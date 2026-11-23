Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat luni, 23 noiembrie 2026, noi detalii despre reforma administrativ-teritorială. Localitățile care aleg să se unească voluntar ar putea beneficia de investiții de cel puțin 4 milioane de lei fiecare. Locuitorii ar urma să plătească impozite reduse la jumătate pentru case și terenuri, timp de cinci ani. Liderul social-democrat a anunțat și că descentralizarea va urma după reorganizarea administrației și a instituțiilor statului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că reforma administrativ-teritorială trebuie să aducă beneficii directe cetățenilor. Printre acestea se numără reducerea impozitelor locale și finanțarea unor investiții în infrastructură.

Liderul social-democrat a prezentat luni avantajele prevăzute de proiectul privind comasarea voluntară a localităților, publicat în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit acestuia, locuitorii localităților care aleg să se unească ar putea beneficia de reducerea cu 50% a impozitelor pe locuințe și terenuri intravilane, pentru o perioadă de cinci ani.

În plus, fiecare localitate participantă la procesul de comasare ar urma să primească cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru dezvoltarea rețelelor de apă, canalizare și gaze, modernizarea drumurilor, școlilor și dispensarelor.

Prioritate la finanțare ar urma să primească acele comunități care, în urma unirii, ajung la minimum 2.500 de locuitori.

Grindeanu a insistat că obiectivul nu este dispariția localităților, ci reorganizarea administrațiilor care le gestionează.

„Acesta este un proiect pentru România la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan. Această invitație îi rog să o citească în următoarea cheie: de a ieși din confruntări politice. Este vorba de a înțelege că trebuie să aducem România din anul 1968, când a fost făcută ultima reformă a administrației publice, în 2026-2027. Anul 1968 a fost în alt secol, chiar și în alt mileniu. Trebuie să venim în mileniul trei. Vreau să reamintesc ce e pus în transparență, și anume beneficiile unirii benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la 50% pe casă și pe teren timp de cinci ani, cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară: apa, canalizare, gaze, drumuri, școli, dispensare. Comunitățile care prin unire ajung la minimum 2.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare. Noi unim primării, nu desființăm localități. Identitatea localităților rămâne, serviciile publice vor fi mai accesibile oamenilor, buletinele rămân valabile, proiectele în derulare vor continua. Nu vrem o reformă făcută pe hârtie și impusă de la București, ci una împreună cu oamenii, care să ducă la administrații mai puternice, investiții mai mari și servicii mai bune pentru fiecare comunitate, ăsta este scopul acestei reforme”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a explicat că reforma administrativ-teritorială ar urma să fie implementată în etape.

Prima etapă presupune unirea voluntară a localităților, însoțită de facilitățile fiscale și financiare propuse de Guvern.

Liderul PSD susține însă că reorganizarea va continua și în cazul în care unele administrații nu acceptă comasarea benevolă.

Potrivit acestuia, etapa a doua ar urma să presupună unirea localităților fără acordarea beneficiilor prevăzute pentru cele care participă voluntar.

„Trebuie să discutăm și să prezentăm beneficiile unirii benevole, pentru că, oricum, dacă nu va fi benevolă, ea va fi făcută în etapa a doua și va fi făcută fără aceste beneficii, de care am vorbit până acum. Urmare a discuțiilor și dezbaterilor care vor avea loc, eu cred că vor mai veni idei pentru a fi adăugate argumente în acest proiect pus în dezbatere în acest moment”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Proiectul de ordonanță privind comasarea voluntară a fost lansat în consultare publică pe 20 noiembrie 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Dezvoltării, în România există 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori. Acestea însumează aproximativ 479.000 de persoane.

Programul de sprijin pentru comasarea voluntară are prevăzut un buget total de 4 miliarde de lei.

Calendarul prezentat de autorități prevede ca anul 2027 să fie dedicat procedurilor de unire voluntară. Noile structuri administrative ar putea deveni funcționale începând cu 2028.

Aceste măsuri se află încă în stadiul de proiect și nu produc, deocamdată, efecte pentru contribuabili.

Reforma administrativ-teritorială include și prevederi referitoare la drepturile minorităților naționale.

În proiectul de ordonanță de urgență, Ministerul Dezvoltării a introdus o derogare de la Codul administrativ.

Aceasta urmărește păstrarea drepturilor lingvistice ale minorităților, inclusiv în situațiile în care ponderea lor în populație scade sub pragul legal de 20% după comasarea localităților.

Sorin Grindeanu a declarat că această problemă trebuie analizată în funcție de particularitățile comunităților.

Liderul PSD a precizat că au existat discuții cu reprezentanții minorităților naționale și că urmează consultări cu UDMR.

„Evident că acel criteriu care ține cont și de populațiile care au o minoritate națională, cred că erau localitățile ce aveau până în 20% populație de altă naționalitate decât cea română, aveau anumite recunoașteri ale acelei minorități. Odată cu unirea, evident că acel prag trebuie să scadă, iar acest lucru se va întâmpla. Lucrurile aici trebuie să țină cont de specificul localităților în care avem minorități. Am discutat cu grupul minorităților naționale, vom discuta și cu UDMR. În centrul acestei reforme este cetățeanul, nu este nici președintele CJ, nici primarul, nici consiliul local, nici CJ. El trebuie să aibe servicii publice mai bine. Dacă plecăm la această premiză, prin dialogul pe care trebuie să-l facem, vom găsi soluțiile potrivite. Aici nu s-a discutat nici de opt regiuni, nici de 20, nici de 25, ci de anumite criterii cuantificabile pentru unificarea localităților și de o dezbatere publică unde invităm pe toată lumea. Ca urmare a dezbaterii să avem o soluție potrivită și adaptată la România anului 2026”, a adăugat șeful PSD.

Grindeanu a subliniat că reforma trebuie construită prin consultări publice și dialog politic.

Potrivit acestuia, discuțiile nu au stabilit un număr final de regiuni sau județe care ar urma să rezulte din reorganizare.

Președintele PSD a anunțat că descentralizarea reprezintă o altă etapă a reformei statului.

Subiectul a fost discutat în ședința PSD de luni, 23 noiembrie.

Potrivit lui Grindeanu, transferul atribuțiilor către administrațiile teritoriale trebuie realizat numai după reorganizarea instituțiilor.

Acesta consideră că statul ar trebui să păstreze în principal responsabilitățile de reglementare și control.

Liderul social-democrat a explicat că reforma administrației publice și cea instituțională trebuie finalizate înainte de descentralizare.

„Să știți că am discutat în timpul ședinței despre acest lucru. După ce facem reforma administrației publice locale, statului, pe care o coordonează Marian Neacșu, odată încheiate cele două reforme, este obligatoriu să vii cu a treia, cea legată de descentralizare. Un stat modern trebuie să își păstreze două atribuții: de reglementare și de control. Această descentralizare trebuie să vină după ce ai făcut celelalte două. Nu merg împreună pentru că prima dată trebuie să faci reorganizarea, apoi să elimini instituții, apoi instituțiile să le duci, ca instituție, la noile județe care vor apărea”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit explicațiilor sale, reorganizarea trebuie să înceapă cu stabilirea noilor structuri administrative.

Ulterior, unele instituții ar urma să fie eliminate sau reorganizate, iar atribuțiile acestora să fie transferate către structurile teritoriale rezultate.

Grindeanu nu a prezentat un calendar concret pentru descentralizare și nici lista instituțiilor care ar putea fi transferate.

Sorin Grindeanu consideră că România trebuie să depășească modelul administrativ stabilit în 1968.

Președintele PSD susține că reorganizarea trebuie să urmărească dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea serviciilor publice.

Potrivit acestuia, cetățenii ar trebui să beneficieze de administrații mai puternice, investiții mai mari și acces mai bun la servicii.

Printre obiectivele prezentate se numără și reducerea birocrației, prin reorganizarea instituțiilor și transferul unor atribuții.

Liderul PSD insistă că reforma nu trebuie să fie decisă exclusiv la nivel central.

În opinia sa, forma finală a proiectului trebuie stabilită după consultarea administrațiilor locale, a reprezentanților minorităților și a celorlalți actori implicați.

Deocamdată, comasarea voluntară, facilitățile fiscale și schimbările administrative se află în etapa de dezbatere.

Aplicarea reducerii impozitelor și acordarea finanțărilor depind de adoptarea cadrului legislativ. Totodată, reorganizarea obligatorie și descentralizarea necesită decizii și reglementări suplimentare.

Acest material este susținut de Partidul Social Democrat

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