvențiilor pentru fermieri și a altor forme de sprijin financiar destinate sectorului agricol. Instituția funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și are un rol important în distribuirea fondurilor europene și naționale către beneficiarii eligibili.

Principalele atribuții ale APIA includ primirea și verificarea cererilor de plată depuse de fermieri, controlul respectării condițiilor de eligibilitate, autorizarea plăților și monitorizarea utilizării fondurilor acordate. Instituția gestionează scheme de sprijin pentru suprafețele agricole, anumite sectoare zootehnice și alte intervenții prevăzute în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene.

O parte importantă a finanțărilor administrate de APIA provine din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), utilizat în principal pentru finanțarea plăților directe și a unor măsuri de piață. De asemenea, agenția gestionează intervenții finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în limitele atribuțiilor care îi revin, inclusiv pentru anumite măsuri de mediu și sprijin acordat zonelor cu constrângeri naturale.

Prin activitatea sa, APIA contribuie la susținerea veniturilor fermierilor, la menținerea activităților agricole și la aplicarea în România a mecanismelor europene de sprijin pentru agricultură.