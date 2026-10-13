Curs valutar BNR, 13 octombrie 2026. Leul se întărește ușor în fața euro. Cât valorează moneda europeană, dolarul și aurul

Cursul valutar de marți, 13 octombrie 2026, a venit cu noi cotații pentru euro, dolarul american și celelalte valute importante. De asemenea, BNR a publicat prețul gramului de aur și valorile indicelui ROBOR, care influențează costurile unor credite în lei. Iată care sunt cotațiile oficiale ale zilei și cum se prezintă principalii indicatori financiari.

Banca Națională a României a publicat marți, 13 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute.

Euro a scăzut ușor, în timp ce dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat creșteri. Gramul de aur s-a scumpit, iar indicele ROBOR la trei luni a stagnat la 6,10%.

Potrivit cursului valutar comunicat de BNR marți, 13 octombrie 2026, euro a ajuns la 5,3370 lei, în scădere cu 0,0003 lei față de cotația precedentă. Mișcarea este una redusă, moneda europeană menținându-se peste pragul de 5,33 lei.

Dolarul american a fost cotat la 4,7748 lei, în creștere cu 0,0034 lei. În același timp, raportul dintre cele două monede a fost de 1 euro pentru 1,1177 dolari, în scădere cu 0,0009 dolari.

Evoluțiile cursului valutar sunt foarte importante pentru persoanele care efectuează plăți sau schimburi în valută, cât și pentru companiile care au contracte comerciale în euro și dolari.

Francul elvețian a urcat marți la 5,7316 lei, în creștere cu 0,0043 lei față de ședința precedentă. Lira sterlină a ajuns la 6,3193 lei, după un avans de 0,0033 lei.

Ambele monede au înregistrat astfel creșteri față de leu, potrivit cotațiilor publicate pentru 13 octombrie 2026.

Prețul gramului de aur a crescut marți cu 2,9574 lei, până la 642,8367 lei, potrivit datelor publicate de BNR.

Avansul vine după ce, la cotația precedentă, gramul de aur înregistrase o scădere de 1,0136 lei, până la 639,8793 lei. Pe 9 octombrie, valoarea acestuia era de 640,8929 lei.

Prețul gramului de aur este urmărit de persoanele care investesc în metal prețios, dar și de cei interesați de evoluția valorii bijuteriilor și a altor obiecte din aur.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la unele credite în lei, a rămas marți la 6,10%, fără modificări față de ședința precedentă.

În schimb, ROBOR la șase luni a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, la 6,14%, iar indicele ROBOR la 12 luni a coborât tot cu 0,01 puncte procentuale, până la 6,21%.

Valorile ROBOR sunt relevante în special pentru persoanele care au împrumuturi cu dobândă variabilă calculată în funcție de acest indice. Modificarea indicelui poate influența costul creditelor, în funcție de condițiile contractuale și de momentul actualizării dobânzii.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,57% pentru trimestrul al doilea din 2026, potrivit cotațiilor BNR.

IRCC este utilizat pentru calcularea dobânzilor la anumite credite acordate consumatorilor, în special celor cu dobândă variabilă legată de acest indicator. Spre deosebire de ROBOR, IRCC se bazează pe tranzacțiile efective de pe piața monetară interbancară și se aplică potrivit calendarului prevăzut de reglementările în vigoare.

Indicator Valoare Evoluție Euro 5,3370 lei -0,0003 lei Dolar american 4,7748 lei +0,0034 lei Franc elvețian 5,7316 lei +0,0043 lei Liră sterlină 6,3193 lei +0,0033 lei Gram de aur 642,8367 lei +2,9574 lei ROBOR la 3 luni 6,10% Stagnare ROBOR la 6 luni 6,14% -0,01 puncte procentuale ROBOR la 12 luni 6,21% -0,01 puncte procentuale IRCC 5,57% Valoarea aferentă trimestrului II din 2026

Datele privind cursul valutar, aurul și ROBOR sunt cele comunicate pentru 13 octombrie 2026. IRCC este prezentat pentru trimestrul al doilea din 2026.