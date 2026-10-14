Curs valutar miercuri, 14 octombrie. BNR a publicat cotațiile pentru principalele valute. Cât valorează euro, dolarul american și lira sterlină

Curs valutar miercuri, 14 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat noul curs valutar. Cotațiile oficiale includ principalele valute internaționale, precum euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și monede din alte regiuni ale lumii. BNR a publicat, de asemenea, cotația pentru gramul de aur și pentru drepturile speciale de tragere (DST).

Potrivit cursului valutar publicat de Banca Națională a României (BNR), euro este cotat la 5,3393 lei, dolarul american la 4,7706 lei, lira sterlină la 6,3273 lei, iar francul elvețian la 5,7239 lei.

Dolarul australian este cotat la 3,3445 lei, în timp ce dolarul canadian ajunge la 3,3564 lei. Dolarul neo-zeelandez are o valoare de 2,6804 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6079 lei.

În cazul celorlalte monede europene, coroana cehă este cotată la 0,2192 lei, coroana daneză la 0,7143 lei, coroana norvegiană la 0,5026 lei, iar coroana suedeză la 0,4787 lei.

Zlotul polonez este cotat la 1,2219 lei, leul moldovenesc la 0,2656 lei, rubla rusească la 0,0568 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0455 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1060 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4684 lei.

Lira turcească este cotată la 0,0966 lei, iar lira egipteană la 0,0899 lei.

Cursul BNR din 14 octombrie include și cotațiile mai multor monede asiatice. Renminbiul chinezesc este cotat la 0,7128 lei, rupia indiană la 0,0502 lei, iar 100 de yeni japonezi au o valoare de 3,0109 lei.

Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3571 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1421 lei, ringgitul malaysian la 1,1686 lei, iar dolarul singaporez la 3,7219 lei.

În cazul altor monede asiatice, 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0266 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0759 lei.

Dintre monedele din Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2989 lei, iar shekelul israelian la 1,5535 lei.

Realul brazilian are o valoare de 0,9490 lei, randul sud-african este cotat la 0,2893 lei, iar peso-ul mexican ajunge la 0,2597 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, cursul BNR este de 3,9260 lei.

Pe lângă monedele străine, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Pentru miercuri, 14 octombrie 2026, acesta este cotat la 635,4807 lei.

Drepturile speciale de tragere (DST), unitate de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, sunt cotate la 6,4542 lei.

Monedă Cod Curs valutar (lei) Dolar australian AUD 3,3445 Dolar canadian CAD 3,3564 Franc elvețian CHF 5,7239 Coroană cehă CZK 0,2192 Coroană daneză DKK 0,7143 Liră egipteană EGP 0,0899 Euro EUR 5,3393 Liră sterlină GBP 6,3273 100 de forinți maghiari HUF 1,4684 100 de yeni japonezi JPY 3,0109 Leu moldovenesc MDL 0,2656 Coroană norvegiană NOK 0,5026 Zlot polonez PLN 1,2219 Rublă rusească RUB 0,0568 Coroană suedeză SEK 0,4787 Liră turcească TRY 0,0966 Dolar american USD 4,7706 Rand sud-african ZAR 0,2893 Real brazilian BRL 0,9490 Yuan chinezesc CNY 0,7128 Rupie indiană INR 0,0502 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3571 Peso mexican MXN 0,2597 Dolar neozeelandez NZD 2,6804 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvnia ucraineană UAH 0,1060 Dirham din Emiratele Arabe Unite AED 1,2989 Baht thailandez THB 0,1421 Dolar din Hong Kong HKD 0,6079 Shekel israelian ILS 1,5535 100 de rupii indoneziene IDR 0,0266 Peso filipinez PHP 0,0759 100 de coroane islandeze ISK 3,9260 Ringgit malaezian MYR 1,1686 Dolar singaporez SGD 3,7219 Gram de aur XAU 635,4807 Drepturi speciale de tragere XDR (DST) 6,4542

La data de 14 octombrie 2026, ratele dobânzilor ROBID au variat între 5,61% și 5,85% pe an, în funcție de perioada de referință. Pentru ROBOR, valorile s-au situat între 5,90% și 6,20% pe an.

În cazul ROBID, rata overnight (O/N) a fost de 5,61%, cea tom-next (T/N) de 5,60%, rata la o săptămână (1W) de 5,64%, cea la o lună (1M) de 5,74%, iar ratele la trei și șase luni (3M și 6M) au fost de 5,78%. Pentru 12 luni (12M), ROBID a ajuns la 5,85%.

În ceea ce privește ROBOR, rata overnight (O/N) a fost de 5,90%, cea tom-next (T/N) de 5,89%, rata la o săptămână (1W) de 5,94%, cea la o lună (1M) de 6,03%, rata la trei luni (3M) de 6,09%, cea la șase luni (6M) de 6,14%, iar rata la 12 luni (12M) de 6,20%.

Comparativ cu 13 octombrie 2026, ROBID overnight a scăzut de la 5,66% la 5,61%, iar ROBID tom-next a coborât de la 5,65% la 5,60%. Rata ROBID la o săptămână a scăzut de la 5,67% la 5,64%, cea la trei luni de la 5,79% la 5,78%, iar cea la 12 luni de la 5,86% la 5,85%. Rata ROBID la o lună a rămas la 5,74%, la fel ca cea la șase luni, la 5,78%.

Pentru ROBOR, rata overnight a scăzut de la 5,95% la 5,90%, cea tom-next de la 5,94% la 5,89%, iar rata la o săptămână de la 5,96% la 5,94%. ROBOR la o lună s-a menținut la 6,03%, în timp ce rata la trei luni a coborât de la 6,10% la 6,09%, iar cea la 12 luni de la 6,21% la 6,20%. ROBOR la șase luni a rămas neschimbat, la 6,14%.