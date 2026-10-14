Curs valutar miercuri, 14 octombrie. BNR a publicat cotațiile pentru principalele valute. Cât valorează euro, dolarul american și lira sterlină
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Curs valutar miercuri, 14 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat noul curs valutar. Cotațiile oficiale includ principalele valute internaționale, precum euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și monede din alte regiuni ale lumii. BNR a publicat, de asemenea, cotația pentru gramul de aur și pentru drepturile speciale de tragere (DST).
Curs valutar miercuri, 14 octombrie. BNR a publicat cotațiile pentru principalele valute
Potrivit cursului valutar publicat de Banca Națională a României (BNR), euro este cotat la 5,3393 lei, dolarul american la 4,7706 lei, lira sterlină la 6,3273 lei, iar francul elvețian la 5,7239 lei.
Dolarul australian este cotat la 3,3445 lei, în timp ce dolarul canadian ajunge la 3,3564 lei. Dolarul neo-zeelandez are o valoare de 2,6804 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6079 lei.
În cazul celorlalte monede europene, coroana cehă este cotată la 0,2192 lei, coroana daneză la 0,7143 lei, coroana norvegiană la 0,5026 lei, iar coroana suedeză la 0,4787 lei.
Zlotul polonez este cotat la 1,2219 lei, leul moldovenesc la 0,2656 lei, rubla rusească la 0,0568 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0455 lei. Hryvna ucraineană are o valoare de 0,1060 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4684 lei.
Lira turcească este cotată la 0,0966 lei, iar lira egipteană la 0,0899 lei.
Cursul valutar pentru monedele din Asia și alte regiuni
Cursul BNR din 14 octombrie include și cotațiile mai multor monede asiatice. Renminbiul chinezesc este cotat la 0,7128 lei, rupia indiană la 0,0502 lei, iar 100 de yeni japonezi au o valoare de 3,0109 lei.
Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3571 lei. Bahtul thailandez este cotat la 0,1421 lei, ringgitul malaysian la 1,1686 lei, iar dolarul singaporez la 3,7219 lei.
În cazul altor monede asiatice, 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0266 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0759 lei.
Dintre monedele din Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2989 lei, iar shekelul israelian la 1,5535 lei.
Realul brazilian are o valoare de 0,9490 lei, randul sud-african este cotat la 0,2893 lei, iar peso-ul mexican ajunge la 0,2597 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, cursul BNR este de 3,9260 lei.
Prețul gramului de aur și cursul DST
Pe lângă monedele străine, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur. Pentru miercuri, 14 octombrie 2026, acesta este cotat la 635,4807 lei.
Drepturile speciale de tragere (DST), unitate de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, sunt cotate la 6,4542 lei.
|Monedă
|Cod
|Curs valutar (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,3445
|Dolar canadian
|CAD
|3,3564
|Franc elvețian
|CHF
|5,7239
|Coroană cehă
|CZK
|0,2192
|Coroană daneză
|DKK
|0,7143
|Liră egipteană
|EGP
|0,0899
|Euro
|EUR
|5,3393
|Liră sterlină
|GBP
|6,3273
|100 de forinți maghiari
|HUF
|1,4684
|100 de yeni japonezi
|JPY
|3,0109
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2656
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5026
|Zlot polonez
|PLN
|1,2219
|Rublă rusească
|RUB
|0,0568
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4787
|Liră turcească
|TRY
|0,0966
|Dolar american
|USD
|4,7706
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2893
|Real brazilian
|BRL
|0,9490
|Yuan chinezesc
|CNY
|0,7128
|Rupie indiană
|INR
|0,0502
|100 de woni sud-coreeni
|KRW
|0,3571
|Peso mexican
|MXN
|0,2597
|Dolar neozeelandez
|NZD
|2,6804
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0455
|Hryvnia ucraineană
|UAH
|0,1060
|Dirham din Emiratele Arabe Unite
|AED
|1,2989
|Baht thailandez
|THB
|0,1421
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,6079
|Shekel israelian
|ILS
|1,5535
|100 de rupii indoneziene
|IDR
|0,0266
|Peso filipinez
|PHP
|0,0759
|100 de coroane islandeze
|ISK
|3,9260
|Ringgit malaezian
|MYR
|1,1686
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7219
|Gram de aur
|XAU
|635,4807
|Drepturi speciale de tragere
|XDR (DST)
|6,4542
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 14 octombrie 2026
La data de 14 octombrie 2026, ratele dobânzilor ROBID au variat între 5,61% și 5,85% pe an, în funcție de perioada de referință. Pentru ROBOR, valorile s-au situat între 5,90% și 6,20% pe an.
În cazul ROBID, rata overnight (O/N) a fost de 5,61%, cea tom-next (T/N) de 5,60%, rata la o săptămână (1W) de 5,64%, cea la o lună (1M) de 5,74%, iar ratele la trei și șase luni (3M și 6M) au fost de 5,78%. Pentru 12 luni (12M), ROBID a ajuns la 5,85%.
În ceea ce privește ROBOR, rata overnight (O/N) a fost de 5,90%, cea tom-next (T/N) de 5,89%, rata la o săptămână (1W) de 5,94%, cea la o lună (1M) de 6,03%, rata la trei luni (3M) de 6,09%, cea la șase luni (6M) de 6,14%, iar rata la 12 luni (12M) de 6,20%.
Comparativ cu 13 octombrie 2026, ROBID overnight a scăzut de la 5,66% la 5,61%, iar ROBID tom-next a coborât de la 5,65% la 5,60%. Rata ROBID la o săptămână a scăzut de la 5,67% la 5,64%, cea la trei luni de la 5,79% la 5,78%, iar cea la 12 luni de la 5,86% la 5,85%. Rata ROBID la o lună a rămas la 5,74%, la fel ca cea la șase luni, la 5,78%.
Pentru ROBOR, rata overnight a scăzut de la 5,95% la 5,90%, cea tom-next de la 5,94% la 5,89%, iar rata la o săptămână de la 5,96% la 5,94%. ROBOR la o lună s-a menținut la 6,03%, în timp ce rata la trei luni a coborât de la 6,10% la 6,09%, iar cea la 12 luni de la 6,21% la 6,20%. ROBOR la șase luni a rămas neschimbat, la 6,14%.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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