Alertă la granița României cu Ucraina. Două avioane F-16, ridicate de la sol. RO-Alert în județul Tulcea
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Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie 2026, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
Două aeronave F-16 au decolat de la Baza Aeriană Fetești
Forțele Aeriene Române au intervenit în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, după semnalarea unei ținte aeriene în apropierea frontierei româno-ucrainene.
Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, ținta a fost identificată la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina.
În urma semnalării, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.
„În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie, a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a precizat MApN, duminică, într-un comunicat.
Mesaj RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea
În contextul incidentului, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Ulterior, au fost dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea.
„La ora 00.46 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.
Alerta a fost menținută până la ora 02.14, când autoritățile au dispus încetarea acesteia.
Astfel, măsurile de alertare au fost în vigoare timp de o oră și 28 de minute, calculat de la transmiterea mesajului RO-Alert.
MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata monitorizării țintei aeriene, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Prin urmare, potrivit informațiilor transmise de autorități, ținta semnalată în apropierea localității Vâlcove nu a fost raportată ca intrând pe teritoriul aerian al României.
Incidentul a determinat însă activarea măsurilor de Poliție Aeriană și alertarea populației din nordul județului Tulcea.
MApN nu a precizat, în informațiile prezentate, natura țintei aeriene semnalate în cursul nopții.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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