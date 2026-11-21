Cipru ar putea deveni membră a spațiului Schengen la 1 iulie 2027, însă aderarea întâmpină dificultăți din cauza divizării insulei. Autoritățile europene trebuie să găsească o soluție pentru controlul frontierelor, în special în zona Liniei Verzi, fără să afecteze drepturile locuitorilor. Decizia finală nu a fost încă adoptată.

Spațiul Schengen s-ar putea extinde din nou în 2027: Cipru ar putea deveni membră a zonei de liberă circulație începând cu 1 iulie 2027, potrivit unui anunț făcut de premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Premierul grec a făcut anunțul miercuri, 18 noiembrie, la finalul summitului interguvernamental dintre Grecia și Cipru, desfășurat la Nicosia, relatează Greek Reporter. Mitsotakis a transmis că Grecia așteaptă aderarea oficială a Ciprului la spațiul Schengen la 1 iulie 2027.

Data coincide cu preluarea de către Grecia a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Mitsotakis speră ca aderarea Ciprului să reprezinte una dintre primele decizii importante din mandatul Atenei.

Intrarea în Schengen ar permite Ciprului să elimine controalele sistematice la frontierele interne cu celelalte state membre. Schimbarea ar viza inclusiv zborurile dintre România și Cipru.

În prezent, pasagerii care ajung în Cipru dintr-un stat membru Schengen sunt supuși verificărilor de frontieră. Acest lucru se întâmplă deoarece insula nu face încă parte din zona de liberă circulație.

Pentru cetățenii români, aderarea ar putea însemna formalități mai simple la sosirea în Cipru și la plecare. Românii pot călători deja în Republica Cipru cu o carte de identitate valabilă, fără să prezinte pașaportul.

Totuși, efectele concrete asupra călătoriilor vor depinde de condițiile stabilite prin decizia europeană de aderare.

Principala dificultate în procesul de aderare a Ciprului la spațiul Schengen este reprezentată de așa-numita Linie Verde, care separă teritoriile aflate sub controlul Republicii Cipru de partea de nord a insulei. Cipru este divizat din 1974, iar autoritățile de la Nicosia nu controlează punctele de intrare din nord, inclusiv aeroportul Ercan.

Situația devine mai complicată în contextul aplicării sistemului european digital de intrare și ieșire (EES), care înregistrează deplasările cetățenilor din afara Uniunii Europene. Astfel, o persoană ar putea ajunge pe insulă prin aeroportul Ercan și ar putea traversa ulterior Linia Verde fără să fie înregistrată în sistemul Schengen. O situație similară ar putea apărea în cazul călătorilor care intră în Cipru printr-un stat Schengen, dar părăsesc insula prin partea de nord.

Autoritățile europene trebuie să găsească o soluție pentru monitorizarea frontierelor, fără să afecteze drepturile existente ale locuitorilor insulei. Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a dat asigurări că drepturile ciprioților turci și ale membrilor de familie eligibili de a traversa Linia Verde vor fi respectate.

Christodoulides a declarat recent că statele membre au depășit, în mare parte, rezervele privind aderarea Ciprului la spațiul Schengen. Comisia Europeană și-a exprimat sprijinul pentru această aderare în luna iulie, însă procedura nu a fost încă finalizată.

Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene nu a inclus până acum decizia finală privind Cipru pe ordinea de zi. Următoarea reuniune a Consiliului este programată pentru 3–4 decembrie.

La rândul său, liderul ciprioților turci, Tufan Erhurman, a cerut ca reprezentanții comunității sale să participe la discuții. Acesta a avertizat asupra dificultăților pe care noile reguli le-ar putea crea persoanelor din nordul insulei care nu dețin cetățenia Republicii Cipru.

În prezent, Cipru și Irlanda sunt singurele state membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din spațiul Schengen. Irlanda își păstrează propriul regim de circulație, bazat pe acordul de călătorie comună cu Regatul Unit.