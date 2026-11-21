Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment după ce trei obiecte rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Sâmbătă, la Varșovia, Rutte a reafirmat angajamentul Alianței de a apăra teritoriul polonez. Incidentul, considerat periculos, va fi analizat luni de Consiliul Nord-Atlantic, la Bruxelles.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă, la Varșovia, că Alianța va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei. Declarația a fost făcută după ce trei obiecte, cel mai probabil două rachete și o dronă rusești, au încălcat spațiul aerian polonez cu o zi înainte.

În urma unei întâlniri cu jurnaliștii, desfășurate în cadrul vizitei sale la Varșovia, Mark Rutte a reafirmat angajamentul NATO față de securitatea Poloniei. Secretarul general a calificat incidentul drept periculos și a precizat că împrejurările exacte sunt încă investigate.

Rutte a subliniat că Polonia este un aliat puternic al NATO și dispune de forțe armate importante. El a mai anunțat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor NATO din Europa, va evalua eventualele amenințări la adresa capacităților de apărare și descurajare ale Alianței. În funcție de concluzii, acesta va propune ajustările necesare.

Incidentul de vineri s-a produs în timp ce Polonia găzduia exerciții militare la care participau state membre ale așa-numitei „Coaliții a Voinței”. Gruparea reunește țări care susțin Ucraina. Oficialii polonezi au apreciat că încălcarea spațiului aerian nu a fost întâmplătoare.

Vizita lui Mark Rutte la Varșovia a avut loc după o convorbire cu premierul polonez Donald Tusk. Acesta a calificat incidentul drept o provocare. Premierul a precizat că vizita secretarului general al NATO urmărește și clarificarea intențiilor Alianței în urma evenimentului.

Încălcările spațiului aerian al statelor de pe flancul estic al NATO de către drone au fost raportate în repetate rânduri de la începutul războiului din Ucraina. Aceste incidente au amplificat tensiunile dintre Moscova și Alianță și temerile privind extinderea conflictului.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, urmează să se reunească luni, la Bruxelles. Reprezentanții statelor membre vor discuta încălcarea spațiului aerian al Poloniei.