Cei care pleacă la munte în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie ar putea avea parte de condiții de iarnă pe traseu. Prognozele indică ninsori și temperaturi negative în zonele montane, iar vremea rece ar putea persista până la începutul lunii decembrie. Înainte de plecare, șoferii ar trebui să verifice anvelopele, bateria, lichidele și documentele mașinii.

Una dintre cele mai importante verificări înainte de drum privește anvelopele. În România, legislația nu stabilește o dată fixă de la care șoferii trebuie să folosească anvelope de iarnă.

Potrivit Codului rutier, acestea sunt obligatorii atunci când autoturismul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Regula se aplică indiferent dacă este noiembrie, decembrie sau o altă lună.

Șoferii care folosesc anvelope all-season trebuie să verifice marcajele de pe acestea. Registrul Auto Român (RAR) precizează că anvelopele marcate M+S, M.S. sau M&S îndeplinesc cerințele legale pentru circulația în condiții de iarnă.

Simpla denumire comercială „all-season” nu este suficientă în lipsa marcajelor corespunzătoare.

Nerespectarea obligației poate atrage o amendă cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei, la valoarea punctului-amendă aplicabilă în noiembrie 2026. Poliția poate dispune și reținerea certificatului de înmatriculare, cu eliberarea unei dovezi fără drept de circulație.

Dincolo de obligațiile legale, trebuie verificată și starea anvelopelor. Uzura excesivă și presiunea necorespunzătoare pot afecta aderența și comportamentul mașinii la frânare.

Temperaturile scăzute pot scoate la iveală probleme care nu sunt evidente în sezonul cald. Bateria este una dintre componentele afectate de frig.

Un acumulator vechi sau slăbit poate avea dificultăți la pornirea motorului, mai ales după o noapte geroasă. Dacă mașina pornește greu, este recomandată verificarea bateriei înaintea unei călătorii mai lungi.

O altă verificare importantă privește lichidul de răcire. Nu este suficient ca nivelul antigelului să fie corect. Acesta trebuie să aibă și concentrația necesară pentru protecția la temperaturi negative.

Șoferii trebuie să folosească și lichid de parbriz pentru iarnă, potrivit temperaturilor prognozate. Produsele destinate sezonului cald pot îngheța în rezervor sau în instalația de spălare.

Merită verificată și presiunea anvelopelor, deoarece aceasta poate scădea odată cu temperatura exterioară. Valorile recomandate se găsesc, de regulă, în manualul mașinii sau pe eticheta amplasată de producător.

Vizibilitatea este esențială în timpul deplasărilor de iarnă. Ploaia, lapovița, ninsoarea și murdăria ridicată de alte vehicule pot reduce rapid câmpul vizual al șoferului.

Ștergătoarele care lasă dâre sau nu curăță uniform parbrizul ar trebui înlocuite. De asemenea, trebuie verificată funcționarea instalației de spălare.

Farurile, stopurile și semnalizările trebuie să funcționeze corect. Înainte de plecare, este utilă și curățarea blocurilor optice, mai ales dacă mașina a circulat pe drumuri murdare.

O atenție specială trebuie acordată încălzirii și dezaburirii. Dacă geamurile se aburesc frecvent, sistemul de ventilație trebuie verificat înaintea unei deplasări lungi.

Șoferii ar trebui să urmărească și eventualele probleme ale frânelor. Zgomotele neobișnuite, vibrațiile sau modificările comportamentului la frânare necesită verificarea într-un service.

Pregătirea pentru drum nu se limitează la starea tehnică a autoturismului. Șoferii trebuie să verifice și documentele necesare circulației.

Permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și actul de identitate trebuie să fie valabile și disponibile pentru prezentarea la control.

De asemenea, mașina trebuie să aibă o asigurare RCA valabilă și inspecția tehnică periodică (ITP) efectuată în termen.

Valabilitatea RCA poate fi verificată online în baza de date AIDA, administrată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Pentru ITP, Registrul Auto Român pune la dispoziție un serviciu de verificare folosind seria CIV sau seria de identificare a vehiculului.

Expirarea ITP atrage suspendarea de drept a înmatriculării, astfel că verificarea trebuie făcută înainte de plecare.

Șoferii care circulă pe drumurile pentru care este necesară rovinieta trebuie să verifice și valabilitatea acesteia. Informațiile pot fi consultate prin serviciile oficiale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe lângă dotările obligatorii, precum trusa medicală, cele două triunghiuri reflectorizante și stingătorul, anumite obiecte pot fi utile în condiții de iarnă.

O racletă și o perie pentru zăpadă ajută la curățarea geamurilor și a caroseriei. Mănușile și o lanternă pot fi utile dacă apare o problemă pe traseu.

Pentru deplasările în zone montane, șoferii pot lua în calcul lanțuri antiderapante compatibile cu autoturismul. Acestea nu înlocuiesc însă anvelopele corespunzătoare, atunci când legea impune utilizarea lor.

În cazul unor călătorii prin zone izolate, este util să existe în mașină apă, o pătură și un încărcător pentru telefon.

De asemenea, este recomandat ca rezervorul să nu fie aproape gol. Blocajele provocate de accidente sau de condițiile meteorologice pot prelungi considerabil durata călătoriei.

În minivacanța de 1 Decembrie, traficul poate fi mai intens pe traseele către stațiunile montane și alte destinații turistice.

Înainte de plecare, șoferii pot consulta informările Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române, unde sunt anunțate accidentele, blocajele și restricțiile de circulație.

Pentru situația drumurilor naționale și a autostrăzilor, pot fi urmărite și comunicările CNAIR.

Prognozele și avertizările meteorologice sunt disponibile prin Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Acestea sunt importante mai ales pentru traseele care traversează zone montane sau regiuni în care sunt prognozate ninsori.

Dacă sunt anunțate condiții meteorologice dificile, șoferii pot lua în calcul modificarea traseului sau a orei de plecare.

Chiar și o mașină pregătită corespunzător poate deveni dificil de controlat pe un drum alunecos.

Poliția Română recomandă reducerea vitezei, evitarea manevrelor bruște și păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față.

Pe zăpadă sau polei, distanța de frânare poate crește considerabil. Accelerările și frânările puternice pot duce la pierderea aderenței.

Șoferii trebuie să evite și folosirea pilotului automat în condiții de aderență redusă, deoarece controlul direct asupra accelerației poate fi important în situații neprevăzute.

Înainte de pornire, zăpada și gheața trebuie îndepărtate de pe geamuri, oglinzi, faruri și plafon. Zăpada rămasă pe mașină poate aluneca în timpul mersului și poate afecta vizibilitatea sau alte vehicule.