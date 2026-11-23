Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează luni, 23 noiembrie, o vizită de lucru la Berlin. Șefa statului va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a NATO și va avea o întrevedere cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Programul include și discuții cu mai mulți oficiali germani despre cooperarea bilaterală și securitatea regională.

Maia Sandu se află luni la Berlin, unde participă la lucrările Adunării Parlamentare a NATO, potrivit unui anunț al Președinției Republicii Moldova.

Șefa statului urmează să susțină un discurs în plenul reuniunii, care aduce împreună parlamentari din țările membre ale Alianței și din statele partenere.

Discuțiile din cadrul Adunării Parlamentare vizează principalele provocări de securitate și cooperarea dintre statele participante.

În marja evenimentului, Maia Sandu va avea și o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit NewsMaker.md.

Vizita are loc în contextul cooperării dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, desfășurată cu respectarea statutului de neutralitate al țării.

Președinția de la Chișinău a reamintit că Republica Moldova este partener al NATO de peste trei decenii.

Colaborarea a început în 1994 și vizează mai multe domenii legate de securitate și apărare.

„Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea vizează modernizarea instituţiilor de apărare, rezilienţa şi securitatea cibernetică, cu respectarea neutralităţii constituţionale a ţării”, a transmis instituția prezidențială.

Parteneriatul urmărește consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea mecanismelor de răspuns la amenințările de securitate.

Autoritățile moldovene subliniază că această cooperare se desfășoară în limitele stabilite de Constituția Republicii Moldova.

Pe lângă participarea la reuniunea NATO, programul vizitei include mai multe întrevederi cu reprezentanți ai autorităților germane.

Maia Sandu se va întâlni cu președinta Bundestagului, Julia Klöckner, pentru discuții privind relațiile dintre Republica Moldova și Germania.

Șefa statului va avea întrevederi și cu ministrul federal al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, precum și cu ministrul Apărării, Boris Pistorius.

De asemenea, este programată o întâlnire cu Reem Alabali-Radovan, ministrul federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.

Discuțiile se înscriu în cadrul parteneriatului dintre cele două țări, care include sprijin economic, instituțional și în domeniul securității.

Președinția Republicii Moldova a evidențiat rolul Germaniei în sprijinirea parcursului european al țării.

Berlinul este considerat unul dintre principalii parteneri ai Chișinăului și susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Cooperarea bilaterală include asistență tehnică și financiară pentru consolidarea instituțiilor și dezvoltarea economiei.

„Germania este unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova şi susţine aderarea ţării la Uniunea Europeană”, a comunicat Președinția.

Potrivit instituției, sprijinul german contribuie la dezvoltarea regională, creșterea eficienței energetice și modernizarea infrastructurii.

Proiectele de cooperare vizează și îmbunătățirea serviciilor publice, precum și consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței Republicii Moldova.

Deplasarea de luni are loc la scurt timp după o altă participare a președintei Republicii Moldova la discuții internaționale privind securitatea regională.

Pe 19 noiembrie, Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, organizată la Berlin.

Noua vizită include atât dialogul cu conducerea NATO, cât și întâlniri bilaterale cu reprezentanții Germaniei.

Temele anunțate de Președinție vizează cooperarea în domeniul securității, dezvoltarea instituțională și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană.