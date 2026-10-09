Cursul valutar BNR din 9 octombrie 2026. Leul românesc câștigă teren în fața euro și a dolarului

Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, noile cotații de referință pentru principalele monede străine. Euro a coborât la 5,3414 lei, iar dolarul american a fost evaluat la 4,7612 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, deprecieri față de leu. În schimb, cursul pentru 100 de forinți maghiari a crescut comparativ cu ședința precedentă.

Cursul valutar publicat de BNR pentru vineri, 9 octombrie, indică o depreciere a principalelor monede occidentale față de leu, comparativ cu valorile comunicate în ședința de joi, 8 octombrie.

Moneda europeană a fost cotată la 5,3414 lei, în scădere cu 0,0056 lei față de nivelul anterior, de 5,3470 lei.

Dolarul american a înregistrat o diminuare mai pronunțată, de 0,0202 lei, ajungând la 4,7612 lei. În ședința precedentă, BNR stabilise pentru moneda americană un curs de 4,7814 lei.

Francul elvețian s-a depreciat cu 0,0024 lei, de la 5,7304 lei la 5,7280 lei. O evoluție similară a fost consemnată în cazul lirei sterline, care a coborât la 6,3029 lei, comparativ cu 6,3058 lei joi, diferența fiind de 0,0029 lei.

Potrivit datelor prezentate pentru ultima ședință a săptămânii, patru dintre cele cinci monede și unități valutare analizate au înregistrat scăderi față de leu, singura creștere fiind consemnată în cazul forintului maghiar.

Evoluția cursului euro în intervalul 3 aprilie – 9 octombrie 2026 arată că moneda europeană a înregistrat cea mai ridicată cotație pe 6 octombrie, când BNR a stabilit un nivel de 5,3527 lei.

Valoarea minimă din perioada analizată a fost consemnată pe 15 aprilie 2026, când un euro a fost cotat la 5,0914 lei.

Prin comparație, cursul de 5,3414 lei anunțat vineri, 9 octombrie, este inferior maximului din 6 octombrie, dar se menține peste nivelul minim înregistrat în luna aprilie.

Compararea cursurilor valutare publicate de BNR miercuri, 7 octombrie, și vineri, 9 octombrie, evidențiază scăderi pentru toate cele patru monede principale analizate.

Euro a coborât de la 5,3501 lei la 5,3414 lei, ceea ce reprezintă o diferență de 0,0087 lei.

Dolarul american a scăzut de la 4,7801 lei la 4,7612 lei, înregistrând o depreciere de 0,0189 lei în intervalul analizat.

Francul elvețian a trecut de la 5,7355 lei, valoarea comunicată miercuri, la 5,7280 lei vineri, ceea ce înseamnă o reducere de 0,0075 lei.

În aceeași perioadă, lira sterlină a coborât de la 6,3236 lei la 6,3029 lei, diferența fiind de 0,0207 lei.

Spre deosebire de principalele valute occidentale, forintul maghiar a înregistrat o creștere a cursului de referință în perioada 7-9 octombrie 2026.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a anunțat vineri o cotație de 1,4642 lei, comparativ cu 1,4587 lei miercuri, 7 octombrie. Diferența dintre cele două ședințe este de 0,0055 lei.

Față de ședința de joi, 8 octombrie, cursul pentru 100 de forinți a crescut cu 0,0065 lei.

Cotațiile comunicate zilnic de Banca Națională a României reprezintă valori de referință pentru monedele străine și nu coincid obligatoriu cu prețurile la care acestea sunt cumpărate sau vândute de instituțiile financiare.

Băncile comerciale și casele de schimb valutar pot aplica propriile cursuri pentru operațiunile de cumpărare și vânzare, astfel încât sumele efectiv plătite sau încasate de clienți pot fi diferite de valorile publicate de BNR.