Sute de școli din Germania și Danemarca au primit luni dimineață amenințări cu bombă transmise prin e-mail, într-un nou val de alerte care vizează instituții de învățământ din mai multe țări europene. Poliția germană și cea daneză au anunțat că investighează mesajele primite, însă, până în prezent, nu există indicii privind un pericol concret și nu au fost recomandate evacuări sau măsuri speciale de securitate.

În Germania, peste 450 de școli din landul Baden-Württemberg, situat în sud-vestul țării, au fost vizate de amenințări. Poliția din orașul Freiburg a precizat că, în urma verificărilor efectuate până acum, nu au apărut dovezi care să indice că instituțiile de învățământ contactate se confruntă cu o amenințare specifică.

Autoritățile din Berlin au transmis recomandări similare. În landul Turingia, din estul Germaniei, poliția a anunțat că numeroase școli au primit mesaje de amenințare, însă acestea nu sunt considerate autentice. Instituțiile de învățământ au fost sfătuite să își continue activitatea în mod normal, deoarece autoritățile consideră că intenția aparentă a celor care au trimis mesajele este de a provoca teamă, fără să treacă la acțiuni concrete.

Situația este similară și în Danemarca, unde poliția investighează amenințările cu bombă primite prin e-mail de mai multe școli din țară. Autoritățile daneze au precizat că, în acest moment, nu consideră mesajele credibile, deși acestea provoacă în mod firesc nesiguranță la nivelul comunităților locale, conform Reuters.

Poliția daneză a transmis că nu există motive pentru evacuarea instituțiilor de învățământ sau pentru introducerea unor măsuri speciale de siguranță. În paralel, autoritățile țin legătura cu mai multe școli și municipalități pentru a gestiona situația și pentru a verifica amenințările primite.

Amenințările din Germania și Danemarca apar într-un context în care mai multe țări europene s-au confruntat recent cu alerte false, atacuri cibernetice și incidente care au perturbat activitatea unor instituții și servicii esențiale. Printre țintele vizate în ultimele săptămâni s-au numărat școli, supermarketuri, centre de transfuzie sanguină, sisteme de trafic aerian și instituții media.

Spania s-a confruntat săptămâna trecută cu un incident similar, după ce peste 10 școli au primit amenințări cu bombă prin e-mail. Mesajele au determinat evacuarea instituțiilor de învățământ vizate.

În Italia, amploarea incidentelor a fost și mai mare. La începutul lunii noiembrie, peste 300 de școli au fost evacuate după ce au primit mesaje electronice care anunțau amplasarea unor dispozitive explozive în clădiri. Unele dintre amenințări susțineau inclusiv că un dispozitiv exploziv fusese plasat în mașina premierului italian Giorgia Meloni.

Presa italiană a relatat că 312 școli au primit astfel de mesaje. Ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a vorbit despre aproximativ 300 de alerte înregistrate la nivel național și a indicat existența unei posibile strategii în spatele incidentelor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Giorgia Meloni a precizat că verificările efectuate de autorități nu au identificat niciun element care să indice existența unui pericol concret, conform Euronews.

Mesajele trimise instituțiilor italiene aveau un conținut extrem de violent. Autorii amenințau că vor distruge clădirile și că vor comite un genocid împotriva italienilor. E-mailurile susțineau că în fiecare instituție fusese amplasat un dispozitiv exploziv puternic, dotat cu un mecanism de declanșare de la distanță. În plus, autorii afirmau că au plasat o bombă în motorul mașinii premierului Giorgia Meloni.

Mesajele erau semnate cu numele Mikhail Andropov, prezentat drept liderul grupării Vilayat of Misoginistan. Aceeași semnătură a apărut și în amenințările cu bombă transmise în ultima săptămână către instituții media din Irlanda și Bulgaria.

Incidente similare au fost raportate și în Regatul Unit și Irlanda pe 11 noiembrie. Amenințările primite de școli au determinat evacuarea unor instituții de învățământ.

La aproape o săptămână după acel episod, cel puțin alte 100 de școli din Italia au primit noi amenințări prin e-mail, inclusiv mesaje care făceau referire la utilizarea unor substanțe otrăvitoare. Aceste incidente au determinat autoritățile italiene să activeze un nou protocol de securitate.

Polizeipräsidium #Freiburg: Derzeit kommt es zu vermehrten Bombendrohungen an versch. Schulen in Baden-Württemberg. +++Nach eingehender Prüfungen besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung+++ Wir informieren Sie auf unseren Kanälen über den weiteren Sachstand! https://t.co/tV7oTLwNd0 — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) November 23, 2026

Amploarea incidentelor a determinat și discuții la nivel european privind cooperarea dintre state pentru prevenirea și gestionarea unor astfel de atacuri.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a abordat subiectul la Bruxelles, unde a evidențiat necesitatea unei coordonări mai strânse între țările europene. Oficialul a subliniat existența unei viziuni comune și a dorinței de consolidare a cooperării pentru a răspunde atacurilor și pentru a preveni diferite tipuri de amenințări transmise prin e-mail, atacuri cibernetice sau acțiuni de hacking.

Seria de incidente din ultimele săptămâni arată că amenințările false cu bombă nu mai vizează doar instituțiile de învățământ, ci și alte servicii și organizații importante pentru funcționarea societății. Chiar dacă autoritățile din Germania și Danemarca nu au identificat, până acum, un pericol concret, mesajele au provocat îngrijorare în comunitățile vizate și au determinat intensificarea verificărilor de securitate.