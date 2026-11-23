Asociația Berarii României solicită menținerea accizei la bere la nivelul actual în 2027 și 2028, pentru a opri declinul pieței. Potrivit organizației, majorările fiscale din ultimii ani au afectat producția și încasările bugetare. Piața berii a coborât la 14,4 milioane de hectolitri în 2025, iar în prima jumătate a anului 2026 a înregistrat o nouă scădere de 9%.

Asociația Berarii României cere modificarea Codului fiscal pentru menținerea accizei la bere la nivelul actual în următorii doi ani.

Organizația consideră că stabilitatea fiscală este necesară pentru relansarea producției și protejarea investițiilor din sector.

Solicitarea vine după modificările legislative care au eliminat calendarul predictibil al accizelor pentru perioada 2025-2026, stabilit anterior prin OUG 123/2024.

Potrivit asociației, acciza la bere a crescut cu 26% din 2025 până în prezent. Creșterea cumulată față de 2022 ajunge la 55%.

Constantin Bratu, directorul general al Berarii României, atrage atenția că producătorii nu cunosc încă nivelul accizei aplicabile din 2027.

„Codul fiscal nu prevede, în prezent, niciun nivel al accizei la bere pentru 2027. Cu doar puțin timp înainte de 1 ianuarie 2027, producătorii de bere, mici sau mari, nu știu ce acciză li se va aplica în următorul an”, a declarat acesta.

Potrivit datelor prezentate de asociație, piața românească a berii a ajuns la 14,4 milioane de hectolitri în 2025.

Acesta este cel mai redus volum înregistrat până acum.

Declinul a continuat și în 2026. În primele șase luni, producția de bere a scăzut cu 9%.

Reprezentanții industriei susțin că majorările repetate ale accizelor au contribuit la reducerea consumului și a producției.

În 2025, acciza la bere a fost majorată cu 14,76% față de anul precedent.

Încasările bugetare din această taxă au crescut însă cu numai 7,5%, echivalentul a aproximativ 58 de milioane de lei.

În același timp, contribuțiile fiscale plătite de membrii asociației au scăzut cu 160 de milioane de lei.

Potrivit calculelor Berarii României, efectul net direct pentru buget a fost o pierdere de aproximativ 100 de milioane de lei.

Asociația avertizează că o nouă contracție a pieței ar putea afecta suplimentar veniturile statului.

Conform estimărilor sale, o reducere cu un punct procentual a pieței berii generează pierderi bugetare de aproximativ 50 de milioane de lei.

Impactul asupra PIB este estimat la 150 de milioane de lei, iar aproximativ 80 de locuri de muncă ar putea fi afectate pe întregul lanț economic.

Pentru 2026, organizația estimează că încasările din acciza la bere vor crește cu numai 2,7%.

Contribuțiile totale ale sectorului prin taxe și impozite ar urma însă să fie mai mici decât cele din 2025.

„Creșterile de acciză de până acum au avut doar efecte negative. Această măsură de înghețare a accizei la bere pentru următorii 2 ani va duce la o creștere a încasărilor la bugetul de stat mai mare decât orice creștere nouă de acciză”, susține Constantin Bratu.

Sectorul berii are o contribuție economică importantă, potrivit datelor prezentate de asociație.

În 2025, contribuția totală la PIB, incluzând întregul lanț valoric, a fost de aproximativ 3 miliarde de euro.

Această valoare reprezintă 0,79% din PIB-ul României și aproximativ 5% din impactul economic al întregului sector agroalimentar.

Industria susține direct și indirect 57.800 de locuri de muncă.

Potrivit calculelor organizației, fiecare 100 de lei cheltuiți pe bere generează o contribuție de 126 de lei la PIB.

Din aceeași sumă plătită de consumatori, aproximativ 42 de lei ajung la bugetul statului prin taxe și impozite.

La o valoare a pieței de 2,38 miliarde de euro în 2025, contribuțiile fiscale totale ale sectorului au fost estimate la un miliard de euro.

Berarii României subliniază că industria are un lanț de aprovizionare predominant local.

Potrivit organizației, 95,5% din berea consumată în România este produsă în țară.

Totodată, 80% din materiile prime utilizate provin din agricultura românească, inclusiv orz și hamei.

Orzul este transformat în malț în unități de producție din România, ceea ce contribuie la susținerea activităților agricole și industriale.

Asociația estimează că berea produsă local generează o contribuție la PIB de 2,3 ori mai mare decât berea importată și comercializată în România.

Pentru fiecare 100 de lei cheltuiți pe bere importată, numai 55 de lei contribuie la formarea PIB-ului național.

Importurile de bere au crescut cu 45% în 2025, ajungând la o cotă de piață de 4,5%.

Producătorii de bere au investit în România 2,2 miliarde de euro în ultimii 21 de ani, dintre care 100 de milioane de euro numai în 2025.

Asociația atrage atenția și asupra diferențelor dintre politicile fiscale aplicate în statele europene.

Germania, Bulgaria, Spania, Luxemburg și România reprezintă împreună peste 40% din producția de bere a Uniunii Europene.

Potrivit datelor prezentate, celelalte patru țări nu au modificat nivelul accizei la bere în ultimii zece ani.

În România, acciza este cu 44,58% mai mare decât în Bulgaria și cu 41,46% peste nivelul din Germania.

Diferența față de Luxemburg este de 40,34%, iar față de Spania de 34,13%.

Reprezentanții industriei consideră că aceste diferențe trebuie analizate în contextul impactului economic și al contribuției producției locale.

Pe lângă înghețarea accizei pentru următorii doi ani, Berarii României propun introducerea unui calendar fiscal multianual după 2028.

Acesta ar urma să stabilească din timp regulile de actualizare a taxei, pentru a permite companiilor să își planifice investițiile.

Constantin Bratu susține că stabilitatea accizelor ar putea sprijini atât agricultura românească, cât și sectorul ospitalității.

„Berarii României cer predictibilitate fiscală pentru următorii ani, prin înghețarea accizei la nivelul actual”, a declarat directorul general al asociației.

Potrivit organizației, viitoarele decizii fiscale ar trebui să țină cont de contribuția economică locală, integrarea lanțului de aprovizionare, gradul de conformare fiscală și conținutul de alcool al produselor.