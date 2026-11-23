Utilizatorii de PlayStation 5 și Xbox care vor să-și recupereze banii după ce au cumpărat GTA 6 trebuie să știe că există posibilitatea de a solicita un refund, însă condițiile diferă în funcție de platformă și de momentul achiziției. Mulți jucători au început să ia în calcul această variantă după ce au întâmpinat mai multe probleme în joc, de la nemulțumiri legate de aspectele narative până la dificultăți tehnice, precum bug-uri, scăderi ale numărului de cadre pe secundă (FPS) sau alte probleme de performanță.

În România, utilizatorii de PlayStation 5 și Xbox trebuie să țină cont atât de politicile magazinelor digitale, cât și de legislația europeană privind drepturile consumatorilor. Există câteva condiții importante care pot face diferența dintre o rambursare acceptată și una refuzată. În plus, blocarea directă a plății prin bancă poate avea consecințe neplăcute asupra contului de PlayStation Network (PSN).

În cazul PlayStation Store, politica este destul de strictă. Utilizatorii pot solicita rambursarea în termen de 14 zile de la achiziție, cu condiția ca jocul să nu fi fost descărcat sau redat în streaming. Dacă descărcarea a început deja, rambursarea nu mai este disponibilă în mod obișnuit, cu excepția situațiilor în care produsul prezintă defecțiuni.

Microsoft aplică o abordare diferită. Rambursările pentru jocurile digitale sunt acceptate, de regulă, pentru solicitările depuse în primele 14 zile de la achiziție, dacă utilizatorul nu a acumulat un timp semnificativ de joc. Totuși, compania precizează că nu toate cererile sunt aprobate.

Pentru utilizatorii de PlayStation 5 care au cumpărat GTA 6 direct din PlayStation Store, solicitarea rambursării trebuie făcută prin intermediul serviciului oficial de asistență Sony.

Există câteva condiții care trebuie verificate înainte de depunerea cererii:

Solicitarea trebuie făcută în maximum 14 zile de la data achiziției.

Jocul nu trebuie să fi fost descărcat sau redat în streaming.

Dacă descărcarea a început deja, rambursarea nu mai este disponibilă în condițiile obișnuite ale politicii Sony.

Un detaliu la care utilizatorii trebuie să fie atenți este funcția de preload. Sony consideră că descărcarea anticipată a jocului înainte de lansare reprezintă tot o descărcare. Prin urmare, utilizatorii care au activat această funcție nu mai îndeplinesc condiția obișnuită pentru rambursarea unei precomenzi.

Pașii pentru solicitarea rambursării sunt următorii:

Accesează contul PlayStation Network utilizat pentru cumpărarea jocului. Intră în istoricul tranzacțiilor (Transaction History). Identifică achiziția Grand Theft Auto VI. Selectează opțiunea de anulare a achiziției, dacă aceasta este disponibilă. Urmează instrucțiunile afișate pe ecran.

Istoricul tranzacțiilor poate fi accesat și direct de pe consolă, din meniul Settings (Setări), urmând traseul Users and Accounts (Utilizatori și conturi), Account (Cont), Payment and Subscriptions (Plată și abonamente), apoi Transaction History (Istoricul tranzacțiilor).

Dacă opțiunea de rambursare nu apare, utilizatorul trebuie să contacteze serviciul de asistență PlayStation.

Sony precizează că rambursarea poate fi procesată în aproximativ 10 zile. Banii sunt returnați, pe cât posibil, prin aceeași metodă de plată folosită la cumpărare. Dacă acest lucru nu este posibil, suma poate fi transferată în portofelul PlayStation.

Utilizatorii de Xbox Series X și Xbox Series S care au cumpărat GTA 6 din Microsoft Store trebuie să folosească procedura de rambursare pusă la dispoziție de Microsoft.

Spre deosebire de Sony, Microsoft ia în considerare și timpul petrecut în joc. Astfel, o cerere poate fi acceptată chiar dacă utilizatorul a început să joace, atât timp cât nu a acumulat un timp considerat semnificativ.

Regula generală comunicată de Microsoft este că rambursările sunt acordate, de regulă, pentru solicitările depuse în primele 14 zile de la cumpărare. Totuși, compania nu garantează aprobarea tuturor cererilor.

Pentru a solicita banii înapoi, utilizatorul trebuie să urmeze acești pași:

Accesează pagina oficială Microsoft pentru rambursarea jocurilor digitale. Autentifică-te folosind contul Microsoft prin care a fost cumpărat GTA 6. Identifică jocul în lista achizițiilor eligibile. Selectează opțiunea de solicitare a rambursării. Explică motivul pentru care dorește să primească banii înapoi și trimite cererea.

Microsoft analizează fiecare solicitare în parte. Dacă rambursarea este aprobată, utilizatorul nu va mai avea acces la jocul digital respectiv.

În cazul în care cererea este respinsă, compania permite contestarea deciziei prin răspuns la e-mailul primit. Aceeași solicitare nu poate fi depusă din nou ca o cerere nouă.

Una dintre greșelile pe care le pot face utilizatorii care vor să își recupereze banii este să contacteze banca și să solicite anularea tranzacției. Procedura este cunoscută sub numele de chargeback și presupune contestarea unei plăți prin intermediul instituției financiare.

Deși poate părea o soluție simplă, aceasta poate avea consecințe serioase pentru contul de PSN. Sony avertizează oficial că anularea unei plăți sau rambursarea unei sume deja debitate de către instituția financiară poate duce la suspendarea contului.

Astfel, utilizatorul riscă să piardă accesul la PlayStation Network, dar și la toate produsele digitale asociate contului suspendat. Aici intră toate jocurile cumpărate în format digital, extensiile (DLC-uri), pachetele suplimentare, monedele virtuale și alte conținuturi achiziționate prin PSN. De asemenea, devin inaccesibile salvările și progresul din jocuri stocate în cloud prin PlayStation Plus, precum și beneficiile abonamentelor active.

Utilizatorii din România beneficiază și de protecția oferită de legislația europeană privind drepturile consumatorilor. OUG nr. 34/2014 prevede, ca regulă generală, un termen de 14 zile pentru retragerea din contractele încheiate la distanță. Totuși, există o excepție importantă pentru conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, categorie în care intră și jocurile descărcate online.

Potrivit articolului 16, litera m), dreptul de retragere poate fi pierdut dacă prestarea conținutului digital a început cu acordul prealabil expres al consumatorului, după ce acesta a confirmat că a înțeles că își pierde dreptul de retragere.

Situația este diferită pentru persoanele care au cumpărat o copie fizică (cod în carcasă) de la un retailer. În acest caz, solicitarea de rambursare trebuie adresată magazinului de unde a fost cumpărat produsul, nu Sony sau Microsoft.

Politicile PlayStation Store și Microsoft Store nu se aplică automat achizițiilor realizate prin intermediul altor comercianți. În cazul în care produsul este neconform, consumatorul beneficiază însă de drepturile prevăzute de legislația privind garanția legală de conformitate.