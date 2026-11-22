O vacanță de schi în Europa nu trebuie să însemne neapărat cheltuieli uriașe pentru părinți. Un nou clasament dezvăluie destinațiile care oferă cele mai bune condiții pentru copii, pârtii sigure și prețuri accesibile. Printre recomandări se află și o stațiune din România, apreciată pentru tarifele sale.

Studiul a analizat 144 de destinații, luând în calcul facilitățile pentru copii, siguranța, accesibilitatea financiară și infrastructura. România apare în clasament prin stațiunea Straja, apreciată pentru prețurile accesibile.

Analiza a fost realizată de centrul de schi indoor The Snow Centre din Marea Britanie. Cercetarea a evaluat 144 de stațiuni de schi din Europa.

Au fost luate în considerare varietatea pârtiilor, instalațiile de transport pe cablu și costurile. Studiul a analizat și facilitățile dedicate familiilor cu copii.

Doar patru stațiuni europene au obținut punctajul maxim, de 5 din 5, pentru facilitățile destinate familiilor.

În Suedia, Idre Fjäll și Sälen s-au remarcat prin condițiile oferite copiilor și începătorilor. Acestea au obținut scoruri generale de 74, respectiv 73 de puncte din 100.

Ambele stațiuni au primit nota 4 din 5 pentru accesibilitatea financiară. Acestea dispun de parcuri de zăpadă și zone special amenajate pentru începători. Pârtiile respective au înclinații reduse și sunt considerate potrivite pentru copii.

Andorra este reprezentată de stațiunile Pal și Arinsal, din sectorul interconectat Vallnord. Ambele au obținut scoruri generale de 76 de puncte.

Aceste destinații oferă școli de schi cu instructori vorbitori de limba engleză. Familiile au la dispoziție grădini de zăpadă și pârtii mărginite de copaci.

Pentru familiile care preferă Alpii, studiul recomandă regiunea austriacă Dachstein West. Aceasta a obținut 76 de puncte în clasamentul general.

Stațiunea a primit nota 4 din 5 pentru facilitățile destinate familiilor și accesibilitatea financiară. Domeniul schiabil pune la dispoziție 77 de kilometri de pârtii întreținute.

În clasamentul general, Grandvalira-Soldeu și Grandvalira-El Tarter din Andorra au obținut cele mai bune rezultate. Acestea au acumulat 85 de puncte din 100.

Stațiunile combină pârtii pentru începători cu programe dedicate familiilor. Oferta include și posibilități de cazare în apartamente, potrivite pentru vacanțele cu copii.

Europa de Est reprezintă o alternativă pentru familiile care au un buget limitat. Regiunea oferă costuri mai mici pentru primele vacanțe la schi.

Stațiunea Straja din România a primit punctajul maxim pentru accesibilitatea financiară. Aceasta a obținut 5 din 5 la această categorie și 4 din 5 pentru facilitățile familiale.

Printre avantajele menționate se numără skipass-urile ieftine și pârtiile ușoare. Acestea permit începătorilor să își dezvolte treptat abilitățile de schi.

O altă destinație recomandată este Bansko, din Bulgaria, cu 71 de puncte în clasamentul general. Stațiunea oferă școli de schi și cluburi pentru copii.

Potrivit analizei, tarifele sunt semnificativ mai mici decât în destinațiile din Europa de Vest. Astfel, Straja și Bansko reprezintă alternative pentru familiile care urmăresc reducerea cheltuielilor de vacanță.